Как 9 привычных продуктов становятся ядовитыми

Ряд продуктов, которые каждый из нас ест регулярно, могут оказаться крайне опасными. Информацию о том, как будничная пища становится ядовитой, опубликовало Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

Кстати, в список вроде бы не опасной еды, способной кардинально менять свои свойства, входит и растительная пища, и продукты животного происхождения.

Причины «перевоплощения», способные привести к отравлению человека:

– неправильное хранение;

– недозрелость либо перезрелость;

– моллюски и членистоногие в период повышенной токсигенности водорослей, которыми они питаются;

– мед, в случае если пчелы собирали пыльцу с ядовитых растений.

Специалисты привели и конкретные примеры того, как можно отравиться, используя продукты неправильно.

Например, красную фасоль можно есть только после 5-часового вымачивания и варки.

Картофелем, баклажанами и томатами реально отравиться, если в них скопилось слишком много соланина. В картошке такое случается при ее неправильном хранении (плоды с зелеными участками санврачи запрещают есть вовсе). В баклажанах соланин скапливается при созревании, и чтобы себя обезопасить, достаточно снять всю кожуру. В томатах же наоборот – яда много в недозревших плодах. Так что в сыром виде их не трогаем, а вот в засоленном они вполне безопасны.

Мед диких пчел, из-за неизвестности происхождения пыльцы, лучше тоже обходить стороной.

Окуня и щуку нельзя есть, если они пойманы во время нереста, когда икра становится ядовитой. Поскольку время вылова в большинстве случаев потребитель не знает, для безопасности достаточно очистить рыбу от икры.

Ядра косточек абрикосов содержат амигдалин, вызывающий тяжелое отравление.

С более экзотическими моллюсками сложнее: если в них есть токсины, попавшие из-за водорослей, то термическая обработка не поможет – от этого яда она не спасает. Так что когда вы наверняка не знаете, в «правильный» ли сезон выловили того моллюска, лучше его не трогать.

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