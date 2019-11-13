О чем молчат мужчины

Мужчины традиционно ассоциируются с такими определениями, как «сильный», «здоровый» и «цветущий». Однако существует группа заболеваний, о которых мужчины говорить не любят, хотя эти недуги свойственны только им. Речь идет о болезнях половой сферы. И чаще всего мужчины обращаются к врачу, когда дискомфорт или боль, вызываемые той или иной проблемой со здоровьем, больше невозможно терпеть. Такой подход опасен, особенно при онкологических заболеваниях, промедление в диагностике которых может привести к фатальным последствиям.

Специалисты страховой компании «СОГАЗ-Мед» напоминают, что риск развития как доброкачественных, так и злокачественных опухолей мужской половой системы увеличивается с возрастом, особенно это касается таких состояний, как аденома (доброкачественная гиперплазия) и рак простаты. Давайте разберемся, что поможет выявить эти заболевания и как их лечить.

ОПУХОЛЬ ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ, НО ЛЕЧИТЬ НАДО

Аденома простаты – это доброкачественное новообразование предстательной железы. К ее симптомам относятся: затрудненное и учащенное мочеиспускание (днем и особенно ночью); ослабление струи мочи; чувство неполного опорожнения мочевого пузыря после мочеиспускания; прерывистое мочеиспускание. При обнаружении одного из симптомов следует обратиться к врачу. Диагностика аденомы предстательной железы включает осмотр врачом, УЗИ простаты, исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА), секрета железы, при необходимости – биопсию.

К наиболее распространенным методам лечения этого заболевания относится гормональная терапия и применение адреноблокаторов. Препарат и курс лечения определяет лечащий врач с учетом клинических, лабораторных и аппаратных результатов обследования. Наиболее радикальным и эффективным методом является хирургическое лечение.

ВРАГ, КОТОРОГО ЛЕГКО НЕ ЗАМЕТИТЬ

Самым распространенным из злокачественных новообразований у мужчин считается рак предстательной железы. Коварство этого заболевания в том, что оно долго развивается без каких-либо симптомов и часто выявляется только при профилактическом осмотре. Симптомы схожи с симптомами аденомы простаты.

А выраженные признаки заболевания появляются при запущенных стадиях заболевания. Среди них: нарушение мочеиспускания, необходимость в напряжении для опорожнения мочевого пузыря, кровянистые включения в моче и семенной жидкости, частые позывы к мочеиспусканию ночью, боли и жжение при мочеиспускании, нарушение эректильной функции, ощущение дискомфорта в положении сидя из-за увеличенной простаты. При распространении рака за пределы простаты появляются боли в спине, костях, отеки ног, потеря веса, усталость и немотивированная слабость.

Лечение рака предстательной железы проводится только после осмотра пациента и проведения инструментальных и лабораторных исследований. Пациенту могут назначить: осмотр и консультацию врача-уролога, пальцевое исследование предстательной железы, анализ крови на ПСА, ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография – компьютерная томография), МРТ, трансректальное УЗИ, сцинтиграфия костей, биопсию опухоли.

Современные подходы к лечению заболевания подразумевают применение различных методов в соответствии со стадией рака, самочувствием пациента. При неосложненном раке простаты на ранних стадиях, а также пожилым пациентам может быть показано безоперационное лечение (облучение, химиотерапия, гормонотерапия, таргетная и генная терапия).

КОГДА СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЗА ОДНУ НОЧЬ

Раковая опухоль яичка – это злокачественное новообразование, которое формируется из тканей мужских половых желез. Вероятность возникновения болезни значительно возрастает для пациентов старше 60 лет. В отличие от рака предстательной железы, который в большинстве случаев растет медленно, рак яичек может глобально измениться за одну ночь. Врач при подозрении на симптомы рака может назначить мужчине анализы крови, проведет осмотр, отправит на УЗИ.

Первым симптомом рака яичек является уплотнение железы и появление в ней пальпируемого (осязаемого) безболезненного узелка. Может появиться боль в яичке или мошонке, чувство тяжести или тупая боль внизу живота. По мере роста опухоли мошонка становится асимметрично увеличенной и отечной.

Диагностика рака яичек включает обследование пациента врачом, диафаноскопию (просвечивание яичка узким лучом света для определения местоположения новообразований), УЗИ яичек и мошонки, МРТ, определение онкомаркеров, биопсию яичка.

Больным с бессимптомными новообразованиями небольших размеров рекомендуют удаление яичка вместе с его придатком. Однако при наличии небольшого интрапаренхиматозного узла рекомендуется резекция яичка (иссечение патологической части измененного органа) с дальнейшим гистологическим исследованием полученного материала.

Также в лечении используется лучевая терапия, основанная на направлении радиационных лучей на опухоль, способных ликвидировать пораженные ткани и химиотерапия.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ БОЛЕЗНИ?

Современная медицина, бесспорно, повышает шансы онкологических больных на выздоровление. Однако ее достижения не отменяют важности личного участия человека в сохранении своего здоровья, ведь профилактика заболевания всегда более проста, безопасна и эффективна, чем его лечение.

Проверить состояние своего здоровья, можно пройдя обследования в рамках профилактического медицинского осмотра, ежегодно, начиная с 18 лет. А более широкий перечень обследований предусматривается в рамках диспансеризации, с 18 до 39 лет – раз в три года, а с 40 лет, также в отношении отдельных категорий граждан – ежегодно. Годом прохождения диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает соответствующего возраста.

Для мужчин в рамках диспансеризации выделено исследование по определению ПСА в крови в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

– опрос (анкетирование);

– расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела;

– измерение артериального давления на периферических артериях;

– определение уровня глюкозы в крови натощак;

– определение уровня общего холестерина в крови;

– определение относительного сердечно-сосудистого риска в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в год;

– краткое индивидуальное профилактическое консультирование 1 раз в 3 года;

– флюорография легких 1 раз в 2 года;

– электрокардиография (ЭКГ) при первом посещении, далее после 35 лет раз в год;

– исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом в возрасте от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет 1 раз в год;

– измерение внутриглазного давления при первом прохождении, далее 1раз в год с 40 лет;

– определение абсолютного сердечно-сосудистого риска в возрасте от 40 до 64 лет 1 раз в год;

– общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ – скорость оседания эритроцитов).

По результатам первого этапа диспансеризации предусмотрен прием врачом-терапевтом, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, для установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, определения медицинских показаний для осмотров (консультаций) и обследований в рамках второго этапа диспансеризации (для граждан в возрасте от 18 до 39 лет 1 раз в 3 года; для граждан в возрасте от 40 до 64 лет 1 раз в год).

Специалисты говорят, что предотвратить риск появления онкологического заболевания на 100 % невозможно, но можно максимально его снизить. Откажитесь от вредных привычек, ведите здоровый образ жизни и не забывайте о своевременных визитах к врачу. «СОГАЗ-Мед» желает всем здоровья!

СПРАВКА

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» работает с 1998 года. Количество застрахованных – более 19 млн человек. Региональная сеть – свыше 660 подразделений в 40 субъектах РФ. В рамках ОМС «СОГАЗ-Мед» контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет «СОГАЗ-Мед» присваивается этот высокий уровень оценки.

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