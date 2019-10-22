2019-10-22T13:18:58+03:00
Общество

Жители Ряжска высказали претензии инвестору, строящему платный путепровод

При этом зампред областного правительства Евгений Беленецкий встал на сторону общественности
Иван АНТОНОВ
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Евгений Беленецкий - Роману Одегову: Все пожелания жителей Ряжска надо учесть!Евгений Беленецкий - Роману Одегову: Все пожелания жителей Ряжска надо учесть!Фото: Павел АВЕРИН
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Трехсторонняя встреча – жителей Ряжска, представителей компании-инвестора, строящей платный путепровод и госслужащих – состоялась 21 октября. В ней приняли участие представители исполнительной власти: зампред регионального правительства Евгений Беленецкий и глава администрации Ряжского района Андрей Насонов.

Работы возле переезда "312 км" ведутся полным ходом. Фото: Павел АВЕРИН

Работы возле переезда "312 км" ведутся полным ходом.Фото: Павел АВЕРИН

В ходе встречи, длившейся более двух часов, жители Ряжска высказали ряд существенных претензий к инвестиционному проекту. По их мнению, инвестор не продумал вопрос оплаты проезда через путепровод местных жителей, имеющих льготы. Это же касается проезда такси и социальных работников.

Инвестиционный проект в нынешнем варианте предусматривает закрытие двух железнодорожных переездов: «312 км», в непосредственной близости от которого и строится путепровод; и «314 км», расположенного на ж/д станции Ряжск. Альтернативой инвестор считает строительство отдельной автодороги под одним железнодорожных мостов, высота проема под которым составляет чуть более двух метров.

Краеугольным камнем стал вопрос закрытия переезда «314 км». Жители райцентра, разделенного железной дорогой на две части, считают, что в таком случае понятия «альтернативный проезд» просто не будет, а это противоречит российскому законодательству.

Разговор получился жарким. Фото: Павел АВЕРИН

Разговор получился жарким.Фото: Павел АВЕРИН

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий по окончании встречи заявил, что инвестор обязан учесть все пожелания местных жителей и проработать их внедрение в жизнь. Следующая встреча представителей госвласти, компании-инвестора и жителей Ряжска планируется на 11 ноября.

Трехсторонняя встреча: инвестор, госвласть и жители Ряжска.Павел АВЕРИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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