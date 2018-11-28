Чистая «пальма»: 2 из 12 образцов сливочного масла с рязанских прилавков оказались фальсификатом

На протяжении нескольких лет «Комсомольская правда» проводит собственные исследования продукции, в том числе рязанских производителей, чтобы помочь читателям сориентироваться в выборе натуральных и качественных товаров. Молоко, творог, сметана, сыр, хлеб, колбаса и другие насущные продукты не раз попадали под лупу наших экспертов. Какова ситуация с качеством сливочного масла в Рязани, показала новая проверка.

СДЮЖИМ ДЮЖИНУ

Для исследования мы выбрали самый популярный у потребителей и производителей вид масла – «Крестьянское» жирностью 72,5 %. По вкусу оно незначительно отличается от «Традиционного» жирностью 82,5 %, но при использовании в профессиональной сфере, например, в кондитерском производстве, заметно проигрывает. Для его приготовления производитель оставляет в масле чуть больше влаги, что снижает содержание жира. Потому пачка «Крестьянского» стоит существенно дешевле «Традиционного».

Разница в стоимости пачки масла на рязанских прилавках составила 74 рубля.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

За покупками мы отправились в магазины местных и федеральных торговых сетей. При выборе отдавали предпочтение продукции рязанских производителей и участникам наших прошлых экспертиз, чтобы проследить динамику. Это масло марок «Ока-Река» (Рыбновский район), «Продукты из Старожилово» (д. Хрущево, Старожиловский район), «Жили-Были» (Ряжск), ОАО «Молоко» (Сасово), «Захаровский молзавод» (Захарово), «Ухоловское» (р.п. Ухолово), «Радуга вкусов» (ЗАО «Рязанское молоко», Рязань), «Амка» (Рязань) и ООО «Жито» (Рыбновский район). Также в нашу корзину отправились известные и не очень федеральные бренды «Простоквашино» и ООО «Эридан».

Разность в стоимости пачки сливочного масла жирностью 72,5 % в рязанских магазинах составила… 74 рубля! Нереально низкую цену просили за упаковку якобы ГОСТовского масла ООО «Эридан» – всего 49,9 рубля. Дороже всего обошлась 200-граммовая пачка старожиловской продукции, которую мы купили в торговой сети, а не в фирменной палатке, за 123 рубля. По 80 рублей обошлись пачки масла от Захаровского молзавода и «Амки», «Радугу вкусов» предлагали за 89,9 рублей. Остальные образцы стоили свыше 100 рублей за пачку, кроме акционного «Простоквашино».

Для чистоты эксперимента мы также решили изготовить масло своими руками, благо уже освоили процедуру сбивания сливок в предыдущих экспертизах. У фермера приобрели 0,5 литра густых сливок, охладили и в домашних условиях взбили превосходное по вкусовым качествам масло.

Из фермерских сливок мы в два счета взбили превосходное масло.Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

ПАЛИТРА АРОМАТОВ – ОТ МАРГАРИНА ДО КИПЯЧЕНОГО МОЛОКА

Фермерское масло отличалось не только самой плотной консистенцией, но и приятным сливочным запахом и насыщенным цветом. Также желтым и твердым с кисломолочными нотками показался образец из Старожилова. Масло «Ока-Река» оказалось более мягким, а «Жили-Были» – не только бледным и мягким, но и липким. Выглядело желтым и твердым масло от ОАО «Молоко». Образец «Амки» выглядел наиболее нейтральным – бледным, средней мягкости, без выраженного запаха. «Простоквашино» отличилось ароматом кипяченого молока и бледным цветом, а масло от «Жито» показалось ярко-желтым, средней мягкости, почти без запаха.

Насторожил запах маргарина от мягкой и бледной продукции ООО «Эридан». В пачке захаровского масла мы обнаружили вкрапления темно-желтого цвета. Мягкое и бледное «Ухоловское» отпугнуло неприятным амбре кислого молока. Также резкий кисломолочный запах исходил от образца от ЗАО «Рязанское молоко».

На этикетках почти всех магазинных образцов значилось, что масло изготовлено по ГОСТу 32261-­2013 и состоит исключительно из сливок. Только сасовский производитель, будто застрял в прошлом, указал ГОСТ Р 52969-2008 года. Вес пачек составил от 180 до 200 граммов. Самыми увесистыми стали упаковки от «Продукты из Старожилово», «Захаровского молзавода» и «Жито».

