Мышиная лихорадка «любит» мужчин

На минувшей неделе информполе всколыхнул целый вал сообщений о мышиной лихорадке. Информация поступала и из Рязанской области и целого ряда регионов. Встревожившись не на шутку, «Комсомолка» решила узнать, что это за болезнь и так ли она страшна, как ее название.

– Мам, я картошку принес, – сообщил о выполненном задании 12-летний Костя, по пути из кухни прихватив яблоко.

Носить картофель из ящика на балконе – его семейная обязанность, так что это был всего лишь очередной такой поход. А вот то, что после у парня поднялась температура без намека на сопли и кашель, оказалось неприятным «сюрпризом». Плюс ломало мышцы/суставы, так что мама решила: «Классика. Простуда». И к врачу парня сразу не повела.

Вместо этого «простуду» лечили дома привычными способами. Когда же через несколько дней неведомая хворь не отступила, а на намеки хотя бы на насморк так и не появились, пошли к врачу. Здесь выяснилось, что безобидная с виду болячка могла привести к серьезным проблемам с почками, а при их отказе – к смерти.

Причиной недомогания оказалась геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), народное название которой – мышиная лихорадка. Но откуда она взялась в городской квартире?

ХВОСТИКОМ МАХНУЛА, ЗАРАЗУ ПРИНЕСЛА

А от той самой картошки, которую еще в деревне погрызли мышки, попутно сходив на нее в туалет. Парень же, в буквальном смысле схватив инфекцию руками, тут же взял яблоко и «благополучно» перенес ее к себе в рот.

Как нам пояснили специалисты, вирус ГЛПС живет в мышах так же, как кишечная палочка в человеке – для них он, как правило, безопасен. Людям же передается через слюну и экскременты грызунов. Кстати, от человека к человеку эта лихорадка не передается.

Что касается опасных встреч с мышиными слюной/мочой/калом, то они могут быть везде, где есть грызуны: на вкус те пробуют все, что ни попадя, включая мебель, а в качестве клозета используют любые поверхности.

Вирус может попасть в организм и с пылью, в которой будут малюсенькие частицы мышиного помета. Чаще всего это случается, когда человек весной наводит порядок в дачном доме, заготавливает сено или работает с зерном. В идеале в таких случаях нужно пользоваться защитной маской, а сразу после работ стирать одежду, чтобы не переносить вирус дальше.

ЦЕЛИТСЯ В ПОЧКИ

Но вернемся к симптомам и их последствиям. Говоря о мышиной лихорадке, часто указывают, что она начинается как ОРВИ, однако есть и другие особенности. О них мы узнали у Дарьи Тюриной – врача-инфекциониста больницы им. Семашко, в которой и лечат почти всех рязанцев, заболевших ГЛПС.

Итак, перечень основных симптомов:

– температура 37-40°С;

– ломота в суставах и мышцах;

– нечеткость зрения: пелена, туман в глазах;

– кровотечения из носа и желудочно-кишечного тракта (последнее видно по черному калу);

– сначала снижение или полное отсутствие мочи (при этом жажда и сухость во рту), а затем ее резкое увеличение – в 2-3 раза больше обычного.

Самое главное и страшное – полный отказ организма «ходить по-маленькому». Это уже не звоночек – набат! В этот момент наступает острая почечная недостаточность: почки не выводят яды, организм отравляется токсинами и человек умирает. Так что ползем к врачу, и там нас лечат. Особенно это касается тех, кто страдает хроническими заболеваниями, тем более почечными.

К слову, летальные исходы редкость: в нашем регионе были лишь единичные случаи и то давно. Тем не менее, за год мышиной лихорадкой в Рязанской области заболевает от 20 до 40 человек.

Чтобы не попасть в их число, следите за наличием грызунов в своем доме: травить мышек, конечно, жалко, но почки у нас одни.

КСТАТИ

Порядка 60 % схвативших ГЛПС – мужчины старше 50 лет, причем охотники и рыбаки. К этому возрасту на свое хобби времени у них уже много, а гигиены на природе – почти ноль, в отличие от мышей, для которых тут дом родной. В особой зоне риска курильщики: если у человека и есть привычка мыть руки перед едой, то перед тем, как взять в руки сигарету этого не делает никто. Тем более на природе.

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