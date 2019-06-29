«Я завидую вам, честное слово». Губернатор Николай Любимов поздравил рязанских выпускников

28 июня впервые в Рязани прошел масштабный праздник «Большой выпускной 2019». Более 3 тысяч выпускников, их родители и учителя пришли на Соборную площадь, не взирая на дождливую и промозглую погоду.

Сам праздник начался с торжественного прохода выпускников по красной дорожке на площадь Соборную к главной сцене. После небольшого музыкального шоу всех собравшихся поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов:

Николай Любимов: Вся Рязанская область верит в вас! Мы гордимся вами, вы - лучшие! Вы прославите Рязанскую область, я уверен!

- Во многих городах России существует эта традиция – отмечать всем вместе выпускные вечера, но у нас это произошло впервые. Надеюсь, что эта традиция станет постоянной, надеюсь, что она привлечет много людей. И сегодня вы выходите в новую жизнь, во взрослую жизнь. Я завидую вам, честное слово. Вы молодцы! Вы одиннадцать лет трудились для того, чтобы этот день настал. Вашим учителям огромное спасибо, вашим родителям, которые верили и верят в вас. И я верю в вас! Вся Рязанская область верит в вас! Мы гордимся вами, вы - лучшие! Вы прославите Рязанскую область, я уверен!

Фото: "КП-Рязань".

- Вы еще пока маленькие, но сегодня вы перешагнете рубеж детства, честно скажу. Сейчас мы начнем обратный отсчет, и после этого вы станете взрослыми. Сегодня, думаю, многим из вас впервые удастся погулять ночью, встретить первые лучи солнца. Надеюсь, что после того, как вы закончите учебу, вы вернетесь в наш город. Мы всегда вас ждем. Я уверен, что наша область будет одной из лучших в России. Ну а вы лучшие уже сейчас – это факт.

Фото: "КП-Рязань".

После речи губернатора на экране появились цифры обратного отсчета. Тысячи выпускников хором скандировали: 10, 9, 8, 7… И прогремел праздничный салют.

После выступления губернатора прогремел праздничный салют.

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Фото: "КП-Рязань".

Более 3 тысяч рязанских выпускников прошли по красной дорожке во взрослую жизнь.

Фото: "КП-Рязань".

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