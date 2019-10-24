Леша будет жить: за один день на лечение рязанца собрали 12 миллионов

Утром 24 октября на странице сбора средств для лечения 3-летнего Алексея Кузнецова появилась запись, в которую еще пару дней назад просто не верилось: «Средства собраны. Благодарим Вас за помощь!».

Напомним, страшный диагноз тогда еще 2-летнему мальчику поставили в преддверии прошлого Нового года. «Комсомолка» писала об этом в материале «Заболела нога, оказалось – рак».

Диагноз – нейробластома надпочечника, 4 стадия. Леша прошел через нечеловеческие боли, от которых спасал только морфий, полгода жил в больнице, перенеся 7-часовую операцию, 6 курсов химиотерапии, 40 наркозов. Это малая часть перечня испытаний.

О том, какой сильный человек ее сын, Ирина узнала, когда Леше было всего два года.

Все шло хорошо. Насколько это возможно. Однако для полной реабилитации, ухода от рецидива ребенку необходим очень дорогой импортный препарат Динутуксимаб Бета. Он спас уже многих маленьких пациентов ровно с тем же диагнозом, но в России даже не зарегистрирован, соответственно и в систему ОМС не входит.

Предварительная стоимость, озвученная родителям минувшим летом – 15 миллионов рублей. Позже, с расчетом точной дозировки, сумма выросла до 16 784 620 рублей. Для родных Алексея это космические деньги: мама до болезни сына работала в детском саду, отец трудится водителем в аварийной службе города. И вот с такими исходными данными на сбор средств у них было 3 месяца – этот срок в июле назвали врачи.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ДЕЙСТВОВАТЬ!

Пока родные приходили в себя от шока и тщетно пытались хоть что-то придумать, подключились друзья. Первый, самый главный шаг сделал Олег Кудинов – молодой рязанский архитектор, создавший группы, в том числе ВКонтакте, и активно их заполнявший и продвигавший.

Началось все с обычной группы ВКонтакте. Ее создал и активно продвигал человек, который этим в принципе никогда не занимался. Просто хотел хоть чем-то помочь друзьям, у которых случилась беда.

Дальше начали помогать другие близкие, позже к ним присоединились и вовсе незнакомые Кузнецовым люди. Так процесс начинался.

– Подключилась Юлия Рыбкина, которая организовала благотворительные ярмарки около храмов. Наталья Филина договаривалась с руководством типографии Book Jet о бесплатной печати листовок. И она очень помогала в написании постов в соцсетях (Наталья – профессиональный журналист - Прим.ред.), – рассказала нам мама мальчика Ирина.

Подключились и СМИ. Так, после выхода первой статьи о Леше на сайте «КП»-Рязань» наши читатели за одну ночь перевели на счет Ирины несколько сотен тысяч рублей.

Фонд во имя святителя Василия Рязанского перечислил 60 тысяч. Помогли даже немецкие школьники, отказавшиеся от карманных денег и вскрывшие свои копилки.

В итоге за 2 месяца собралось порядка 4,6 млн. рублей. Но этого хватило бы только на начало срочного лечения, прерывать которое нельзя. Что дальше?

ОЧЕРЕДЬ НА ВЫЖИВАНИЕ

А дальше надо было попадать в действительно крупный благотворительный фонд. Своими силами ребята, возможно, и справились бы, но время уже даже не уходило – оно почти исчезло: вводить препарат нужно на 100-й день после трансплантации костного мозга. Дней почти не осталось.

И тут новость-молния: Алексея «взял» фонд World Vita.

– Очень помогла Елена Чикина из Рязанского фонда помощи детям, – говорит Ирина.

Слово «помогла» здесь неизбежно, но всей проделанной работы передать не в силах: за сутки только в World Vita поступает больше 100 обращений за помощью!

– Здесь нельзя давать волю эмоциям, это в первую очередь менеджмент, – говорит Елена Чикина, при том, что сама девушка довольно эмоциональна. – Сработало, конечно, и то, что уже реально действовала целая команда, начиная от друзей семьи, волонтеров и предпринимателей региона.

Попадание в фонд – лишь часть пути. Загвоздка в том, что у него крайне много требований, в том числе и из-за подозрительности большинства людей, их боязни мошенничества.

Страхи эти, безусловно, обоснованы, однако близким реально нуждающегося в помощи человека нужно получить и предоставить в фонд: заключение консилиума федерального медицинского центра, точную, буквально до рубля рассчитанную сумму, подтверждение от поставщика лекарства. И это опять же не весь перечень.

Плюс – соблюсти все требования российского законодательства, строго регламентирующего благотворительность. А сделать все это необходимо в крайне сжатые сроки.

Команда справилась. Дальше пошел обратный отсчет: фонд назначил сбор на 23 октября, именно в этот день открыв счет для Алексея Кузнецова и максимально включив все свои ресурсы по распространению информации.

Целый день во всех новостных выпусках федерального телеканала РЕН-ТВ показывали сюжет о Леше, загодя снятый в Рязани. Группы в соцсетях были уже на низком старте и с утра до вечера публиковали новости. «Комсомолка» тоже не осталась в стороне, ранним утром 23 числа запустив в сеть очередной материал об Алексее.

Утром 24 октября, с не очень большой надеждой на чудо все мы отправились на страницу мальчика в World Vita … Сбор закрыт…Больше 12 миллионов рублей люди перечислили всего за один день.

Число жертвователей подсчету не поддается: самое крупное перечисление – 2,5 млн. рублей, есть суммы по 50, 30 тысяч, много по 5 тысяч рублей, но больше всего по 1 тысяче и менее. Главное, что само количество таких переводов огромно: чтобы вручную их подсчитать, нужен целый день.

Кстати о днях. Сюжет, давший старт сбору, вышел на телеканале на 140-й день после операции по пересадке. Леша смог – он дождался. Его мама, до сих пор так и не поверившая в то, что деньги на препарат удалось собрать, написала благодарность всем, кто помогал ее мальчику. Приводим лишь небольшую часть ее записи. Но главную.

– Алешка БУДЕТ ЖИТЬ!!!!!!