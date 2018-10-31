Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский: Даже гений не должен брать себе индульгенцию на низменные поступки

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-31T14:34:26+03:00

Музыкант и художник рассказал «Комсомолке» о страшных сказках, первом домашнем роботе, ноу-хау российских рокеров и почему он не верит Сальвадору Дали

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Музыкально-поэтическая история, созданная лидером рок-группы «Пикник» Эдмундом Шклярским - это особый таинственный мир, где все не так, как кажется на первый взгляд. Здесь вещи не названы своими именами и нет указателей для зрителя — каждый волен окрасить образ в свои цвета и придумать для него свою историю. Полет фантазии приветствуется и даже где-то провоцируется. Все, кто хотя бы раз побывал на концерте «Пикника», подтвердят: ты словно попадаешь в самый центр удивительной фантасмагории, населенной самыми невероятными персонажами.

И вот новый подарок для ценителей многогранного таланта маэстро Шклярского — первая персональная выставка живописи и графики. В стенах санкт-петербургской галереи «Artefice» в настоящее время можно увидеть 83 работы — рисунки и написанные маслом картины, сценические декорации и даже познакомиться с одушевленным героем — роботом-барабанщиком.

По признанию Эдмунда Мечиславовича, графика в последнее время его увлекает больше, чем рисование маслом.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

Многие из этих творений знакомы поклонникам группы по обложкам музыкальных альбомов, а также альбомов стихов Эдмунда Шклярского, но и есть и те, которые никогда ранее публике не показывались. Чтобы увидеть все и узнать творческую историю создания каждого полотна, «пикникоманы» съезжаются в Петербург со всей страны.

«Может, некоторые великие мастера были еще и жулики»

Когда входишь в большой светлый зал галереи, кажется, что на тебя мгновенно устремляются десятки взглядов. Они выражают разные эмоции, но во всех таится вопрос: «Для чего ты здесь и что ищешь?» И ты уже чувствуешь, что каждый из них загадывает тебе свою загадку — угадаешь или нет? Как в сказке... Именно такое ощущение не покидало меня в течение всего пребывания на выставке. И поэтому, наверное, с этого вопроса и началась наша беседа с Эдмундом Шклярским,

- Сказки из вашего детства... Они были польскими или русскими?

- В основном это были все-таки русские сказки. Одна только польская - в переводе на русский называется «Козел-дурачок». Это такая простенькая сказка, которую ребенок легко мог прочитать, скорее даже комикс – мало текста и много рисунков. А из русских... Не знаю, насколько можно называть русскими сказки братьев Гримм, но мне, например, нравилась «Синяя борода».

- А Гофман пришел к вам позже?

- Да, но не через «Щелкунчика». И даже это был не «Мышиный король». Какие-то другие мне нравились сказки. Вообще детей всегда больше привлекают страшные истории. Про черную комнату, например.

- Как те, что когда-то печатали в «Костре» и «Пионере»?

- Именно. Помните, «В черной-черной комнате...» и всякое такое.

- Но ведь и у тех же братьев Гримм довольно мрачные сказки...

- Но дело в том, что ребенок не воспринимает завуалированный страх. Вот папа отправляет детей в лес, чтобы они заблудились, и в бедной семье стало меньше едоков... Мы с вами сейчас читаем и понимаем, что их посылают на смерть. А я, когда был маленьким - да и все дети в принципе - не воспринимал это, как нечто ужасное. Да, такие нравы (смеется). И не более того.

Во время интервью маэстро Шклярский расхаживал по галерее и увлеченно рассказывал о своих работах.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

- Гарин и Гагарин... Один темный, другой светлый, но оба знамениты и на устах. Как вы полагаете, можно ли простить гению злодейство, или поистине великим может быть только созидатель?

- Мне кажется, что нельзя отделять личные качества человека от его дара. Если творец что-то красиво нарисовал или изваял скульптуру, еще не значит, что за это он может сделать какую-то пакость. Сам автор не должен себе этого позволять, иначе получается, что за великие работы или открытия он берет индульгенцию и позволяет себе низменные поступки. В любом случае это целиком на его совести, а не на совести зрителя. Зритель зачастую не знает, кем на самом деле были авторы поистине талантливых и даже гениальных работ, есть же много неизвестных мастеров, о которых не сохранилось никакой информации. Может, они еще и жулики были. Но оставили нам свое богатое наследие. Отрицать гений в любом случае нельзя.

