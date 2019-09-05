Эдмунд Шклярский: Отсутствие воспоминаний мешает человеку двигаться дальше

Эдмунд Шклярский — один из немногих людей на российской рок-сцене, для которого творческий процесс неотделим от самой жизни. Новые альбомы группы «Пикник» раз в два года, конструирование удивительных инструментов и механизмов для концертов, написание картин маслом, карандашом и даже ручкой, участие в музыкальных проектах дружественных коллективов — палитра интересов моего сегодняшнего собеседника очень разнообразна.

Не проходит и недели, чтобы поклонники не получили какие-нибудь свежие новости из жизни группы. Так, 1 сентября «Пикник» представил свой новый альбом «В руках великана». В репетиционных базах, мастерских и алхимических лабораториях Санкт-Петербурга идет энергичная работа по подготовке тура — съемки видеоряда к песням и создание одежды для сцены. А на днях музыканты сняли клип на одну из своих новых композиций.

Темой для нашего общения в этот раз стала недавняя — а именно 27 августа - презентация клипа на песню «Сонце заховалось» (в переводе «Солнце спряталось» - Ред.) санкт-петербургской рок-группы «Сонце-Хмари». А спел в ней как раз Эдмунд Шклярский. Изюминка песни в том, что написана она была на украинском языке, а впоследствии ее автор и создатель группы «Сонце-Хмари» Андрей Федечко пригласил Шклярского в качестве исполнителя и главного героя задуманного клипа. Вот только Эдмунд Мечиславович со свойственным ему творческим подходом ко всему привнес в эту идею свои штрихи и... перевел ее на польский.

Несмотря на горячую пору, маэстро выкроил немного времени, чтобы рассказать об истории создания песни «Сонце заховалось», роли Музы в творчестве и кое о чем еще.

По авторской задумке герой музыкальной истории вспоминает о своей былой любви. Фото: Андрей ФЕДЕЧКО

«Если переводить стихи слово в слово, то получается коряво и смешно»

- Эдмунд, как возникла идея перевести песню «Сонце заховалось» с украинского на польский?

- Я знаю с детства польский язык, поэтому мне показалось, что в данном случае это будет и уместно и органично.

- Русский язык очень красочный, богатый и мелодичный, оттого стихи и песни получаются такие красивые, трогательные. А насколько польский, на ваш взгляд, подходит для поэзии?

- Мне кажется, что знание любого языка, даже самого близкого, как то: украинский или белорусский, расширяет восприятие мира. Потому что всегда есть такие слова, у которых нет полных аналогов в другом языке. Для поэзии польский язык подходит, особенно если он понятен слушателю на 100 процентов.

Кстати, в свое время мне нравились - и продолжают нравиться сейчас - многие венгерские группы. Язык мне был непонятен совершенно, но восприятию песни это не мешало.

- А когда вы переводите стихи на польский, то стараетесь, чтобы получилось максимально близко к тексту или вам важно передать настроение текста?

- Если переводить стихи слово в слово, то получается коряво и иногда смешно. Я читал когда-то перевод песен «Битлз», сделанный именно таким методом. Кроме смеха это ничего не вызывало. Но в песне Андрея вносились минимальные изменения, и, мне кажется, удалось передать настроение.

- Припомните, сколько времени ушло на перевод?

- Перевод не занял много времени - мне хватило одного дня.

Работа с Музой на съемочной площадке требует не меньшего искусства, чем с приглашенной звездой.

«Кому-то музы нужны, а кому-то – противопоказаны»

- Сюжет песни строится вокруг воспоминаний умудренного жизнью лирического героя о своей любви. Как считаете, не мешают ли воспоминания нам двигаться дальше и что-то менять в жизни?

- Я думаю, что скорее отсутствие воспоминаний мешает человеку двигаться дальше.

- А вы, Эдмунд, любите вспоминать прошлое?

- Если вы имеете ввиду нечто наподобие: «А помнишь…?», то нет, не люблю. А ненавязчивые воспоминания, без излишней экзальтации, вполне уместны.

- В клипе кроме главного героя присутствует его, скажем так, Муза. Как вы считаете, что дает творцу - поэту, художнику, музыканту - Муза?

- По поводу музы я вспоминаю такую карикатуру: рядом с художником стоит грозная жена и говорит: «Ты плохо рисуешь, потому что мало страдал...» Музы тоже бывают разные. Может быть, кому-то они нужны, а кому-то - противопоказаны.

Эдмунд Шклярский: «У меня ни в коем случае не было желания вмешиваться в процесс съемки!» Фото: Андрей ФЕДЕЧКО

«Режиссер всегда в ответе за свой фильм»

По рассказам участников съемки, на площадке лидер «Пикника» демонстрировал фантастическое терпение и выносливость — четко выполнял пожелания режиссера и переслушивал песню не меньше 20 раз.

- Эдмунд, в своей группе вы лидер, и последнее решение остается за вами, а тут пришлось быть, цитирую Андрея Федечко, «послушным актером». Было желание привнести что-то свое в его идею?

- Ни в коем случае не было желания вмешиваться в процесс съемки! Режиссер всегда в ответе за свой фильм, клип и так далее.

- Будут ли у вас новые совместные проекты с группой «Сонце-Хмари»?

- Не стоит далеко заглядывать в будущее. Жизнь смеется над любыми планами и вносит свои коррективы.

P.S.

Много десятилетий назад немецкий писатель Лион Фейхтвангер высказал мысль, которая впоследствии стала афоризмом во многих языках мира: «Человек талантливый, талантлив во всех областях». Мой сегодняшний собеседник - живое воплощение этого утверждения,

незаурядная и многогранная личность. Оригинальное видение мира позволяет Эдмунду Шклярскому создавать восхитительные по красоте и глубине произведения – стихи и музыку, которые часто имеют продолжение в живописной плоскости.

Те, кто обладают познаниями в польском, в полной мере оценили изящество сделанного маэстро перевода песни. Ведь на каком бы языке не творил художник, какую бы форму не выбрал для самовыражения, главное в том, есть ли ему что сказать. У Шклярского творческих кризисов не наблюдалось уже больше сорока лет.

Сотворчество фотографа и музыканта Андрея Федечко с Эдмундом Шклярским продолжается уже более 20 лет.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

- В клипе «Сонце заховалось» главный герой статичен. Он погружен весь в себя и свои внутренние переживания. Такой сюжет придумывался именно под сценический имидж Шклярского?

Создатель проекта «Сонце-Хмари» Андрей Федечко:

- И да, и нет. Референсом для меня стал клип на песню «Confessa» Челентано. Помнишь, в нем умудренный опытом мужчина вспоминает о своей былой любви? Это как раз и повлияло на общую концепцию клипа. А идея с музой возникла уже накануне съемки.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Рок-группу «Сонце-Хмари» (Солнце-Тучи) создал в 2002 году санкт-петербургский фотограф Андрей Федечко. В основе стиля группы лежит синтез украинских народных мелодий, рок-н-ролла и фолк-рока. Поют музыканты преимущественно на украинском языке.