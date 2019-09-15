85 человеческих черепов: в Скопинском районе предали земле останки военнопленных

Все еще жаркое сентябрьское солнце, застывший возле свежевыкопанной ямы трактор и здоровенные деревянные ящики с человеческими черепами и костями. Поселок Побединка Скопинского района.

- Их здесь уйма… - рассказывает местный житель Александр Иванович Живалкин. - С бабушкой раньше когда на Пасху ходили, она всегда на землю хлеб крошила. Я еще не мог понять, зачем… Когда в шестидесятых в поселке построили стадион и мы гоняли там в футбол, она сокрушалась: «По костям бегаете»…

ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

Эта история началась в 2012 году, когда местные жители обратились к представителям регионального поискового движения с информацией о забытых массовых захоронениях военнопленных у поселка Побединка. Экспедиция, утвержденная во всех инстанциях, подтвердила эти предположения. Из раскопа размерами всего два на три метра на поверхность были подняты 85 человеческих черепов и несколько сотен костей. С того времени останки находились в Рязани - шел процесс согласования их перезахоронения. Возможно, бывших офицеров вермахта так и вернули бы скопинской земле без лишнего внимания, если бы в июле 2019 года эти останки в гараже на окраине областного центра ни увидели посторонние люди…

Можно представить, насколько шокирующей оказалась находка для непосвященного. Следственный комитет России по Рязанской области организовал по данному факту доследственную проверку. Останки были направлены на судебную медико-криминалистическую экспертизу, которая показала, что кости принадлежат лицам мужского пола европеоидной расы и были в первый раз захоронены еще несколько десятилетий назад. В возбуждении уголовного дела по результатам проверки было отказано - никакого криминального следа в ящиках с человеческими костями не оказалось.

Изъятые кости возвратили руководителю регионального представительства «Поискового движения России» Николаю Стрелкову.

СТРАНИЦЫ СТЕСНИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Известно, что в сороковые годы территория побединских шахт, где добывался бурый уголь, стала местом дислокации спецлагеря и его отделений. К принудительному труду было привлечено несколько тысяч человек. В первую очередь - военнопленные немцы, австрийцы, венгры, чехи и румыны. А также солдаты Красной Армии, побывавшие в плену, депортированные советские немцы, интернированные из Польши и Германии гражданские лица. Просуществовал лагерь до конца сороковых годов.

Историки говорят, что уже со второй половины пятидесятых факты использования подневольного труда на предприятиях Скопинского района начали активно затираться в памяти местного населения. Сегодня информацию об этой странице нашей истории практически невозможно отыскать в общедоступных источниках.

Исключением из этого правила стало устройство в 1996 году усилиями нескольких общественных организаций мемориального кладбища на месте захоронений спецгоспиталя НКВД №47-91 (в полутора километрах от Скопина). Правда, добраться сюда несведущему человеку довольно проблематично. Приютился мемориал на небольшой площадке между засеваемыми колхозными полями, а со стороны асфальтовой дороги на Павелец укрыт еще и лесопосадкой. Спуститься на грунтовку, затем взобраться по ней же на довольно крутой холм - в дождливую погоду это под силу не каждому автомобилю.

Немецкое кладбище в Скопине.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

До сих пор некоторые скопинцы почему-то стесняются своей истории, стесняются этих захоронений. Была страшная война: были погибшие, раненые, пленные… И уж точно не нужно стесняться того, что страна - агрессор расплатилась сполна за свою ненависть и злобу. Но и бросать забытыми в земле людей, искупивших свой долг, конечно, негоже.

На немецком кладбище в Скопине похоронено 200 немецких военнопленных и гражданских лиц, 48 польских граждан, интернированных НКВД на территории Польши и Литвы. Пофамильный список известен. Гораздо хуже дела обстоят с захоронением в Побединке…

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ…

- Территория лагеря была огромной, - продолжает рассказывать Александр Иванович Живалкин. - Представляете луг между Побединкой и Поплевино - он весь был огорожен. Стояли вышки, стояли бараки. Знаю, что пленные мостили дороги, в Поплевине дома, по-моему, строили, а вот чтобы на шахте работали, - не слышал… Хотя, наверное, где-то могли и работать.

Некоторые после так здесь и остались жить. Немецкие фамилии в Скопинском районе и сегодня не такая уж редкость. Другие увезли с собой в Германию наших женщин. Кстати, со мной недавно бывшая одноклассница связалась - она в Новосибирске сейчас живет. Так вот, на нее чех какой-то вышел с просьбой помочь отыскать захороненного у нас родственника.

- Значит, и они ищут родственников до сих пор, так же, как и мы ищем своих дедов и прадедов. Все же человеческое - общее для всех людей…

- Ищут.

- А много их здесь было?

- Говорили, что вагонами привозили. Иные уж полумертвыми приезжали, а, может, и мертвыми… С них пацаны местные сапоги снимали, кому-то вроде и зубы золотые удавалось стащить.

Отметим, что слова о золотых коронках - не плод детских или юношеских фантазий. Во время эксгумации останков в 2012 году при их тщательном изучении были обнаружены и золотые коронки, и каучуковые вставные челюсти с фарфоровыми зубами. Современные российские стоматологи удивляются уровню немецкой медицины в тридцатых годах прошлого столетия. Понятно, что эти стоматологические решения не были доступны рядовому составу, а поднятые черепа, по всей видимости, принадлежали офицерам, но все же…

СОЗДАТЬ МЕМОРИАЛ

Вернемся к тому, с чего начали материал: сентябрь, солнце, трактор…

В глубокую яму поисковики аккуратно опустили те самые массивные ящики с черепами и костями. Затем стальной ковш аккуратно засыпал «саркофаги» землей.

Мы никогда не должны забывать эту войну...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- У нас есть понимание, у местной администрации есть понимание, что поднятые нами в 2012 человеческие останки и погребенные теперь - лишь малая часть, - отмечает руководитель регионального представительства «Поискового движения России» Николай Стрелков. - В окрестностях кладбища и стадиона, по всей видимости, захоронено более тысячи, возможно, несколько тысяч человек. Я уже связался с Народным союзом Германии по уходу за воинскими захоронениями. В ближайшее время к нам должен приехать уполномоченный представитель, совместно с которым и будет решаться вопрос о наделении территории определенным мемориальным статусом. Останки мы погребли так, чтобы на это место возможно было подзахоранивать кости, которые непременно найдутся при реконструкции стадиона. Что касается челюстей и коронок, то эти артефакты будут переданы в рязанские музеи.

Небольшой курган, оставшийся после предания останков 85 военнопленных земле, пока единственное, что напоминает о нашумевшей истории «со скелетами в гараже». Надеемся, что не в пример некоторым странам Европы мы сможем позаботиться о чужих солдатах, пусть и воевавших на стороне противника…