Все 12 образцов мы переложили в пронумерованные пакеты, засняв процесс на видео, складировали в сумку-холодильник и отвезли на анализ в Рязанскую областную ветеринарную лабораторию.

Из заводских пачек мы переложили масло в пронумерованные пакеты.

НЕДОКОРМ ИЛИ СТРЕСС?

В лаборатории масло проверили на специальном приборе – хроматографе, который позволяет на химическом уровне узнать истинный состав продукта. Для этого специалисты раскладывают масло на метиловые эфиры жирных кислот и смотрят их количество и соотношение. Такой метод позволяет узнать о качестве продукции и выявить фальсификат. В лаборатории масло проверили на соответствие требованиям техрегламента ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».

Спустя некоторое время нам поступили протоколы исследований. Из 12 образцов 2 оказались фальсификатом, а один не уложился в требования российского законодательства.

Образец фермерского масла «вылетел» по двум кислотам – стеариновой (6,9 %) и пальмитиновой (35,5 %). Однако эксперт молочной продукции Областной ветеринарной лаборатории Григорий Заболотин пояснил, что это связано с рационом кормления или физиологическим состоянием крупного рогатого скота:

– Результат этого образца показал несоответствие действующему законодательству ГОСТ 32261-2013 по отдельным кислотам, но в целом состав характерен для молочного жира. Несоответствия явно связаны с рационом кормления КРС. Я бы назвал это недокормом, то есть рацион не сбалансирован жирами, протеинами и другими важными компонентами. Также может влиять физиологическое состояние животного – стресс, заболевание, воспроизводство. Возможно, в незначительном количестве в молоко попало молозиво, что просто недопустимо на крупных производствах. Кроме того, на результаты могла повлиять процедура выработки масла методом сбивания. У сбоечного масла немного отличается жирно-кислотный состав. У него меняется вкус и консистенция, но не пищевая ценность.

Образец от ООО «Эридан» оказался фальсификатом. При этом в упаковке с надписью «Сливочное масло» нам продали не то что спред, а кусок пальмового масла. Молочного жира эксперты не обнаружили в образце вовсе!

– Этот образец – стопроцентный фальсификат. Для его производства применено пальмовое масло и его фракции, и оно не может называться сливочным маслом. Правильно назвать его «Масло пальмовое», потому что оно даже не тянет на растительно-сливочный спред, – пояснил эксперт.

Еще одним нарушителем оказался «Захаровский молзавод», продавший нам пачку масла, напополам разбавленную «пальмой». Печально, что в прошлом году этот производитель показал такой же удручающий результат, и за год не исправил ошибку. Вдвойне обидно, что в 2016 году этот завод производил такое качественное масло, что даже победил в нашей независимой экспертизе.

– Образец не соответствует требованиям ГОСТа, и его нельзя назвать сливочным маслом. Его состав характерен для смеси молочного жира и пальмового масла, поэтому образец имеет право называться сливочно-растительным спредом, – пояснил Григорий Юрьевич.

Остальные образцы уложились в требования ГОСТа. Отметим, что образцы «Амка» и «Простоквашино» оказались похожими по жирно-кислотному составу, почти как братья-близнецы.

Победитель прошлогодней экспертизы сливочного масла – ООО «Жито» подтвердило это звание. Их образец оказался наиболее приближен к профилю молочного жира по основным кислотам. Также в пятерку лучших вошли образцы «Амка», «Продукты из Старожилово», «Ока-Река» и «Жили-Были».

– В целом качество масла неплохое, но желает быть лучшим. Название на потребительской упаковке вводит в заблуждение покупателя, что является обманом и грубым нарушением, – подытожил эксперт.

«Комсомолка» просит контролирующие органы обратить внимание на результаты экспертизы и принять соответствующие меры.

КСТАТИ

Зимой меняется рацион кормления животных, и сливочное масло становится более белым, менее эластичным, «крошливым». В масле «Крестьянском» допускается использование красителей природного происхождения: каротин (из экстракта моркови) и аннато (добавка Е160b). Их используют, когда хотят придать маслу слегка желтоватый оттенок.

«Комсомолка» наградила рязанских победителей молочных и хлебных экспертиз