2019-10-17T21:34:48+03:00
Здоровье

Отказались от карманных денег. Больному раком рязанцу помогли дети из Германии

До точки невозврата у 3-летнего Леши остается все меньше времени
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Благодаря активности близких к семье Кузнецовых людей, организацию сбора средств на лечение Леши взял на себя крупный благотворительный фонд. Фото: фонд World Vita.Благодаря активности близких к семье Кузнецовых людей, организацию сбора средств на лечение Леши взял на себя крупный благотворительный фонд. Фото: фонд World Vita.
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Копилка со сбором средств в помощь Алексею Кузнецову недавно пополнилась евро, собранными детьми из Германии. Напомним, малыш оказался в беде в начале прошлой зимы. «Комсомолка» рассказала об этом в материале «Заболела нога, оказалось – рак, но государство спасти 2-летнего рязанца «не может».

У Леши – нейробластома. Это коварная онкология не дает о себе знать вплоть до 4-й стадии, когда уже вовсю гуляет по организму. Так случилось и с маленьким рязанцем.

Сейчас за его хрупкой спиной уже 7-часовая операция, 6 курсов химиотерапии, 40 наркозов. И это далеко не весь перечень того, что пришлось пережить Алексею. Но в августе, впервые за многие месяцы боли и лечения, случился настоящий праздник – мальчику стукнуло 3 года!

Тогда же и начался страшный обратный отсчет: врачи озвучили вердикт – два месяца жизни. Но все еще можно исправить: организм Леши хорошо ответил на назначенное медиками лечение и теперь у него есть реальный шанс забыть о болезни навсегда.

Уточненная стоимость курса – почти 17 млн рублей. Необходимый для него препарат «Динутуксимаб-бета» производят только за границей и в перечень ОМС России он не входит.

Ирина Кузнецова просит не называть ее сильной женщиной. Держит ее только то, что сын оказался на редкость сильным маленьким мужчиной. Фото: ВКонтакте

Ирина Кузнецова просит не называть ее сильной женщиной. Держит ее только то, что сын оказался на редкость сильным маленьким мужчиной. Фото: ВКонтакте

Папе-водителю и маме-воспитательнице не собрать их и за несколько своих жизней. Но у них есть друзья… Благотворительные ярмарки поделок около храмов, сбор средств в соцсетях, продажа собственноручно сделанных сувениров и открыток – все это организовали близкие семьи Кузнецовых и волонтеры, пришедшие им на помощь. Их упорство в борьбе за жизнь Леши заметили даже в Германии – в городе Линген.

– Дети нашего прихода Архангела Михаила отказались от карманных денег на этой неделе. Каждый положил еще и часть денег из своих копилок для лечения Алеши.– написала в группе помощи в facebook Irina Mann. – Мы собрали 81 евро.

В пересчете на рубли это почти 6 тысяч рублей. Средства, конечно, не огромные, но ведь необходимые деньги в таких случаях собираются из куда меньших сумм!

Сейчас люди перечислили в общей сложности уже более 4,5 млн рублей. Все эти деньги родители перевели на счет фонда World Vita, который взялся за помощь малышу, в том числе – за организацию сбора: единый счет для Алексея Кузнецова здесь.

Необходимые документы и более подробная информация есть ВКонтакте в группе помощи Леше Кузнецову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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