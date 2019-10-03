Сборная РКБ «Глобус» триумфально выиграла волейбольный турнир на спартакиаде среди предприятий корпорации Тактическое ракетное вооружение

В конце сентября в подмосковном городе Чехове прошел второй (заключительный) этап 12-й спартакиады предприятий корпорации Тактическое ракетное вооружение. Участие в состязаниях приняли более четырех сотен человек, представлявших 19 предприятий корпорации, в том числе и рязанское предприятие АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус».

Осенний этап был представлен четырьмя видами спорта: стрельбой из пневматической винтовки, настольным теннисом, гиревым спортом и волейболом.

Корпорация становится сильнее

Соревнования по гиревому спорту проводятся в трех весовых категориях: до 75 килограммов, от 75 до 90 килограммов, свыше 90 килограммов. Участники поднимают 24-килограммовую гирю.

Рязанская команда традиционно считается одной из претенденток на медали. На этот раз в весовой категории от 75 до 90 килограммов серебро завоевал инженер-конструктор третьей категории Евгений Суконцев, подняв спортивный снаряд 95 раз! От золота состязаний его отделил всего один подъем гири.

– Высоких результатов мне помогают достичь упорные тренировки выносливости – марафонские заезды на велосипеде (от 100 километров), – рассказывает Евгений. – За несколько месяцев до соревнований начинается силовая подготовка в тренажерном зале.

В командном зачете сборная РКБ «Глобус» заняла третье место.

– Я участвую в спартакиаде с 2011 года, – делится с нами инженер второй категории Алексей Гудков, – мои личные результаты растут, но и результаты корпорации тоже. Можно сказать, что корпорация становится сильнее. Если в 2011 году я поднял гирю 30 раз и занял в своей весовой категории пятое место, то в этом году я поднял снаряд 84 раза и при этом также показал пятый результат. Если еще несколько лет назад на спартакиаде можно было одному человеку участвовать в нескольких видах спорта и рассчитывать на высокие места, то теперь нет – все становятся мастеровитее, спортивнее. Нужно заниматься целенаправленно.

– У вас, спортсменов по подъему гири, также есть тренировочный процесс?

– Обязательно. У нас на предприятии есть помещение, куда можно прийти в обеденный перерыв и немного потренироваться. Иногда это, между прочим, хорошо освежает мозг. Не секрет, что порой, чтобы найти верное решение, требуется перезагрузка. Наш зал с тренажерами и является одной из таких точек перезагрузки. Несколько раз это очень сильно помогало мне в работе.

Евгений Суконцев и Алексей Гудков.

– Как попал в такой не самый распространенный вид спорта?

– Когда учился в радиоуниверситете, занимался спортивным самбо, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Зная мою страсть к спорту, на «Глобусе» мне предложили попробовать гирю, поскольку не было никого, кто мог бы в корпоративной спартакиаде представлять предприятие в самой легкой весовой категории. Попробовал и втянулся.

Кроме Евгения Суконцева и Алексея Гудкова в сборную РКБ «Глобус» входит инженер-конструктор первой категории Андрей Викторов – рекордсмен, побивший несколько лет назад рекорд корпорации.

Мяч над сеткой

Команду предприятия по настольному теннису представляли инженеры Екатерина Будорагина и Виталий Белоусов, фрезеровщик Евгений Матийченко.

Лидером сборной стала Екатерина, выигравшая пять своих партий. К сожалению, мужчины не смогли поддержать победный порыв своей прекрасной коллеги и выступили несколько слабее. В итоге коллектив АО «РКБ «Глобус» в этом виде спорта занял 15-е место. Однако Екатерина произвела сильное впечатление на соперников и заслужила уважительные аплодисменты.

– У нас на предприятии установлен теннисный стол и созданы все условия для игры, – рассказывает наша героиня, – но мы также занимаемся с тренером в ФСК «Звезда» в райцентре Рыбное. Добраться туда, конечно, бывает непросто – особенно, когда дорогу ремонтировали, но с профессиональной точки зрения эти занятия с тренером очень полезны. Наше мастерство в последние годы заметно выросло.

Кстати, предприятие выделяет значительные средства на спортивно-оздоровительную работу: это оплата аренды залов и занятий фитнесом и плаванием, покупка инвентаря и спортивной формы.

– Сложно было пробиться в состав сборной?

– На самом деле, нет. Когда я в 2014 году устроилась на «Глобус», у меня поинтересовались моими спортивными увлечениями. Узнав, что я увлеченная спортсменка (занималась лыжами и волейболом), предложили попробовать силы в настольном теннисе. Тренер сказал, что раз я играла в волейбол, значит, у меня есть чувство мяча над сеткой – и это оказалось действительно так!

Сборная по настольному теннису.

На предприятие Екатерина Будорагина пришла после окончания естественно-географического факультета РГУ им. С.А. Есенина – сегодня она инженер-технолог третьей категории по печатным платам и защитным покрытиям. Работать на «Глобусе» ей нравится, потому что коллектив не только интеллигентный и высококвалифицированный, но еще и спортивный. Она активный участник спартакиады и других соревнований.

Сборная по стрельбе из пневматической винтовки РКБ «Глобус» заняла на спартакиаде место во втором десятке (12-е место). Ребят подвели нервы, а также сломанная винтовка. Александр Пискарев, Павел Машонкин и Анастасия Чайка рассчитывают взять реванш в следующем году.

Сборная по стрельбе из пневматической винтовки.

Триумф, к которому шли

Настоящим триумфом закончилось выступление на спартакиаде сборной АО РКБ «Глобус» по волейболу. Заняв не без труда на групповом этапе второе место, дающее право сыграть в полуфинале, рязанцы затем довольно легко справились с командой «Ракета», представляющей головное предприятие корпорации. А далее был умопомрачительный финал…

– Мы встречались с командой «Стрела» из Оренбурга, – рассказывает инженер-разработчик и волейболист Михаил Бровкин. – На групповом этапе мы им уступили, и вот представилась возможность взять реванш. Поначалу все складывалось в нашу пользу. Мы вели 2:0, но затем соперник счет сравнял – 2:2. В заключительной партии с минимальным преимуществом нам все-таки удалось вырвать победу. После игры даже судья отметил, что давно не видел такой плотной борьбы!

Финал волейбольного турнира.

Успех сборной АО «РКБ «Глобус» по волейболу стал первым триумфом команды за все 12 лет, что проводится спартакиада. Но он не был случайным. Команда упорно занимается на базе детско-юношеской спортивной школы «Единство» (бывшее училище связи). Прежние два года коллектив из Рязани занимал на спартакиаде третье место.

В команде восемь человек. Помимо Михаила Бровкина, можно назвать фамилии других лидеров: Егор Щербань, Михаил Савин.

– Уровень соревнований очень высок, – продолжает рассказывать Михаил, – я, к примеру, волейболом с восьмого класса занимаюсь. Еще в школе ездил на различные всероссийские соревнования, затем за сборную Радиоуниверситета играл, теперь вот за команду РКБ «Глобус».

Второй (заключительный) этап 12-й спартакиады предприятий Корпорации Тактическое ракетное вооружение завершился награждением победителей и вручением переходящих кубков. По итогам весеннего и осеннего этапа РКБ «Глобус» заняло 8-е место.

Команда уверена, что вернется в следующем году на спортивные площадки еще более сильной и сплоченной. Спортсмены выражают огромную благодарность руководству предприятия и председателю профкома АО РКБ «Глобус» Алексею Ивановичу Смирнову за поддержку и организацию тренировок для всех без исключения сборных.