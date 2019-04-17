2019-04-17T11:06:48+03:00
Политика

Владимир Шаманов: Живой диалог позволит в короткие сроки решать задачи, которые определены Президентом РФ

Председатель Комитета Госдумы по обороне открыл на заводе «Красное знамя» общественную приемную
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В рабочем совещании приняли участие все руководители крупных рязанских предприятий ВПК.В рабочем совещании приняли участие все руководители крупных рязанских предприятий ВПК.
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Общественная приемная Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне открылась 8 апреля на площадке завода «Красное знамя» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»). В церемонии открытия участвовали председатель Комитета Государственной Думы по обороне, Герой России, Владимир Шаманов, заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, заместитель министра промышленности и экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, генеральный директор ПАО завод «Красное знамя», председатель Рязанского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» Алексей Рощин и руководители крупных промышленных предприятий Рязани и Рязанской области.

Укрепить контакты и обратную связь законодателей с предприятиями

Цель создания приемной состоит в том, чтобы укрепить контакты и обратную связь законодателей профильного комитета с региональными предприятиями оборонной отрасли и совместными усилиями в оперативном порядке решать возникающие проблемы и прорабатывать вопросы их перспективного развития.

В ходе мероприятия Владимир Шаманов отметил, что подобные общественные приемные уже работают в ряде российских регионов.

– Первую мы открыли в Нижнем Новгороде, где существует большой кластер разноплановых предприятий военнопромышленного комплекса, – рассказал Владимир Анатольевич. – Подобные приемные имеются в Самаре и Оренбурге, после майских праздников будет открыта в Ульяновске.

Федеральные чиновники приедут в Рязань

Поскольку оборонное ведомство ведет качественное переоснащение армии, создает новые виды вооружения, то перед законодателями стоит задача – работать в этом направлении совместно с предприятиями, иметь с ними четкое и быстрое взаимодействие.

– Рязань вносит большой вклад в ВПК страны, – отметил председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. – И как член военнопромышленной комиссии считаю, что мы будем взаимно полезны. Такой живой диалог позволит в короткие сроки решать многие задачи, которые определены gрезидентом Российской Федерации в национальных проектах, в том числе по развитию экономики страны и других стратегических направлений.

Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов: "Рязань вносит большой вклад в ВПК страны".

Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов: "Рязань вносит большой вклад в ВПК страны".

– Комитет по обороне Госдумы РФ будет поддерживать Рязань, где есть и высшая школа, и прикладная наука, и высокотехнологичное производство, – резюмировал Шаманов.

Открывая рабочее совещание с руководителями рязанских предприятий ВПК, генеральный директор ПАО завод «Красное знамя», председатель Рязанского отделения Союза машиностроителей России Алексей Рощин подчеркнул:

– Наша встреча сегодня – предопределена событием большой важности – давно назрел вопрос о необходимости создания Общественной приемной Государственной Думы по обороне. Все мы возглавляем промышленные предприятия обороннопромышленного комплекса. Наше промышленное сообщество включает в себя не один десяток предприятий – у нас много схожих проблем и задач, которые можно и надо пробовать решать через новый формат общения.

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Общественная приемная Комитета Госдумы РФ по обороне будет работать по утвержденному графику. В ее работе примет участие депутат Госдумы Андрей Красов, заместитель председателя профильного комитета Александр Шерин. Владимир Шаманов отметил, что один раз в полтора месяца будет приезжать в регион сам для проведения личного приема специалистов предприятий ВПК и встреч с привлечением руководителей федеральных ведомств.

Все инициативы и дальнейшие действия относительно работы Общественной приемной согласованы с главой Рязанской области Николаем Любимовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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