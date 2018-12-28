Кризис неплатежей за тепло в 2019 году может повториться?

В ноябре 2018 года Рязанское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» против Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей. Борцы за конкурентный рынок создали специальную комиссию, чтобы разобраться, злоупотребляют ли «Теплосети» своим статусом монополии, произвольно выбирая – кому платить в первую очередь, а кому не платить вовсе?

СКАЗАНО, НО НЕ СДЕЛАНО

В ответе редакции УФАС поясняет, что речь идет об огромных долгах муниципального предприятия перед поставщиками энергоресурсов. Как мы сообщали ранее, в преддверии нового отопительного сезона РМПТС недоплатило им около 700 миллионов рублей, из них 363 миллиона – Ново-Рязанской ТЭЦ.

Когда в октябре из-за угрозы срыва отопительного сезона проблема вышла в публичную плоскость, вызвала бурные обсуждения общественности и привлекла внимание руководителей региона, городскими властями были приняты «пожарные» меры. Чтобы расплатиться с долгами, администрация Рязани оформила на «Теплосети» кредит в 200 миллионов рублей и во всеуслышание заявила, что в ближайшие годы из бюджета будет выделено еще 300 миллионов для обслуживания кредиторской задолженности муниципального предприятия.

Казалось бы, вопрос должен быть исчерпан. Но до редакции дошли сведения, что РМПТС не выполняет график погашения задолженности за поставленное тепло: к декабрю долг перед ТЭЦ снизился не очень значительно – с 363 до 303 миллионов рублей, из которых более 270 миллионов – это просроченная задолженность. Хотя уже к Новому году по графику платежей «просрочка» должна была исчезнуть вовсе. Кроме того, выше упомянутые субсидии в 300 миллионов для обслуживания «кредиторки» РМПТС так и не были заложены в городской бюджет на 2019-2021 годы.

Из уст специалистов и прежде звучали сомнения в том, что муниципальное предприятие способно ликвидировать долг без бюджетных гарантий (а их предоставлено не было), ведь с началом отопительного сезона объемы закупки тепла увеличились в разы – оборотных средств МУПу не хватает, а сумма привлеченного кредита слишком мала.

ОТПИСКИ ВМЕСТО ПРОВЕРОК

Претензии к платежной дисциплине «Теплосетей» возникают у многих партнеров. Например, газовщики признаются, что по закону они вправе вводить для муниципального предприятия ограничения вплоть до отключения подачи голубого топлива хоть каждое лето, так как порядок оплаты этим должником нарушается регулярно.

С обычным потребителем разговор мог быть коротким: не платишь – не получаешь товар. Однако…

– Осознавая социальную значимость и возможные последствия, мы договариваемся, судимся с начислением пеней, но подачу газа не прекращаем. Далее вступаем в переговоры, чтобы исполнительные листы закрывались добровольно – без привлечения приставов, блокировки счетов, осложнения хозяйственной деятельности. К сожалению, достигнутые договоренности РМПТС не всегда соблюдает, и это повод для следующего витка переговоров, – рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Сергей Сидоровский.

В случае с «Теплосетями» на кону коммунальное благополучие тысяч потребителей, ведь помимо транспортировки тепла они его еще и производят в своих муниципальных котельных. Кроме того, всем памятен кризис 2010 года, когда в летне-осенний период на несколько месяцев была прекращена подача горячей воды для большей части города. Тогда именно долг РМПТС за тепловую энергию запустил цепочку неплатежей, которая и привела к настоящему бедствию для горожан.

Ситуация граничила с критической также в 2007, 2013, 2016 годах. Таким образом, если властями не принимаются меры заранее, то неплатежи поставщикам энергоресурсов со стороны муниципального предприятия рано или поздно приведут к новым кризисам и ограничениям в поставке тепловой энергии.

К сожалению, ни прокуратура, ни городская контрольно-счетная палата не стали организовывать проверки финансово-хозяйственной деятельности «Теплосетей», ограничившись формальными отписками. Из-за такой бесконтрольности остаются нерешенными важнейшие вопросы. Куда в РМПТС деваются деньги, которые население регулярно платит за тепло и горячую воду? Когда и как власти перейдут от «латания долговых дыр» к стратегическому решению финансовых проблем «Теплосетей» – восстановлению его платежеспособности?

Пока же вместо финансового оздоровления МУПа администрация Рязани рассуждает о «непомерных» тратах «Теплосетей» и долгах населения за тепло, хотя официальная собираемость платежей – не ниже 97 %! Эти надуманные, на наш взгляд, оправдания (см. подверстку «Тем временем»), внушают опасения, что в 2019 году могут случиться новые кризисы неплатежей, а РМПТС – единая теплоснабжающая организация Рязани – может повторить судьбу «Автоколонны 1310», которую так и не удалось спасти от банкротства.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С октября по декабрь в Рязани случился целый ряд аварий на магистралях РМПТС. Например, 6 декабря одна из них привела «к значительному снижению режимов подачи тепла» в три района областного центра. Официально факт отключения отопления отрицался, однако читатели сообщали в редакцию о снижении температуры батарей вплоть до комнатной.

Многочисленные факты прорывов трубопроводов, высокие потери тепла при транспортировке вместе с огромными долгами РМПТС еще раз убеждают нас, что отдельные неплательщики среди населения – далеко не главная проблема МУПа, как нас пытаются убедить. Даже 200 миллионов в год, которые теперь выделяются из областного бюджета на реконструкцию теплосетей, недостаточно, постоянно повышающихся тарифов – тоже. Что еще должно произойти, чтобы долговые и финансовые проблемы РМПТС решались властями, а не откладывались в долгий ящик?