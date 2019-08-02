Подразделение Vellcom group получило Декларацию соответствия бетонных смесей
С декабря 2018 года сертификация бетонной смеси осуществляется в обязательном порядке. Этот вид выпускаемой в обращение продукции включен в перечни Постановления Правительства РФ № 982.
Согласно действующему законодательству производимые в стране и поставляемые на отечественный рынок строительные смеси и растворы подлежат обязательной оценке качества и безопасности. Проводится такая сертификация в форме Декларирования.
30 июля 2019 года ООО «Конарт», входящее в состав строительного холдинга Vellcom group, получило Декларацию соответствия производимых бетонных смесей, что подтверждает высокое качество продукции.
– Потребители бетонной смеси нашего предприятия могут быть уверены в гарантированной обеспеченности всех нормируемых показателей бетона, – отметили в компании.
Фото: Пресс-служба Vellcom group.
Фото: Пресс-служба Vellcom group.
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ИСТОЧНИК KP.RU