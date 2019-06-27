Столичная проверка добралась до Михайлова – молочку из магазинов райцентра исследовали в лаборатории

Жительница Михайлова пожаловалась на качество творога местного молзавода в Москву – по словам женщины, ее знакомый им отравился. О проблеме она написала на сайт spros-online.ru, и проверять творог взялись специалисты Российского института потребительских испытаний (РИПИ).

Для широты эксперимента помимо творога проверяющие закупили в магазинах райцентра образцы сыра и сливочного масла. Причем, осматривая полки, товар выбирали так, чтобы исследование прошла и местная продукция, и привозная.

Говорят, есть можно

Лучше всего себя проявил сыр. Правда, оба образца не рязанские: это LiebenDorf «Эдам», 50% (ООО «Брасовские сыры», Брянская область) и сыр «Костромской», 45% из «Магнита» (ООО «УВА-молоко», Удмуртская Республика).

Эти сыры преодолели три испытания: растительного жира в них не обнаружили, жирность соответствует заявленной, содержание соли тоже в норме.

При проверке сливочного масла всплыли «косяки», но только в одном образце из четырех закупленных. Бактерии группы кишечной палочки нашли в масле «Крестьянское», м.д.ж. 72.5% – производитель «Ухоловский молочный завод».

В остальных трех упаковках порядок: жирность и микробиологические показатели в норме, растительного жира нет. В этой тройке оказалась и михайловская продукция – развесное сливочное масло «Крестьянское», м.д.ж. 72.5%.

Два других производителя, прошедших испытания: ООО «Агромолкомбинат «Рязанский» – масло марки «МУ-У», м.д.ж. 82.5%; ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» (Московская область) – Экомилк, масло «Крестьянское», м.д.ж. 72.5%.

Капризная палочка

А вот с творогом не срослось – на пробу москвичи взяли два образца и в обоих нашли нарушения. Первый – тот самый, с которого и началась проверка – творог жирностью 9%, произведенный на ООО «Михайловский молзавод». В нем обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

– Взятый на пробу творог выпустили позже, чем тот, на который жаловался потребитель. Это может говорить о системности в нарушении микробиологической безопасности со стороны производителя. Информация о результатах исследования направлена в Роспотребнадзор Михайлова, – отметили в РИПИ.

Еще один образец, не прошедший испытание, это творог с м.д.ж. 9%, произведенный на ООО «Агромолкомбинат «Рязанский». В нем также обнаружены БГКП, а кроме этого жирность не совпала с обозначенной на упаковке: по данным РИПИ, она составила всего 6,5%.

По остальным показателям оба образца соответствуют нормам. Растительных жиров и крахмала в них нет, то есть в обеих упаковках – настоящий творог.

Это все замечательно, но осадок остался… Чтобы выяснить, как такое могло произойти на одном из самых крупных молзаводов области, мы обратились к начальнику лаборатории «Агромолкомбината «Рязанский» Ольге Свинуховой.

– Жирность в 6,5% – нереальный показатель. При нем влажность должна быть огромной – такой продукт будет буквально плавать. Это уже жидкий творог, который невозможно расфасовать по пачкам, – пояснила Ольга Александровна. – Как могли получить показатель в 6,5%, не знаю, но думаю, что испытания провели неправильно.

Что касается наличия БГКП, то эти бактерии присутствуют в твороге всегда, однако в нормальном состоянии продукта их содержание мизерно. А вот при повышении температуры в натуральной молочке БГКП начинают развиваться – в итоге выходят за допустимый предел и обозначаются как «обнаруженные». Такое, по мнению начальника лаборатории молзавода, могло произойти только при нарушении условий хранения.

Про сметанку-то забыли

А вот сметану, к сожалению, при этой проверке не исследовали, что очень жаль. Но рязанская «Комсомолка» сама недавно организовала проверку сразу 8 образцов (!) именно сметаны.

Впереди, кстати, еще одна редакционная экспертиза – на этот раз возьмемся за кефир. Пока же в нашей группе ВКонтакте идет анонимное голосование по вкусовым предпочтениям потребителей.

Что касается исследования специалистов РИПИ, то они еще проверили сыр, купленный в магазинах Рязани.