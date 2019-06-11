Политика абсурда: новостройки, возведенные рядом с теплосетями, подключают к автономному отоплению

В наследство от бывшего губернатора Олега Ковалева Рязани досталось сильное строительное лобби. Дома при Заслуженном строителе РФ росли как грибы, и это могло бы стать поводом для гордости… Но новоселы уже почувствовали острую нехватку социальной инфраструктуры и скоро могут ощутить проблемы в сфере ЖКХ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО-РЯЗАНСКИ: ОПАСНО, РАЗОРИТЕЛЬНО

Для столь категоричного заявления есть основания. Ведь развитие коммунальной инфраструктуры поставлено под вопрос стихийной застройкой. Прежде всего, речь о городских теплосетях.

– Порой доходит до смешного, когда новостройки при наличии технической возможности присоединения к сетям МУП «РМПТС», буквально стоящие на магистралях, обеспечиваются теплом за счет автономных источников, – говорит начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев.

Под «смешным» здесь понимается не юмор, а абсурдность ситуации. Уже 10-15 лет новостроек с индивидуальным отоплением и котельными в городе под 90%. Специалисты предупреждают – такая тенденция ведет к целому комплексу проблем.

– Во-первых, это неэкологично, если говорить об урбанистическом развитии. Во-вторых, снижается уровень безопасности, так как если газ зашел в дом, многое уже зависит от собственника квартиры. К сожалению, негативных примеров множество, в том числе печально известный случай в Рязани (взрыв дома в 1-м Осеннем переулке – Ред.). В-третьих, это неправильно с точки зрения тарифного регулирования, потому что только рост числа потребителей способен остановить рост тарифа для потребителей РМПТС на отопление и горячую воду, обеспечить надежность и устойчивое развитие системы централизованного теплоснабжения, – поясняет главный коммунальщик Рязани.

Игорь Ковалев восхищен опытом Москвы, где новые дома строят без газа, оснащают электроплитами и подключают к центральному отоплению, благодаря чему отсутствует проблема внутридомового газового оборудования и его обслуживания, как и ряд других.

НЕИЗБЕЖНЫЙ КРИЗИС КОТЕЛЬНЫХ

Контролировать сложно не только жилой фонд с поквартирными газовыми котлами, но и дома с котельными. Ведь к изношенному, погрязшему в долгах автономному источнику тепла подступиться можно только путем длительных переговоров, давления через надзорные органы и суды. Начальник управления энергетики и ЖКХ открывает нам глаза:

– Что касается случаев, когда теплогенерирующее оборудование входит в состав общего имущества многоквартирного дома, то мы сталкиваемся с проблемами достаточно часто, – констатирует Игорь Владимирович. – Можно привести в пример ТСЖ «Успех» (см. «Кстати»), чья ситуация обсуждалась уже на нескольких совещаниях в нашем управлении. В доме крышная котельная, при этом накоплены большие долги за газ и скоро встанет вопрос о замене оборудования – такой вопрос встает для каждой котельной через 5-10 лет эксплуатации.

Есть еще целый ряд случаев, когда котельные из источников тепла превращаются в источник проблем (см. «Хронику событий»). С продолжением их строительства в Рязани кризисные ситуации будут множиться.

КОРРУПЦИЯ – ДВИГАТЕЛЬ ЗАСТОЯ

Сможет ли администрация города взять вопросы развития теплоснабжения под свой контроль? В Москве и других мегаполисах властям это удалось – застройщику рекомендуют выбирать тот источник тепла, который более эффективен на данном участке с точки зрения стратегического развития коммунальной инфраструктуры. В Рязани системного подхода пока не просматривается, чему отчасти способствует несовершенство законодательства.

– В актуализированной Схеме указано, где должно быть централизованное отопление, а где – нет. Соответствующим образом скорректирована программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Рязани. Конечно, на этом пути мы встречаем определенные препятствия, устранить которые возможно только за счет внесения изменений в федеральное законодательство: закон «О теплоснабжении» и Градостроительный кодекс в части процедур выдачи технических условий, – считает Игорь Ковалев.

Еще одна причина стратегических провалов – недальновидность и коррумпированность прежних властей. Мы знаем об уголовных делах старой команды: доказаны факты получения взяток от застройщиков Владимиром Трушкиным, когда тот был заместителем главы администрации Рязани, Натальей Харибутовой - бывшим главным архитектором, а также экс-заместителем начальника управления капстроительства администрации Рязани Сергеем Солодовым.

В «золотые годы», с 2014-го по 2017-й, когда объем новых квадратных метров жилья неизменно переваливал за 3 тыс., в Рязани появлялось по 60-138 домов в год. Учитывая, что средний размер выявляемых взяток в те времена по области составлял 274 тыс. руб., коррупционная емкость рынка могла исчисляться десятками млн рублей.

Свет в конце тоннеля все же есть: в основу нового Генплана Рязани чиновники обещают заложить материалы актуализированной Схемы теплоснабжения со всеми ее требованиями. Может появиться документ, где интересы застройщиков будут сочетаться с приоритетами развития централизованной системы теплоснабжения города. Очевидно, что на этом пути предстоит еще многое сделать и преодолеть немало трудностей.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Весной 2015 года более 1 тысячи жильцов трех домов на улице Новоселов, 48 (корп. 1, 2, 3) рисковали остаться без горячей воды второе лето подряд из-за увязшей в долгах котельной. Изношенный источник тепла вынужденно взяло в аренду РМПТС. Лишь в апреле 2019-го дома переключили на центральное отопление, потратив за это время на содержание проблемной котельной десятки миллионов рублей.

23 октября 2016 года в доме 4 в 1-м Осеннем переулке произошел взрыв газа. Погибли семь человек. По словам местных жильцов, из-за хронических проблем с частной котельной их соседи начали устанавливать индивидуальные газовые котлы, в том числе кустарно. Именно это обстоятельство многие считают причиной трагедии.

Три деревянных двухэтажных дома на улице Лесопарковой каждую осень начинали получать тепло от котельной ООО «Речной порт» позже большинства горожан, а в преддверии отопительного сезона 2018-2019 годов компания и вовсе отказалась их отапливать. Как итог – экстренная прокладка к домам труб центрального отопления и включение отопления на три недели позже срока.

КСТАТИ

Заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» по реализации газа Сергей Сидоровский – о долгах за сожженное котельными «голубое топливо»:

– С арендаторами котельной по Зубковой, 29а (она отапливала три дома на Новоселов, 48 (корп. 1, 2, 3) – Ред.) до РМПТС, у нас были суды, затем их банкротство, исполнительные производства… Но убытки, в конце концов, взыскать было не с кого – это ООО с уставным капиталом 10 тыс. руб., которым котельная не принадлежала.

В основном, сейчас котельные эксплуатируют ТСЖ и УК, среди них есть несколько проблемных. Например, ТСЖ «Успех» (улица Весенняя, д. 18 корп. 1 – Ред.) на 1 апреля имело долг 3,5 млн руб., который продолжает расти.

Также нас беспокоит «Рязанский сервисный центр ЖКХ», эксплуатирующий много жилых домов, в том числе с котельными. У него самые большие долги среди УК – более 8 миллионов рублей.