«Дурная бесконечность»: страсть политеха к памятным доскам хотят остудить

В Рязани возник спор между инспекцией по охране объектов культурного наследия и местным филиалом Московского политехнического института, который располагается в здании бывшей 1-й мужской гимназии (является памятником архитектуры). В публичное поле во время трансляции заседания областного правительства дискуссию вынес директор филиала Игорь Мурог. В присутствии Николая Любимова он обратился с репликой к начальнику инспекции Денису Зайцеву:

- Год назад политех вышел с предложением установить мемориальную доску о том, что с 1941 по 1943 год в здании располагались военные госпитали. Через девять месяцев мы получили от Дениса Валерьевича отрицательный ответ. Доска уже изготовлена за счет военно-исторического общества России.

Особый акцент Мурог сделал на 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020-м. Зайцев же заметил, что инспекция не против размещения мемориальных табличек, тем более к такой дате, но делать это нужно цивилизованно:

- Работа института по размещению вывесок на фасаде исторического здания очень неупорядочена. Их слишком много. Если мы к каждой дате будем делать памятную доску, тогда стен не будет видно. В данном случае мы просили каким-то образом урегулировать [вопрос], размещать часть информации внутри здания либо сводить ее в большие «плиты». Здесь должен быть предел. Если разрешать постоянно, это будет какая-то бесконечность дурная, - сказал Зайцев.

Такого же мнения придерживается краевед, член городской топонимической комиссии Арсен Бабурин:

- Было предложение сделать доску и написать на ней все факты о здании, как это сделали в больнице Семашко – там объединили всю информацию. Если писать о госпиталях, то не только во времена Великой Отечественной войны, но и во времена Первой мировой. Проблема в том, что они без каких-либо согласований сделали эту доску и поставили гордуму перед фактом. А если там допущены ошибки? Потом [когда последовал отказ] обвиняют нас в непатриотизме. Так дела не делаются.

Бабурин, как и Зайцев, заметил, что на здании политеха уже размещены несколько разноплановых мемориальных досок. А ведь они, помимо всего прочего, должны вписываться в архитектуру.