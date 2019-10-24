Как правильно оформить снос старого дома и что делать перед постройкой нового

Нужно ли снимать с учета старый, разрушенный дом, если на его месте будет построен новый? Как правильно оформить документы в таком случае? На что обратить внимание при постройке нового дома на месте старого? На эти и другие вопросы ответил руководитель Управления Росреестра по Рязанской области Андрей Усейкин.

Если вы решили построить новый дом на месте старого, то снесенный объект необходимо снять с государственного кадастрового учета и прекратить на него право собственности.

Сведения об объектах капитального строительства, которые стоят на государственном кадастровом учете, передаются в налоговую инспекцию для начисления налога на недвижимость. Если разрушенный дом не снять с учета, то налог за него так и будут начислять. Однако просто написать заявление на снятие с государственного кадастрового учета объекта недвижимости – недостаточно.

Необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Документом, подтверждающим прекращение существования такого объекта, является акт обследования, который составляет исключительно кадастровый инженер по результатам осмотра разрушенного дома.

Подать заявление о снятии с учета и прекращении права собственности можно в МФЦ или в «Личном кабинете» официального сайта Росреестра. В последнем случае необходима электронная цифровая подпись.

С заявлением вправе обратиться только собственник такого объекта, либо его законный представитель. Если дом в собственности нескольких владельцев, они могут подать документы одновременно или оформить доверенность у нотариуса на одного владельца, чтобы он выполнил все необходимые действия.

В результате проведения учетно-регистрационных действий заявителю (или его представителю) будет выдана выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения о прекращении существования объекта недвижимости.

Снятие с учета и прекращение права собственности осуществляется без уплаты государственной пошлины и в срок не более 12 рабочих дней со дня приема заявления и необходимых документов.

За 9 месяцев 2019 года Управлением Росреестра по Рязанской области с учета снято 712 зданий, в том числе и индивидуальные жилые дома.

– Собственникам недвижимости, желающим построить новый дом на месте старого, необходимо в обязательном порядке ознакомиться с Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), которые утверждены в каждом муниципальном образовании. В первую очередь обратите внимание на строительные нормы вашего города или поселения, в частности, на расстояние от границ участка до будущего дома. И вариант, «дом построен на месте старого» здесь не пройдет, так как ранее, при строительстве старого дома, ПЗЗ еще не существовали. Если же новый дом не будет соответствовать градостроительным нормам, то его могут признать самовольной постройкой, – отметил Андрей Усейкин.

С Правилами землепользования и застройки можно ознакомиться в отделе архитектуры местной администрации или найти в сети интернет.