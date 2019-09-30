Где жил и собирал ополчение рязанский герой Смутного времени

СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА

– У меня во дворе за лето виноград поспевает, – уверяет рязанский краевед и биолог Андрей Петруцкий. – Место очень хорошее, высоких домов рядом нет, ничто солнечные лучи не закрывает.

Председатель местного отделения общества охраны памятников истории и культуры живет на улице Новослободской. В 100 метрах вниз расположено русло реки Лыбедь, в 200 метрах вверх – Кремлевский вал.

Андрей Петруцкий в своем огороде не только выращивает виноград, но и откапывает старинные вещиФото: Владимир ФРОЛОВ

– А вы знаете, во времена Переяславля-Рязанского это был район Острог со Стрелецкой слободой, – говорит Андрей Александрович. – Тут целенаправленно селили защитников города. И их командиры жили тут же. Так что тут рядом и Прокопия Ляпунова была усадьба, когда он был рязанским воеводой. Смотрите, что я у себя в огороде каждый год выкапываю, когда землю рыхлю!

Хозяин показывает обломки керамических сосудов, подошву старинного кожаного сапога, какие-то фигурки из дерева и кости. Такие же вещи бывают в музейных экспозициях, рассказывающих об истории города.

Информационный плакат в Рязанском кремле со схемой города в конце средневековьяФото: Владимир ФРОЛОВ

Стрелецкая слобода – название, которое многие рязанцы уже знают благодаря «Музею стрельца», открывшемуся три года назад на Соборной площади. Там собрано множество реконструкций разных предметов быта, а на стене висит карта Переяславля-Рязанского в XVII веке.

КЕМ БЫЛ ПРОКОПИЙ ЛЯПУНОВ

В 1610 году московские бояре, не сумев победить очередного Лжедмитрия, пригласили в Москву войска польского короля и предложили престол его сыну, королевичу Владиславу. В ответ города России начали договариваться выгнать интервентов.

Одно из воззваний, которое подписали «Прокофей Ляпунов и всих станов всякие люди резанскаго повета», сохранилось в царском архиве. «Станем крепко за землю нашу, – значилось в этой грамоте, – подвинемсе всею землею до царствуючого града Москвы, а всею землею Московскаго государства раду зделаем, кому быть на Московском государстве государем». Проще говоря – давайте не будем слушать разных захватчиков, а соберемся и сами определим, кто будет новым царем.

Храм в селе Исады Спасского района, который построен по заказу сына Прокопия Ляпунова, Владимира

Глава ополчения, собиравшегося в Переяславле-Рязанском в феврале 1611 года, был потомком дворянского рода, сосланного в рязанские земли из Великого Новгорода. Его отец Петр служил Ивану Грозному в Чебоксарах, брат Захар при царе Василии Шуйском охранял московский Кремль. Сам Прокопий, получив чин воеводы, в 1606 году был пожалован селом Исады недалеко от Старой Рязани (сегодня это Спасский район). Именно в Исадах в честь героя предлагалось поставить памятник, хотя сам герой владел этим поместьем всего 5 лет, а затем оно досталось его потомкам.

Литография XIX века, посвященная Ляпунову и Скопину-Шуйскому

Известно, что в 1610 году Прокопий Ляпунов предлагал провозгласить царем молодого полководца Михаила Скопина-Шуйского, но тот отказался, а после этого быстро погиб, скорее всего, отравленный боярами.

ОТ КИНОВОПЛОЩЕНИЯ ДО МОНУМЕНТА

В 2015 году в Рязани была создана инициативная группа, предложившая установить памятник патриоту Прокопию Ляпунову в самой Рязани и увековечить его память в селе Исады Спасского района.

«Имя Прокопия Ляпунова, борца с коррумпированным боярством, всячески замалчивалось официальной пропагандой», – говорилось в обращении, среди подписавших которое были академик и народный художник Виктор Иванов, председатель топонимической комиссии Николай Булычев, писатели Алексей Хлуденев, Владимир Семин и Александр Потапов, заслуженный экономист России Тамара Пигилова, кандидат исторических наук, профессор Леонид Чекурин.

Кадр из кинофильма «Минин и Пожарский»: Прокопий Ляпунов во главе ополчения

Действительно, в школьной программе имени Ляпунова нет уже много десятилетий: ученикам рассказывают обычно про руководителей второго ополчения, потому что им удалось освободить Москву, а менее счастливый рязанец погиб под ее стенами. Но в 1938 году воевода Прокопий стал одним из героев кинофильма «Минин и Пожарский», который и сегодня показывают по телевидению каждое 4 ноября.

МЕСТО ПОДСКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЯ

Но где ставить памятник, если на него найдутся средства и будет окончательно одобрен какой-то из эскизов? Ведь в Рязани нет улицы Ляпунова, на которой он мог бы занять место, а также нет ни одного учреждения, носящего его имя.

Обозначение усадьбы Ляпуновых на старом плане Рязанского кремля (обведена красным овалом)Фото: Владимир ФРОЛОВ

Зато мы знаем, где находилась родовая усадьба Ляпуновых. Она обозначена на нескольких старых планах Переяславля-Рязанского, начиная с 1695 года – в углу района под названием Острог, рядом со Стрелецкой слободой. Сегодня это самый верхний участок улицы Новослободской.

В начале XVII века именно на этом углу наверняка стоял дом, в котором жил сам воевода (кстати, теперь на его месте остатки усадьбы генерала, жившего в Рязани в XIX веке). И на службу – на хорошо известный историкам Воеводский двор – Ляпунову было близко добираться: всего-то спуститься с холма, пересечь по мосту речку Лыбедь и Рязанскими воротами въехать в кремль. Минут 7 пешком. Правда, пешком в те времена воеводы по городу не ходили – по статусу было положено даже двести метров ехать на коне.

Раскопки Переяславля-Рязанского на улице Рабочих: где-то здесь располагался воеводский дворФото: Владимир ФРОЛОВ

Интересно, что реконструкцию именно Рязанских ворот с участком прилегающей стены предлагается построить для приезжих любителей истории. Этот проект уже несколько лет назад представлял Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Из архива «КП»: проект реконструкции стены и ворот Переяславля-Рязанского на улице Рабочих

Выходит, именно история подсказывает места, где мог бы расположиться памятник Ляпунову: или на холме Новой слободы, около фамильной усадьбы, или у Рязанских ворот, когда их все-таки реконструируют. И тогда экскурсоводы легко могли бы указывать туристам с кремлевского вала: «Смотрите, а вон там стоит изображение нашего земляка, в Смутное время пошедшего спасать все Россию…»

МНЕНИЕ

Петр Акульшин, профессор РГУ, доктор исторических наук:

– Хотя личность Прокопия Ляпунова в истории неоднозначна, с тех времен прошло более 400 лет, и он заслужил себе памятник. А что касается места его установки, я думаю, здесь можно было бы спросить народ. И найти этот контакт с народом могли бы помочь историки.

ГЛАС НАРОДА

В народной песне, записанной этнографами еще в XIX веке, есть рассказ о Ляпунове:

Уж один-то воеводушко крепко веру защищал,

Крепко веру защищал, изменников отгонял:

Уж как думный воевода был Прокофий Ляпунов,

Как Прокофий-то Петрович рассылал своих гонцов,

Как Прокофий Ляпунов роздал письмы своим гонцам,

Роздал письмы гонцам и приказ им приказал:

«Поезжайте вы, гонцы, на все русские концы,

На все русские концы, во большие города,

Вы просите воевод идти с войском сюда…»