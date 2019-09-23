2019-09-23T17:01:08+03:00
Недвижимость

VELLCOM group наладил производство теплого асфальтобетона с энергосберегающими добавками

Технология имеет целый ряд эксплуатационных преимуществ и улучшенные экологические характеристики
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Фото: Пресс-служба холдинг Vellcom group.Фото: Пресс-служба холдинг Vellcom group.
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Строительный холдинг Vellcom group не только поддерживает парк техники на современном уровне, но и активно занимается самостоятельными исследованиями и внедрением новых технологий.

Так специалисты лаборатории холдинга разработали и ввели в производство состав теплого асфальтобетона с применением комплексных энергосберегающих добавок. Эта технология имеет следующие преимущества:

– возможность укладки асфальтобетона при пониженных температурах окружающей среды;

– увеличение дальности перевозки готовой асфальтобетонной смеси за счет снижения температуры уплотнения;

– снижение количества битумных паров и выбросов СО2.

Фото: Пресс-служба холдинг Vellcom group.

Фото: Пресс-служба холдинг Vellcom group.

В основном теплый асфальтобетон используют в строительстве и ремонте дорожного полотна:

– любых типов автотранспортных дорог (во дворах, на городских магистралях, на федеральных трассах);

– при создании покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, обустройстве детских либо бытовых площадок, при других работах по благоустройству дворов многоэтажек;

– при обустройстве покрытия в аэропортах, производственных сооружениях. В этом случае технология укладки теплого асфальтобетона конкурирует исключительно с покрытием из монолитного бетона и железобетонных плит.

Фото: Пресс-служба холдинг Vellcom group.

Фото: Пресс-служба холдинг Vellcom group.

Дорожный департамент Vellcom group уже использует этот вид асфальта на своих объектах. Метод позволяет снизить степень старения материала и в среднем на 2-3 года увеличить срок службы дорожной одежды. Теплая смесь остывает медленнее, что позволяет выйти за пределы обычного сезона и продолжать работы при температуре -5 °С и ниже.

Кроме того, исследования показали, что такая укладка характеризуется меньшей степенью загрязнения окружающей среды: снижение температуры смеси на 25 °С сокращает выделение вредных веществ на более чем 70%.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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