- Не знаю почему, вспомнился сейчас великий мошенник Виктор Люстиг, который в начале 20 века умудрился дважды продать Эйфелеву башню...

- Ну вот. Он был, наверное, один из первых хитрецов.

- Раз уж мы заговорили о прошлом веке... Окинув взглядом прошедшие годы, вы можете назвать какое-то событие, которое считаете наиболее значимым?

- В прошлом веке понятно, какие годы для нашей страны стали переломными – перестройка. Революцию я не застал... (смеется). Я застал перестройку. Это событие, в том числе и в нашей жизни, считаю, сыграло, наверное, решающую роль, потому что благодаря этому мы смогли петь свои песни, то есть бросить основные работы, специальности, которые у нас были, и заниматься игрушками (улыбается).

- Глупостями?

- Да, глупостями!

Когда выставка открывалась, столетний рояль в галерее был сломан и безмолвствовал, но благодаря Эдмунду Шклярскому он ожил и получил новую жизнь.Фото: Андрей Федечко

«Если ты не делаешь словесные шаги, то текст не родится вовсе»

- Ваше творчество похоже на тонкую вязь мыслей, чувств, теней - взаимосвязаны стихи, музыка, картины. Что рождается раньше, первым и дает толчок остальному?

- Первая - всегда мысль, она записывается, чтобы не улетучилась. Рисунок необязательно интерпретирует песню. Но есть рисунки, которые были сделаны специально по песням – то есть представляют собой их графическое воплощение.

- А рисунки, рожденные в отрыве от текста, не требуют своей истории?

- Музыкальной – нет. Вот когда мы издавали альбом, у каждой картины была своя история, которая расшифровывалась.

- Про сочинение текстов песен вы неоднократно говорили, что не зависите от вдохновения и можете работать, главное, была бы идея, зацепка...

- Да, потому что, условно говоря, человек не научится ходить, если не будет пытаться, и не сделает свой первый шаг. Так и здесь: если ты не накручиваешь словесные конструкции, не делаешь словесные шаги, - пусть они не всегда удачные - то текст не родится вовсе.

- А как с картинами? Взять карандаш быстрее, чем натянуть холст, приготовить краски, кисти и прочее…

- Сейчас с этим проще стало. Холст можно купить, и уже не надо прилагать столько усилий. Но с другой стороны, с простотой, честно говоря, уменьшилось и желание. По крайней мере, у меня. Сейчас я очень редко рисую маслом. Больше занимаюсь графикой. Это в большей степени отвечает нынешнему темпу жизни.

- Есть какая-то картина, которую вы начали, оставить, чтобы подсох первый слой, к примеру, а потом не смогли к ней вернуться?

- Было такое, да. Иссяк душевный жар в отношении нее, и уже занимала мысли другая, новая идея. Не ко всему хочется возвращаться. Некоторые вещи надо просто от себя отпускать.

- Это ваша первая выставка, не считая той, которую вы устраивали совместно с братом. Как отбирали картины? Все члены семьи участвовали или решающее слово все же было за вами?

- Да все, что было в рамках, ну точнее, что поместилось в рамки, то и привез.

- Вы не продаете свои картины. Только репродукции. Почему такая принципиальная позиция?

- Не продаю. А зачем? Их же мало. Я не профессиональный художник, чтобы работать на продажу. Мне жалко с ними расставаться. Я их оставляю себе.

- А как возникла идея с роботами?

- Во времена моего детства был такой женский журнал «Урода», что в переводе с польского означает «красота» (улыбается). И мой отец вырезал оттуда каких-то бумажных барышень, которые дрыгали ногами. А еще у нас дома на протяжении нескольких лет стоял некий персонаж – подобие робота, по крайней мере, одна рука у него поднималась. Так или иначе, это бесследно для меня не прошло, поэтому у нас многие сценические декорации связаны с механикой. А робота-гитариста более проблематично сделать, чем робота-барабанщика, поэтому я в данной ситуации решил пойти по простому пути. Если можно сказать, что он простой.

- А робот-поэт когда-нибудь в перспективе появится?

- Поэт? Не дай бог!

