2019-01-28T18:21:17+03:00
Недвижимость

Рязанцам вновь недопоставляют тепло в морозы

На фоне «хронических» долгов РМПТС и высокой аварийности на теплосетях стало известно о новых фактах недогревов, допущенных муниципальным предприятием
Антон КОНОВАЛОВ
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Недогревы на фоне растущих тарифов и других проблем с городскими теплосетями – новый повод спросить чиновников: «Как РМПТС тратит собранные с населения деньги?».Недогревы на фоне растущих тарифов и других проблем с городскими теплосетями – новый повод спросить чиновников: «Как РМПТС тратит собранные с населения деньги?».
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С наступлением морозов в редакцию вновь начали поступать сообщения о недогревах в муниципальных теплосетях Рязани. МУП «РМПТС», как и в прежние годы, поставляет в город теплоноситель с заведомо заниженными температурными параметрами (по сравнению с нормативными значениями, приведенными и обоснованными в Схеме теплоснабжения).

Новый повод задуматься

По имеющимся в распоряжении редакции данным, в январе как минимум 2/3 потребителей недополучают тепло от «Теплосетей». А ведь в тариф для населения, который, кстати, из года в год растет, заложено исполнение нормативных температурных графиков. Однако, уже при минимальных морозах, начиная примерно с -7 градусов за окном, муниципальным предприятием подается теплоноситель холоднее, чем это необходимо.

И чем ниже опускаются столбики термометров, тем ситуация хуже. Например, 8 января, когда внешняя среднесуточная температура составила -15 градусов, теплоноситель в сетях подавался населению почти на 23 градуса (почти на 20%!) ниже положенного. Аналогично 22-25 января при температурах за окном от -14 до -17 градусов недогревы достигали 22 градусов. Получается, что тепла в дома в морозные дни поставляется меньше, а деньги с населения РМПТС собирает по нормативу с квадратного метра жилой площади в полном объеме.

Колонки: 1 - дата, 2 - температура наружного воздуха, 3 - температура теплоносителя в прямой магистрали (факт), 4 -норматив температуры в прямой магистрали, 5 -отклонение от графика.

Колонки: 1 - дата, 2 - температура наружного воздуха, 3 - температура теплоносителя в прямой магистрали (факт), 4 -норматив температуры в прямой магистрали, 5 -отклонение от графика.

Таким образом на отоплении города в морозные дни экономят! С чем это связано и каковы последствия такой политики, станет ясно после всестороннего изучения проблемы и анализа обращений горожан. Но уже можно сказать, что это похоже на повторение ситуации предыдущих отопительных сезонов, когда сотни людей жаловались в редакцию на холод в квартирах и социальных учреждениях. Тогда журналистское расследование показало, что одна из главных причин – умышленные недогревы, допущенные муниципальным предприятием.

Под тремя одеялами

После первой же публикации о новых фактах недопоставки тепла со стороны РМПТС многие рязанцы решили поделиться с редакцией своими коммунальными проблемами, в том числе через соцсети.

– У нас в угловой квартире 17-18 градусов. Этой зимой особенно холодно. В ЖЭУ №10 говорят, что «Теплосеть» плохо топит, – написала нам рязанка Елена Васильева с улицы Культуры, 6.

Другая читательница рассказала редакции историю своих родителей – двух пенсионеров в возрасте около 80 лет. Жаловаться и обивать чьи-то пороги у этих людей нет сил, при этом, по словам нашей собеседницы, они «попросту замерзают» в своей квартире на Электрозаводской, 54.

– Они надевают по нескольку кофт и штанов, спят под тремя одеялами. Не потому что пожилые, а потому что в квартире действительно невероятно холодно. Температура явно ниже 18 градусов.

Жалобы также поступали от жителей домов на улицах Соборной, Вознесенской, Зубковой, Интернациональной, Пушкина, Весенней, Халтурина, Новоселов, Гагарина, Касимовское шоссе и других.

Нельзя не отметить, что отопительный сезон 2018-2019 годов проходит на фоне ряда серьезных аварий на теплосетях (их статистику мы приведем в одном из следующих материалов – Ред.) и «хронических» долгов РМПТС перед поставщиками энергоресурсов, которые в преддверии текущего отопсезона составляли около 700 миллионов рублей. А недопоставка тепла горожанам – еще один повод спросить: «На что «Теплосети» тратят деньги населения?» Внятных ответов пока не дали ни городские власти, ни надзорные органы.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Если у вас – центральное отопление, и в текущем отопительном сезоне вы чувствуете, что у вас в квартире холодно, сообщите нам об этом!

Телефон для связи: (4912) 95-78-87.

Электронная почта: kp-62@list.ru.

Группы и страницы в социальных сетях: «КП - Рязань» в ВК, «КП - Рязань» в «Одноклассниках», «Где деньги за тепло и горячую воду?!».

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