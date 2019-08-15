Афиша на выходные в Рязани: «Небо России», форум Древних городов и фестиваль уличного кино

Мы не слукавим, если скажем, что ближайший уикенд – самый богатый на события за это лето. Связано это с тем, что в нашем городе проходят одновременно два масштабных и красивейших события – фестиваль воздухоплавания «Небо России» и II Международный форум Древних городов. Программа насыщенная, и мероприятие по душе найдут и меломаны, и театралы, и киноманы, и те, кто стремится постоянно узнавать что-то новое, и те, кто любит делать красивые снимки. Публикуем список самых интересных событий ближайших пятницы и выходных.

ПЯТНИЦА

Главным местом действия форума Древних городов в этот день станет Лыбедский бульвар. В полдень у Старого города начнется «К’арт Карнавал» – в мастерской театрального костюма из картона ждут детей. Их научат делать театральные маски, костюмы и доспехи. Длительность мастер-класса 2 часа, начало в 12:00, 15:00, 18:00. (0+). Также для маленьких рязанцев в 13:30 дадут спектакль «Трям, здравствуйте». Его представят актеры театра на Соборной. Начало в 13:30. (0+).

С 14 часов на Лыбедском бульваре начнутся выступления уличных театров – одно из самых зрелищных представлений форума. Первым выступит театр на ходулях «Шоу великанов», затем, в 15:00, «Антикварный цирк». В 16:30 театр «Эскизы в пространстве» представит постановку «Затерянный караван», а в 17:30 на сцену поднимутся артисты театра «Солу» со спектаклем «Уикенд на Марсе». В 20:30 на Лыбедском бульваре «Обряд» представит театр «Пластилиновый дождь». Самым жарким выступлением вечера станет шоу театра огня «Экс». В 22 часа они представят постановку «Огонь от купюр». Вход на мероприятия свободный. (0+).

На главной сцене у цирка в 15 часов выступит трио баянистов Ostinato. В 16 часов здесь пройдет гала-концерт фестиваля-конкурса рязанского костюма «Рязанскую поневу за кремлем видно». Он завершится показом мод – коллекцию «Культурный код» представит дизайнер Валерия Седлецкая. В 17:30 всех желающих приглашают на мастер-класс «Весь мир - театр» от молодежного экспериментального театра рязанского МГИК. В 20:30 на сцену поднимется группа Feelin's и солист Борис Саволделли. Музыканты представят программу «Музыка, объединяющая мир». (0+).

На Почтовой в рамках форума древних городов пройдет концерт русской народной музыки. Выступят ансамбль «Русский квас», кавер-группа «Балалайка-62», ансамбли «Рушники» и «Рязаночка». Начало в 18:00. Вход свободный. (0+).

Кроме того, пройдут спектакли в залах рязанских театров. В 19:00 в ТЮЗе артисты кипрской «Скалы» представят постановку «Шляпа, полная дождя» (18+). В 19:00 в нашем кукольном театре выступит пловдивский театр кукол (Болгария). Артисты представят спектакль «ВГраждане». (16+). Стоимость билетов и их наличие проверяйте на сайтах театров и в кассах.

В «Фотодоме» продолжается фестиваль современного искусства «Параллели». В пятницу в 19.00 студентка японского Сайтама, блогер и журналист Дарья Ковтун прочитает трэвел-лекцию «От японской философии к но и кабуки». Вход свободный. (6+).

СУББОТА

Те, кто рано просыпается, с 5 утра смогут понаблюдать за полетами участников фестиваля воздухоплавания «Небо России». В 17 часов аэростаты заедут в Монастырский сад Рязанского кремля. Здесь наградят победителей фестиваля и пройдут выступления рязанских творчески коллективов. В 19:00 аэростаты наполнятся, а с 19:30 начнется самая зрелищная и любимая зрителями часть «Неба России» – вечернее свечение аэростатов. Вход свободный. (0+).

Утром аэростаты можно будет увидеть в небе, а вечером – в кремле. Фото: Евгений Баранцев.

На Театральной площади в полдень стартует международный кузнечный фестиваль. Пройдут мастер-классы, выставки, будет работать ярмарка. Вход свободный. (0+).

А на форуме Древних городов в субботу откроется «Школа». Ее лекции и мастер-классы пройдут на территории рязанской ВДНХ – в Торговом городке. В этот день спикеры представят темы: «Модель постсоветского человека» (12:00), «Что наши фото в соцсетях рассказывают о городе?» (14:15), «Рязанская ВДНХ или Торговый городок: история и планы места» (15:45), «Как развивать город в России 21 века» (17:15) и «Мы здесь» (19:00). Помимо лекций в «школе» можно будет поучаствовать в практиках: «Как и почему местные сообщества меняют города» (10:30), «Тактический урбанизм» (11:45), «Идеи найдутся: как найти спонсора на проект» (13:15), «Я видел все дома этого города» (17:15), «Ловить людей и их города» (17:15), «Как не надо работать с городскими данными» (19:15).

