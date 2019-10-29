Золотой час: рязанские врачи рассказали, как избежать инсульта

Ежегодно рязанские медики регистрируют около 5,5 тысяч пациентов, получивших инсульт. Из них 99% госпитализируют на лечение в сосудистые центры, половину из них успевают доставить в течение «золотого часа». На этом этапе больным срочно необходимо ввести препараты, разжижающие кровь – тромболизисы.

«За последний год смертность больных с инсультом сократилась на 2%, — сообщает министерство здравоохранения Рязанской области. — 43% пострадавших от инсульта возвращаются к привычной жизни».

По словам врачей, появление инсульта предсказать практически невозможно, но можно уменьшить риск его появления.

Как правило, на развитие этого заболевания влияют:

- повышенное артериальное давление;

- высокий уровень холестерина;

- диабет;

- ожирение и избыточный вес;

- сердечно-сосудистые заболевания;

- курение и употребление алкоголя.

Чем старше человек, тем больше вероятности пострадать от инсульта. В первую очередь это касается людей старше 55 лет и тех, чьи близкие родственники уже пострадали от инсульта. При этом у мужчин инсульт случается гораздо чаще, чем у женщин.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНСУЛЬТ

Для предотвращения инсульта врачи крайне рекомендуют:

- знать и постоянно контролировать артериальное давление;

- как можно скорее отказываться от курения;

- добавлять в пищу меньше соли;

- отказаться от консервов и полуфабрикатов, которые в большом количестве содержат соль;

- контролировать уровень холестерина в крови;

- есть больше овощей и фруктов;

- есть меньше сахара и насыщенного животного жира;

- отказаться от алкоголя.

Кстати, риск развития инсульта наиболее высок в первые часы после принятия спиртного.

КАК РАСПОЗНАТЬ ИНСУЛЬТ

Во время инсульта человек не сможет улыбнуться, когда его попросят — в этот момент мимика лица нарушается. Улыбка становится кривой, одна сторона опущена.

При инсульте речь человека невнятная, размытая, может даже показаться, что человек пьян.

«Кроме того больному тяжело поднять руки на один уровень. Какая рука находится ниже, та сторона и поражена. Определить нарушенное состояние можно и по языку – у больного просто не получится его высунуть, он будет западать», — говорится в сообщении рязанского минздрава.

И напоследок расскажем одну из историй, которая закончилась благополучно. Летом 2019 года в рязанскую ОКБ привезли женщину в тяжелом состоянии с диагнозом - ишемический инсульт. По словам врачей, внутреннюю сонную артерию перекрыл тромб. Всю левую сторону тела тут же парализовало.

Операцию по спасению женщины проводили доктора нейрохирургического отделения – Николай Стариков и Андрей Косолапов. Руководил операцией заведующий нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Склифосовского Виктор Лукьянчиков.

Хирурги сделали надрез, отделили поврежденную артерию от общей, очистили сосуд и заново соединили артерии. Операцию сделали очень оперативно, восстановив питание головного мозга. Из больницы женщина вышла самостоятельно.

ВАЖНО!

Инсульт — опаснейшее заболевание и одна из главных причин инвалидности и смертности. При инсульте нарушается кровообращение в головном мозге. Это происходит, когда сгусток крови (тромб) нарушает кровоток в мозге. В дальнейшем, при недостатке кислорода и глюкозы, отмирают клетки мозга, нарушаются двигательные функции, речь или память.

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