Что изменится в жизни рязанцев в этом году?

Наступивший год готовит нам новые сюрпризы, которые были заложены решениями, принятыми в году ушедшем. Попытаемся предположить, чем это все для нас обернется.

Акцизы и налоги: готовим кошельки

Традиционно с нового года повышаются акцизы. В первую очередь на горючее – как в прямом, так и в переносном смысле. Начнем со второго. Минимальная цена за пол­литра водки теперь стала на 10 рублей больше, и составляет 215 рублей. По большей части мы этого и не заметим, ведь нормальный человек покупает спиртное не часто, а более-менее приличная водка, которую не стыдно поставить на праздничный стол, стоит обычно несколько дороже.

Бензин и солярка тоже подорожают. Однако тут есть небольшой сдержива­ющий фактор. Дело в том, что в декабре упали цены на нефть – как в долларах, так и в рублях. В отечественной валюте меньше, из­за роста курса доллара, но все же падение составило на 20­25 %. Зная о грядущем повышении акцизов, производители топлива не меняли ценники на более низкие, стремясь компенсировать грядущее подорожание. Но на рубль­другой цена за литр топлива все­таки поднимется в ближайшие месяцы. А значит, это подорожание потянет за собой рост цен и на все остальное. Плюс увеличение ставки НДС на с 18% до 20% также внесет свою лепту в рост инфляции.

За рулем: многокомпонентное ОСАГО и оплата штрафа со скидкой

Водителей ждут сюрпризы не только на бензоколонках. Самые значительные – в оформлении обязательной страховки. Во­первых, расширен коридор базовой ставки. Во­вторых, расширено количество позиций при расчете скидок и наценок по возрасту и стажу вождения – вместо четырех их стало больше пятидесяти. Больнее всего это ударит по молодым и малоопытным водителям, а вот для граждан в зрелом возрасте, ездящих безаварийно, полис станет не на много дешевле. С отменой коэффициента по мощности машины придется подождать. Предполагается, что изменения в закон примут на весенней сессии Госдумы, а действовать они начнут в сентябре. Для большинства это станет хорошим подарком, пострадают только владельцы совсем уж маломощных транспортных средств, у кого под капотом менее 50 «лошадок» – для них полис станет дороже.

Вступило в силу и другое новшество. Теперь, если за нарушение ПДД вы получили штраф с большим опозданием, так что не смогли оплатить штраф со скидкой, у вас появится возможность восстановить льготный срок. Но только после ходатайства в орган, вынесший постановление или суд. За нерасторопность сотрудников ГИБДД или Почты России вы платить, по идее, не обязаны.

У дольщиков проблем не будет?

Противоречивое решение принято для покупателей квартир в новостройках. Теперь строительные компании не могут рассчитывать на финансирование со стороны граждан. Такой принцип принят в большинстве цивилизованных стран, где даже само понятие «покупка не построенной квартиры» вызывает недоумение. У нас приобретение жилья на стадии строительства воспринимается не только как способ забронировать нужную квартиру, но и получить значительную скидку на покупку. Но зачастую получается как в русской пословице – скупой платит дважды. И люди не могут подолгу въехать в оплаченное ими жилье. Возникает локальная социальная напряженность…

Теперь с такой порочной практикой будет покончено, и само понятие «обманутые дольщики» исчезнет, как мартовский снег. Но забронировать квартиру на стадии строительства будет возможно! Просто застройщик деньги клиента получит не сразу, а только уже после сдачи дома. Все это время деньги будут храниться на специальном счету, а если строительной компании потребуется дополнительное финансирование, то ей придется обращаться за деньгами в банк.

Последствия такого нововведения будут разные. Во­первых, новостройки немного подорожают. Во­вторых, банки будут охотнее выдавать ипотеку под строящиеся квартиры – деньги­то не пропадут. В­третьих, с рынка уйдут недобросовестные компании, но количество недостроев увеличится, правда, без последствий для покупателей.

ЖКХ: подъем два раза в год, за мусор платим отдельно

Из­за увеличения ставки НДС коммунальщикам разрешили поднять плату за услуги два раза в этом году. Но пока подорожали только услуги водоканала и электросетей. Но главное нововведение рязанцы ощутили на себе уже в минувшие праздники. В виде гор мусора на контейнерных площадках. Дело в том, что ранее оплата за вывоз бытовых отходов входила в плату за обслуживание жилья и взималась из расчета квадратного метра. Теперь за это действо плата взимается отдельной строкой, исходя из количества зарегистрированных граждан (если не зарегистрирован никто – из количества владельцев квартиры), а вывозить отходы должен «региональный оператор» (ранее эта функция была возложена на управляющие компании). И как обычно бывает, одну систему сломали, а новую не отладили. Результат мы видим все эти дни. Остается надежда, что с началом рабочих дней эту проблему удастся решить оперативно.

Туристам – поблажка, огородикам – проблемы

Ура! Теперь в лесах можно брать древесину бесплатно! Но только ту, что лежит на земле – так называемый валежник. Раньше, до вступления в силу Лесного Кодекса, это тоже можно было делать, но потом даже за собранные ветки для туристического костра можно было теоретически нарваться на штраф. Теперь – пожалуйста. Главное – не рубить деревья на корню. В некоторых регионах, правда, ввели ограничения на эти действия, но к счастью, не в Рязанской области. Но запрет на разведение костров в лесах никто не отменял!

А вот продать урожай на рынке будет почти невозможно. Теперь, чтобы это сделать, надо быть зарегистрированным как индивидуальный предприниматель. Даже пучок редиски продать, не нарушая закон, будет невозможно! А значит, рынки опустеют, и доступ к свежим, домашним овощам будет значительно ограничен. Да здравствует «здоровое» питание!

Как видим, ушедший год Собаки принес нам много нововведений, и зачастую, отнюдь не радостных. А какую свинью нам ждать в наступивший год Кабана?