Декорации с концертов "Пикника" очень органично вписались в атмосферу выставки.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

«Я бы не стал на сто процентов верить словам Дали»

- Рене Магритт хотел заставить зрителя думать и под обычными предметами часто писал «Это не он», превращая свою картину в некий ребус. Ваша поэзия говорит с читателем и слушателем аналогичным образом. Вы берете обычные предметы, вкладывая в них новые смыслы, вот только табличку к каждому образу не приставишь...

- В этом и есть определенная задача - чтобы каждый человек окончательную точку ставил сам по своему разумению.

- Можно сказать, что каждая ваша песня — это выпущенная птица, которую каждый назовет по-своему?

- Да, есть какой-то путь, а человек по нему уже может направиться куда угодно.

- Порывались ли вы кому-то из ближнего круга объяснять, под каким углом правильно смотреть на ваши тексты, созданные образы?

- Нет, это и не нужно. Но бывает, что родным, например, какие-то слова в песне не нравятся.

- Меняете или упорствуете и настаиваете на своем?

- Я стараюсь прислушиваться. Но решение принимаю в зависимости от того, есть ли в этом какая-то целесообразность или нет.

- Ключевые фразы к вам приходят из кино, книг, газет, вывесок. А бывало, что после пробуждения, как у Дали? Не пытаетесь поймать подсознание за хвост?

- Дали... Насколько вообще ему можно верить?

- Думаете, нельзя?

- Я бы не стал на сто процентов верить. Тем более что Дали как раз таки жил в своих фантасмагориях, поэтому его жизнь сама как большой или небольшой подвиг. Я не видел ни одной его бытовой фотографии, он же все время находился в разных образах. Даже когда появились первые хиппи, он говорил, что они на самом деле ничего не придумали: первым хиппи был я и себе в усы вкручивал цветы, поэтому (смеется) все свободны.

Как признался в беседе Эдмунд Шклярский, сделать робота-барабанщика ему было проще, чем робота-гитариста.Фото: Андрей Федечко

«В жизни творец может оказаться невыносимым занудой, говорить с которым невозможно»

- Гоголь сказал когда-то: «Слог у писателя образуется тогда, когда он знает хорошо того, кому пишет». Как почитатель творчества Николая Васильевича, чувствуете, чем именно он вас увлек?

- Его слова, мысли, выраженные в произведениях, созвучны с моим мироощущением. Для меня это один из немногих писателей, которого можно перечитывать, хотя в его текстах нет каких-то финтифлюшек, чего-то необъяснимого, за что ты цепляешься и должен вернуться снова, чтобы осмыслить. И пусть я прекрасно знаю сюжет, мне тем не менее интересно перечитывать Гоголя. Это уже эдакое смакование произведения.

- Если бы у вас была возможность задать вопрос своему любимому писателю или художнику, о чем бы вы спросили — о нюансах в технике или о его мировоззрении?

- Только не о технике! Об этом бесполезно спрашивать. Все бы были «Битлами», если знали их секрет. Я бы даже, наверное, растерялся, не знал, о чем спросить. Художник выражает все, что хочет сказать, в картинах, писатель – в книгах. И не факт, что в реальной жизни этот человек сам по себе интересен как личность. Может, он невыносимый зануда, и говорить с ним ну совершенно невозможно. А в книгах это совсем другая история.

- В творчестве вы цените индивидуальность, умение занять свою уникальную нишу...

- Хорошо, когда так.

- ...но, с другой стороны, говорите, что все уже сыграно зарубежными музыкантами. В чем тогда уникальность?

- Да... (пауза) Но они поют по-английски (смеется). Поэтому есть еще такая лазейка – петь по-русски. Это такое ноу-хау российских исполнителей. И они еще могут в эту лазейку проникнуть.

- Как вы считаете, не слишком ли амбициозно и самонадеянно для творческого человека мечтать о том, чтобы его произведения вызывали у почитателей восторг и желание жить?

- Это необходимо! Он же пишет, сочиняет не для семейного круга. Я вот никогда не любил и не хотел играть в компаниях. Хотелось не бренчать на гитаре в кухонном кругу, а гастролировать, выступать в больших залах перед разными людьми. И мне посчастливилось, что эта мечта вести образ жизни странствующего музыканта стала в итоге моей основной работой, которая не тяготит, а, напротив, приносит удовольствие.