Также в программе: хатха-йога для начинающих (10:00), занятие с нутрициологом «Готовим здоровый завтрак на ВДНХ» (11:30), занятие по флористике «Букеты из сезонных цветов» (13:30), мастер-классы по скетчингу «Архитектурные зарисовки» (17:00) и по танцам «Сальса в городе для новичков и профи» (19:00). Возрастное ограничение всех лекций и мастер-классов 18+. Вход свободный, но лучше зарегистрироваться здесь, чтобы занять место поудобнее.

Работа «Школы» в субботу завершится фестивалем уличного кино. Рязанцы посмотрят короткометражки и смогут проголосовать за лучшие из них. (18+).

Основная программа форума Древних городов вновь захватит Лыбедский бульвар. Уличные театры представят «Шоу великанов» (12:00), «Антикварный цирк» (13:00), спектакли «Мур Мур Байконур» (14:30), «Нашествие енотов» (15:30) и «Белые сны» (17:00). С 13 до 16 часов Лыбедский бульвар станет площадкой для «Хоровода мира» – поучаствовать сможет каждый. На протяжении всего дня здесь также будут работать сувенирные ряды с ремесленными мастер-классами. (0+).

В 19 часов с площади Театральной стартует шествие Древних городов. В нем поучаствуют представители десятков делегаций стран-участников. Они готовят немало сюрпризов и яркую шоу-программу. Шествие завершится на главной сцене у цирка в 20:30, где начнется гала-концерт – зрители увидят лучшие номера, представленные за время проведения форума. (0+).

Помимо этого, в субботу рязанцы смогут посетить спектакли в залах рязанских театров. В полдень в Театре на Соборной казанский ТЮЗ представит спектакль «Выстрел». (12+). В 15:00 в музыкальном театре покажут «Свадьбу по-бухарски» (театр Мавриги, Узбекистан). (12+). Стоимость билетов и их наличие уточняйте на сайтах театров и в кассах.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Основная программа форума древних городов уже завершилась, но мероприятия в его «Школе» в воскресенье продолжаются. В этот день приглашенные спикеры освятят темы: «Волонтеры спасают города» (11:45), «Альтруизм» (13:00), «Бережное потребление или мусорная реформа своими руками» (14:30), «Дизайн в городе» (16:15), «Паблик-арт. Как народное искусство меняет города» (17:45). Также в «Школе» в этот день можно поучаствовать в практиках по темам: «Архитектурные прогулки для людей и города» (12:30), «О дизайне, людях и городах» (13:45), мастер-классе «Город как пространство памяти. Увидеть, услышать, понять» (15:30), интерактивной лекции «Бережный общепит: как создать и как потреблять еду, чтобы не навредить» (17:30) и презентации проектов воркшопа «Эстетика неуместного. Презентация концепции развития Торгового городка».

Также в программе: утренняя йогатерапия (10:00), занятие по актерскому мастерству (11:30) и по живописи «Городской пейзаж» (17:30). Возрастное ограничение указанных мероприятий 18+. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Работа «Школы» завершится выступлением электронного хип-хоп дуэта «Аигел». Начало в 20:45. Регистрация не требуется. (18+).

На рязанской ВДНХ прозвучит хип-хоп новой волны. Фото: https://vk.com/aigelmusic

В ЦПКиО в субботу пройдет очередной концерт проекта «Воскресный вечер в парке». Его посвятят Яблочному Спасу. Выступят песенные ансамбли «Русский квас», «Россияночка», «Никулинка», певица Ольга Андреева и танцевальный коллектив «Рада». Начало в 18:00. (6+).

В кафе «Фонтан» в 19:00 выступит московский скрипач, вокалист, композитор Алексей Алексеев. Он исполнит романсы, авторские произведения, классические и современные мелодии. Билеты: 350-500 рублей. (6+).

Тем, у кого со столь насыщенной программой в выходные хватит сил еще и на кино, рекомендуем посмотреть премьеры недели. На экраны вышли: драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (16+), мультик «Angry Birds 2 в кино» (6+), фильм ужасов «Синяя бездна 2» (16+) и комедия «Семь социопатов» (16+). Также в кинотеатрах продолжаются показы трагикомедии «Однажды в…Голливуде» (18+), приключений «Дора и затерянный город» (6+), боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+) и анимационной картины «Король Лев» (6+). Стоимость билетов и расписание сеансов смотрите на сайтах кинотеатров или здесь.

Желаем вам отличных выходных. Проведите их интересно!