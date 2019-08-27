Эдмунд Шклярский спел на польском языке в клипе группы «Сонце-Хмари»

Сотворчество Эдмунда Шклярского и Андрея Федечко началось больше двадцати лет назад.

Выхода этого клипа поклонники лидера группы «Пикник» ждали долгих восемь лет. И вот сегодня, 27 августа, «Комсомолка» официально презентует совместный проект Эдмунда Шклярского и питерской рок-группы «Сонце-Хмари» - «Сонце заховалось» (в переводе солнце спряталось – Ред.).

Те, кто хорошо знаком с творческой биографией Эдмунда Шклярского, слышали и другие его песни на польском языке. Однако если раньше он переводил свои же ранее написанные на русском языке тексты, то теперь выступил в соавторстве с известным питерским фотографом и создателем группы «Сонце-Хмари» Андреем Федечко. Андрей уже много лет сотрудничает с группой «Пикник» как фотограф и оператор, и вот одинаково неординарный и творческий к подход к экспериментам объединил их в этом музыкальном проекте.

На самом деле впервые лидер группы «Пикник» участвовал в судьбе этой песни с самого начала. В 2003 году он помогал Андрею Федечко в ее записи и сделал аранжировку.

- Я пригласил Эдмунда в студию, мы записали под гитару болванку песни: он играл, я спел в микрофон, а наш ударник Илья Ивахнов записал барабаны, - рассказывает Андрей. - После этого Эдик забрал материал, а через какое-то время пригласил меня к себе домой писать скрипку и вокал. Сам он подпел мне в припеве на украинском языке. Все было сделано очень быстро и профессионально. Песня вышла в альбоме «Сонце-Хмари» в 2004 году. Позже у меня возникла идея сделать альбом, в котором звезды исполняют мои песни, и я предложил Эдику спеть именно «Сонце заховалось».

- Песню ты написал на украинском, но в клипе звучит польский текст... Как это случилось?

- Да-а. Эдик впоследствии сам предложил перевести песню на польский. Это было его авторское видение. Для него важен творческий подход ко всему – быть не просто исполнителем песни, а участвовать в ее рождении. Мне идея тогда очень понравилась. А когда он показал песню в польском варианте, это был восторг! Он перевел красиво, тонко и очень близко к оригиналу.

По словам Андрея, идея сделать видеоряд из красивых кадров или движущуюся фотографию, как он называет это сам, возникла в 2011 году. Договорились и провели съемку, несмотря на занятость всех участников, довольно быстро, а сам процесс длился всего полтора часа. Казалось бы, самая сложная работа проведена, материал на руках и остается только смонтировать...

- Сам я монтировать не умею, поэтому обращался к знакомым. Но результат меня так или иначе не устраивал. И видео лежало несколько лет, пока однажды мы не разговорились с моим другом дизайнером Анжеликой Солодкой. Она попросила исходники, а на следующее утро прислала мне смонтированный в телефоне (!) кусочек клипа. Мне очень понравилось ее видение и подход.

- Прошло восемь лет...

- ... и вот мы наконец закончили!

- В клипе главный герой статичен. Он погружен весь в себя и свои внутренние переживания. Такой сюжет придумывался именно под сценический имидж Шклярского?

- И да, и нет. Референсом для меня стал клип на песню «Confessa» Челентано. Помнишь, в нем умудренный опытом мужчина вспоминает о своей былой любви? Это как раз и повлияло на общую концепцию клипа. А идея с музой возникла уже накануне съемки.

- Я знаю, что в прошлом «Пикник» приглашал тебя в качестве оператора на съемки клипа «Недобитый романтик». Но здесь другая история – твоя песня, твоя идея, а Шклярский выступает исключительно как исполнитель роли. Насколько Эдмунд послушный актер?

- У нас с ним отличное взаимопонимание, можно даже сказать – сотворчество! Ведь сколько уже было фотосессий, съемок и встреч?! Но в данном видео да, он выступил в роли исполнительного и дисциплинированного актера: терпеливо повторял одно и то же дубль за дублем, потому что нужно было снять с нескольких ракурсов. Мы эту песню на съемках раз двадцать, наверное, прослушали - где-то останавливались, какие-то кадры переснимали.

- А какие-то коррективы в саму идею клипа или по ходу съемок он вносил?

- Когда мы договаривались о съемке, я просил его взять цилиндр, но он приехал без него, думаю, потому что не хотел, чтобы этот клип ассоциировался с «Пикником». И это, наверное, правильно. Когда мы снимали «Иероглиф», он тоже приехал в шляпе, и получилось очень круто. На самом деле мне было важно другое - Эдик выделил для меня время: и песню записал, и аранжировал, и на польский перевел, и в клипе снялся.

У этой песни вообще очень интересная история. На сегодняшний день она существует в четырех вариантах: на украинском языке в исполнении Андрея Федечко и Эдмунда Шклярского, на польском в исполнении Эдмунда Шклярского, на русском в исполнении виолончелистки Лены Тэ, а также в исполнении эстонской группы «AveNue». Если судьба композиции будет так развиваться и дальше, новый альбом «Сонце-Хмари» может состоять из одних лишь ее вариаций – спетых на разных языках, в разном стиле и разными музыкантами.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Рок-группу «Сонце-Хмари» (Солнце-Тучи) создал в 2002 году санкт-петербургский фотограф Андрей Федечко. В основе стиля группы лежит синтез украинских народных мелодий, рок-н-ролла и фолк-рока. Поют музыканты преимущественно на украинском языке.

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