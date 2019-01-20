От налогов до уборки снега: какие изменения несут рязанцам региональные законы?

В предыдущей статье «Комсомолка» уже рассказывала о том, какие изменения федерального и регионального законодательства изменят жизнь рязанцев в 2019 году. Придя к выводу, что одной публикацией здесь не ограничиться, мы решили вернуться к этой теме, сделав упор именно на наш регион.

БЮДЖЕТ ПОПЫТАЛИСЬ «ОЧЕЛОВЕЧИТЬ»

Начнем с результата большинства важных управленческих решений властей – областного бюджета. Водопад цифр и дежурные слова о его «социальной направленности» традиционно звучали, но, что важнее, по итогам публичных слушаний вносились коррективы.

При утверждении главного финансового документа депутаты выделяли несколько таких изменений. Это увеличение расходов на газификацию населенных пунктов (сразу с 7,8 до 50 миллионов рублей), капитальный ремонт объектов соцсферы, местные инициативы (по 150 миллионов рублей), коммунальную инфраструктуру (отопление, водоотведение и очистка сточных вод).

Акцент на символическом «очеловечивании» казны решили сделать и на муниципальном уровне. Так, в Рязани депутаты включили в бюджет разработку проектов школы в Кальном, детского сада и школы в Семчине, а также ФОКа на улице Зубковой и ясельных пристроек к пяти детским садам.

Нашлось место и критике. Некоторые народные избранники отмечали, что из 14 муниципальных программ расходы бюджета казны снижены по 10. Они, как утверждается, касаются коммунальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, благоустройства дворовых и общественных территорий.

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ НАВОДЯТ ПОРЯДОК

Теперь областные чиновники проповедуют иной подход к градостроительству. Главное управление архитектуры становится самым важным элементом обновленного механизма – ему переподчиняют профильные территориальные подразделения.

Ранее кабмин сообщал, что 95% (!) документов в этой сфере «являются нелегитимными и не отвечают современным требованиям», в том числе из-за кадров. Теперь этот процесс вертикализируется.

Зачем это нужно и как это отразится на нас? Во-первых, губернатор Николай Любимов на одном из заседаний отмечал, что так легче планировать функциональное развитие региона, развивать инфраструктуру и привлекать инвестиции. Во-вторых, это может усилить контроль и приблизить обещанный ранее отказ от точечной застройки в Рязани, порождающей немало проблем – социальных, коммунальных, эстетических.

Под новую систему в Рязанской области создаются специальные учреждения – «Центр государственной экспертизы проектов и ценообразования в строительстве» и «Центр градостроительного развития».

ДОМА И КВАРТИРЫ ЖДЕТ ПЕРЕОЦЕНКА

К недвижимости имеет отношение и следующее изменение. Это не законодательная новинка, но и еще не всеми усвоенный процесс. Речь о государственной кадастровой оценке, результаты которой напрямую сказываются на размере наших налогов (как правило, в сторону увеличения), и в 2019-м пересмотру стоимости подлежат объекты капитального строительства. Сюда входят частные дома, квартиры, дачи, гаражи, иные нежилые помещения.

Нередко различие между кадастровой и рыночной стоимостью заставляет людей оспаривать результаты оценки – как через суд, так и с помощью специальной комиссии при Росреестре. Разъяснения готовы дать и в самом региональном Центре государственной кадастровой оценки.

Кстати, в минувшем году специалисты этого бюджетного учреждения закончили оценку земель населенных пунктов – ее результаты будут учитываться по итогам текущего года. Соответственно, с ОКС то же самое произойдет 2020-м.

Ознакомиться со всеми данными можно на сайте Росреестра.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОМЕНЯЮТСЯ

23 января в администрации Рязани состоятся публичные слушания, где будет обсуждаться новая редакция правил благоустройства. Один из вопросов – «установление порядка участия собственников в уборке прилегающих территорий».

Почву для потенциально непопулярных изменений, причем не только в областном центре, подготовили депутаты регионального парламента:

– В соответствии с федеральным законом мы определили предельные границы прилегающих территорий к зданиям, сооружениям, собственники которых могут привлекаться к уборке земельных участков, – сказал глава представительного органа власти Аркадий Фомин, подводя итоги осенней сессии.

Он же попросил муниципалитеты быть очень внимательными, предлагая решения с учетом интересов жителей и бизнеса. А как подсказывает опыт, солому стелют туда, где жестко спать. Тем временем в Рязани очень остро стоит проблема уборки улиц: городские службы привычно отрапортовали о готовности к зиме, но всего 20%-е превышение декабрьской нормы осадков и снегопады в праздники заставили горожан разразиться шквалом обоснованной критики в адрес властей.

Губернатор региона и прокурор отметили «особую роль» недобросовестных управляющих компаний, пообещав наладить их взаимодействие с Дирекцией благоустройства города. Возложат ли теперь ответственность еще на кого-то?

В ТЕМУ

Открытые вопросы

– 2019-й значится годом начала региональной программы по обращению с отходами. Однако региональный оператор из-за допущенных при проведении конкурса нарушений выбран очень поздно – 28 декабря. ООО «Эко-Пронск» должно заняться сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией и захоронением ТБО. Вывоз мусора планируется перевести из жилищных платежей в коммунальные, однако новая строчка в платежках пока не появилась, а РЭК, судя по всему, еще не принял соответствующий тариф.

(Когда данная статья уже вышла, Николай Любимов заявил, что региональный оператор начнет работать с мая 2019 года).

– Одним из главных итогов работы Рязанской городской Думы после сентябрьских выборов названо «создание программы по развитию поселков в черте города». Однако, как выяснилось, об этой программе пока знают даже не все народные избранники. О том, что ее создадут, впервые упомянули на публичных слушаниях по бюджету, когда со своими предложениями массово стали обращаться жители окраин. Когда программа начнет действовать и начнет ли – вопрос открытый.