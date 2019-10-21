2019-10-21T12:24:40+03:00
Политика

Аркадий Фомин встретился с главным врачом Шиловского ММЦ Татьяной Манакиной

Основными темами обсуждения стали вопросы кадрового и лекарственного обеспечения населенных пунктов муниципалитета
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Фото: РО "Единая Россия".Фото: РО "Единая Россия".
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18 октября председатель регионального парламента, лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин провел рабочую встречу с главным врачом Шиловского межрайонного медицинского центра, депутатом Рязанской областной Думы Татьяной Манакиной. Основными темами обсуждения стали вопросы кадрового и лекарственного обеспечения населенных пунктов муниципалитета, реализации национального проекта «Здравоохранение», привлечения молодых специалистов для работы в медучреждениях Шиловского района.

- Ко мне через социальные сети поступали жалобы о закрытии аптечных пунктов в селах Санское, Ерахтур, Песочня. Существуют ли альтернативные варианты их открытия при ФАПах? — обратился Аркадий Фомин к Татьяне Манакиной.

По словам главного врача Шиловской ММЦ, со всеми 17 медучреждениями, расположенными в районе, подписан договор по обеспечения лекарственными средствами.

- Во многих населенных пунктах пролицензированы аптечные пункты, некоторые закрыты в связи с реорганизацией, — уточнила она. — В Ерахтуре аптечный пункт скоро откроется. Вопрос по Санскому должен быть решен до 1 ноября — направлены документы на лицензирование. Фельдшера будут получать лекарственные средства по заявкам и доставлять их в ФАПы.

Аркадий Фомин спросил у Татьяны Манакиной о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого в Шиловском районе будут открыты ФАПы в селах Константиново и Терехово.

- Доступности первичной медицинской помощи, и в первую очередь для жителей отдаленных районов, в регионе уделяется большое внимание, — подчеркнул лидер рязанских единороссов.

Татьяна Манакина рассказала, что фельдшерско-акушерский пункт в селе Инякино уже построен. В селе Терехово ФАП будет сдан в конце года — подключены инженерные коммуникации, газ, осталось благоустроить прилегающую территорию.

- В селе Константиново население небольшое, для оказания медицинской помощи жителям выезжает передвижная амбулатория. В настоящее время начато восстановление существующего ФАПа после пожара в 2015 году. Срок сдачи объекта — 31 октября. Но подрядчик недобросовестный, сейчас работы выполнены на 20%, — пожаловалась главный врач Шиловской ММЦ.

Аркадий Фомин отметил, что готов включиться в решение проблемы и оказать необходимую помощь.

Еще одной темой обсуждения стал вопрос кадрового обеспечения и привлечения молодых специалистов.

- В личных сообщениях жители р.п. Шилово писали мне о нехватке педиатров и терапевтов, — обратил внимание глава регионального парламента.

Как пояснила Татьяна Манакина, на педиатрических участках кадровой проблемы нет.

- Другая ситуация с участковыми терапевтами — их нет в Песочне, Ерахтуре и Борках. В село Путятино выезжают шиловские специалисты. В районном центре 9 терапевтических участков, а работают всего 3 врача, — уточнила она.

Депутат областной Думы добавила, что раньше в Шилове никогда не было проблем с кадрами, приходило много «целевиков», ежегодно 5-6 начинающих специалистов пополняли ряды медучреждений муниципалитета. На сегодняшний день, несмотря на программу «Земский доктор», не так много желающих работать в районе.

По словам Аркадия Фомина, нужно совместно работать над созданием условий для работы молодежи в сельской местности, и это, прежде всего, развитие необходимой социальной инфраструктуры.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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