Если объект арестован: причины и последствия сделок с такой недвижимостью

Специалисты Управлении Росреестра по Рязанской области разъяснили жителям региона важный момент при сделках с объектами имущества.

При совершении сделок с объектами недвижимости важно заранее проверить их на наличие ограничений прав. Отдельные из них не позволяют совершать сделки, проводить отдельные регистрационные действия, в том числе, переход права. Речь идет об арестах.

Каким же образом сведения об аресте в отношении объектов недвижимости попадают в Единый государственный реестр недвижимости?

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что суд или уполномоченный орган, наложивший арест на недвижимое имущество или установивший запрет на совершение определенных действий с ним, направляет в орган регистрации прав – в срок не более чем 3 рабочих дня – заверенную копию акта о наложении ареста, о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом, а также заверенную копию акта о снятии ареста или запрета.

То есть, эти ограничения вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН), а также исключаются из него только на основании актов, которые в орган регистрации направляет суд или другой уполномоченный орган. Например, служба судебных приставов-исполнителей.

Важно: наличие в ЕГРН прав записей об аресте или о запрете совершать определенные действия с недвижимым имуществом – это основание для приостановления учетно-регистрационных действий в отношении него.

К примеру, регистрация перехода права при купле-продаже квартиры будет невозможна, если в отношении этой квартиры в ЕГРН содержатся сведения об аресте или запрете – регистрацию приостановят до момента поступления судебного акта или акта уполномоченного органа о снятии ареста или запрета.

Чтобы избежать таких ситуаций рекомендуем любое заинтересованное лицо обратиться в орган регистрации прав, в том числе через МФЦ или портал государственных услуг, с запросом о предоставлении сведений об объекте недвижимости в виде выписки из ЕГРН.

В выписке об основных характеристиках и зарегистрированных правах на соответствующий объект недвижимости вы сможете увидеть информацию о наличии либо отсутствии ограничений прав (арестах), если такая информация содержится в ЕГРН.

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