Как думаете, кому достался сладкий цилиндр с торта?Фото: Татьяна БАДАЛОВА

P.S.

Как и все, что создает Эдмунд Шклярский, выставка оказалась шкатулкой с секретом, даже со множеством секретов. В первый же вечер в галерее прошел камерный вернисаж-концерт, через несколько дней здесь устроили литературный вечер, затем музыкант выступил дуэтом с роботом-барабанщиком. И это были вовсе не банальные светские рауты-показы нарядов и украшений, где в бесстрастных глазах красавиц отражается льдистый блеск бриллиантов и никому нет дела до других.

Каждый вечер был наполнен волшебством, трепетом и удивительной теплотой. И проявлялось это во всем — и в том, с какой радостью и благодарностью встречал художник своих друзей, и в трогательном восхищении работами и музыкальным мастерством поклонниками, приехавшими в Петербург из других городов.

В некоторые мгновения я замирала и вовсе переставала дышать, чтобы эта магия продолжалась с нами как можно дольше... Магия творчества Эдмунда Шклярского.

Фото на память: лидер группы "Пикник" Эдмунд Шклярский, бас-гитарист группы Марат Корчемный с супругой Мариной, директор галереи Светлана Головешкина и редактор "КП" Татьяна Бадалова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Директор галереи «Artefice» Светлана Головешкина:

Шклярский оставил все работы и дал возможность развесить их так, как мы видим

Галерея «Artefice» как островок искусства и самовыражения самых разных творцов существует уже два года. За это время здесь успели организовать и с успехом провести уже 20 выставок. Экспозиция работ Эдмунда Шклярского стала 21-й по счету.

- К этой выставке мы готовились порядка трех месяцев, готовили само информационное поле, - рассказала директор и главный идейный вдохновитель галереи Светлана Головешкина, - продумывали, как именно представить зрителям разноплановое творчество Эдмунда Мечиславовича.

- А маэстро сам показывал, где какие картины должны висеть?

- Огромное количество художников, которые ценят свое творчество, чаще всего доверяют развеску галерее, то есть профессионалам. Шклярский не то что не указывал нам, он просто оставил все работы и дал возможность сделать все так, как мы видим, и не высказал нам никаких претензий, когда увидел, как мы справились с делом.

В интервью нашему изданию Светлана Александровна призналась, что хоть сама она не рисует, но вся ее жизнь пронизана красотой — много лет изучает искусство и увлекается коллекционированием. Когда же возникла идея открыть свою галерею, сознательно разместила ее в зоне сосредоточения бизнес-центров.

- Мне очень хотелось, чтобы бизнес-среда могла потреблять искусство как можно ближе к месту работы. Из-за своей высокой загруженности люди нередко просто не успевают посещать вернисажи, знакомиться с творчеством современных художников, архитекторов, фотографов. И тогда мы пришли с искусством в офисы.

Первые экспозиции галереи знакомили гостей с творчеством художников Санкт-Петербурга. Однако очень скоро география расширилась, и на площадке все чаще стали появляться замечательные работы, чьи авторы жили не только в других городах — странах!

- Мы выставляем разных художников — и заслуженных, и молодых, - рассказывает Светлана Александровна. - Для нас не важен возраст и статус, самое главное — это талант и оригинальность в реализации идей!

- И современные направления приветствуете?

- Да. Новый реализм, поп-арт, экспериментальное искусство – это все нам интересно. Если будет желание у художников, и мы сможем создать совместный проект. Но, увы, все, что связано с ограничением 21+ мы не выставляем, поскольку наша галерея открыта для доступа всем гостям.

- А кого бы вы сами хотели выставить?

- Если говорить о петербургских авторах, то, например, Вячеслава Михайлова, Латифа Казбекова. Из зарубежных мне нравятся испанские художники. А если чуть-чуть помечтать, думаю, Рубенс хорошо бы смотрелся у нас в галерее.

Кроме экспозиций работ галерея занимается несколькими связанными с художественной средой направлениями — организовывает курсы современного искусства, театральные, уроки рисования для детей, семинары и арт-вечеринки.

Пожалуй, каждый ценитель красоты найдет в галерее то единственное, что отзовется в его душе. А поклонники творческого гения Эдмунда Шклярского еще могут успеть посетить его выставку — она будет открыта до 10 ноября.