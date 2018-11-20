Рязанский студент впал в кому после спарринга в общежитии, но его родные говорят об избиении

24 октября студента Рязанского педколледжа Алексея Дудкина в состоянии комы госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Слухи о случившемся ходили почти месяц, прежде чем вылиться в настоящую шумиху федерального масштаба. За это время история обросла множеством различных версий, самая страшная из которых и стала самой популярной.

Распространенная в соцсетях, версия рассказывала о массовом избиении 16-летнего парня. Якобы Алексей заступился за девушку и был буквально растерзан пьяной компанией. Утверждалось, что участники и свидетели конфликта долго не вызывали скорую, а когда та приехала в первый раз, медики отказались забирать юношу, лежавшего без сознания.

Затем уже Следственный комитет озвучил официальную информацию: молодые люди, которые вместе ходили на бокс (правда, Алексей успел посетить буквально пару занятий), устроили спарринг в стенах общежития, где жили. В результате первокурсник получил закрытую черепно-мозговую травму и через некоторое время потерял сознание. Эксперты пришли к выводу, что поединок действительно проходил в перчатках. На сегодняшний день идет расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека».

«С ним бы и двое не справились»

Спустя некоторое время Алексей вышел из комы и узнал родных, однако говорить он до сих пор не в состоянии. Его мама Елена Александровна рассказала «Комсомолке», что сына ждет длительная реабилитация. Более конкретных прогнозов врачи не дают…

- У меня ребенку еще операцию делали, а мне уже его одногруппница звонила. Спрашивала, как Алеша, сказала, что его избили. Бывший тренер сказал, что с ним бы и двое не справились, то есть его либо исподтишка ударили, либо держали, - предположила женщина. - Я слышала, что в педколледже было строго-настрого сказано молчать. И все молчали: пока уголовное дело не возбудили, как будто никто ничего не знал и не видел.

Мама поделилась, что Алексей учился с большим желанием, потому что имеет цель в жизни – получить черный пояс и стать тренером. В свои 16 лет он уже собирал мальчишек и занимался с ними. Товарищи говорят, что он – душа компании, всегда готов заступиться за слабого.

- Я его спрашивала: «Сынок, может, тебе плохо в общежитии, нужно квартиру поискать?». Он возражал, мол, нет, для меня они [друзья по общежитию – Ред.]– семья. Ни о чем плохом он не говорил.

Родные с недоверием относятся к официальной версии случившегося.

Полиция уголовное дело не возбуждала

Дядя Алексея Максим тоже признался «Комсомольской правде», что не очень-то верит в версию случившегося, которую следователи называют основной:

- Те, кто там учится, говорят, что избивал его не один человек. Парень физически развит, занимал призовые места по кудо (японское полноконтактное единоборство – ред.). Если бы он спарринговался с одним человеком, то таких травм не получил бы.

По словам Максима, Алексей увлекается единоборствами уже несколько лет, а боксом вместо кудо стал заниматься из-за травмы ноги. При этом собеседник признает, что Следственный комитет взялся за дело активно, а вот полиция на протяжении трех недель якобы работала спустя рукава и будто бы не хотела начинать настоящее расследование.

Также Максим рассказал, что сосед Алексея по комнате после ЧП внезапно перевелся в Мордовию – в другое учебное заведение и что это может оказаться не простым совпадением.

Алексей несколько лет успешно занимался кудо и мог дать отпор любому.

«Ни о каком избиении речи не идет»

В самом общежитии, расположенном в одном из самых неблагополучных районов Рязани, в простонародье именуемом «шлачкой», корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что никакой драки не было и в помине.

- Примерно в 23 часа к администратору спустились напуганные ребята, живущие на 5 этаже. Они рассказали, что одному из парней стало плохо, и он находится без сознания, - рассказала одна из сотрудниц общаги. – Комендант с мобильного тут же вызвала скорую. Бригада приехала в считанные минуты. Медики поднялись наверх, но сами, как видно, не справились и вызвали на подмогу реанимацию. Вторая машина была на месте через 30 минут, и они забрали молодого человека в больницу. Только потом нам ребята рассказали про спарринг: уворачиваясь от удара, Алексей ударился головой об стену. Но о том, что там было избиение, даже не может быть и речи.

Версию о драке не подтверждают и соседи Алексея по общежитию. Многие из ребят, проживающих здесь, о ЧП даже не слышали.

- Я знаю лишь том, что одному из студентов стало плохо, поэтому скорая увезла в больницу. Ни о какой драке я ничего не знаю, а уж тем более, ни о каком избиении, - рассказал один из жильцов.

Те же, кто что-то знал, рассказывают, что Алексей с товарищем в тот вечер устроили спарринг, который закончился несчастным случаем.

Общежитие, в котором жил пострадавший, находится в ведении Рязанского строительного колледжа. Но в нем проживали пять студентов педагогического колледжа, так как учебное заведение не располагает собственным общежитием. На улице Пугачева Алексей прожил до ЧП не больше полутора месяцев (с начала учебного года – Ред.).

Кстати, как нам сообщили сотрудники общежития, парень, участвовавший в спарринге (более опытный боксер), по-прежнему учится в колледже и живет в общежитии.

В общежитии версию об избиении корреспондентам не подтвердили.Фото: Константин МОГИЛИН

«Алексей - тихий, спокойный молодой человек»

В коллективе Рязанского педагогического колледжа, где учится Алексей, атмосфера настороженная и довольно нервозная. Появлению журналистов здесь не обрадовались, более того, в ответ на просьбу рассказать о студенте одна из преподавателей выхватила из рук нашего корреспондента диктофон и пыталась скрыться. К счастью, в этом эмоциональном хаосе нам удалось отыскать человека, способного к диалогу.

- Мальчик положительный, крайне положительный, - характеризует своего студента учитель ОБЖ Игорь Владимирович Малышев. - Тихий, спокойный молодой человек. Студенты в группе хорошо о нем отзываются. Он хорошо учился, причем хорошо учился с первых дней. Даже в тот адаптационный период, когда дети ищут себя – меняется среда обитания, меняется окружение – он достаточно быстро прошел. То, что произошло – произошло не у нас в колледже, а в общежитии. Полностью информацией мы не обладаем, поэтому какие-то комментарии давать не будем, по той простой причине, что боимся навредить этому мальчику, навредить следствию.

Ответы на главные вопросы теперь действительно может дать только следствие и сам пострадавший. Остается пожелать Алексею здоровья и сил, чтобы встать на ноги и продолжить идти к мечте.

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Старший помощник руководителя СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова:

- Следователи Следственного комитета РФ по Рязанской области за четыре дня опросили более ста свидетелей. Забрала скорая потерпевшего из собственной комнаты, поэтому о том, что юноша где-то валялся всеми брошенный не соответствует действительности. Когда приехала реанимационная бригада, первая бригада медиков по-прежнему находилась на месте.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Держу на личном контроле непростую ситуацию, в которой оказались студент рязанского педагогического колледжа Алексей Дудкин и его мама. Сегодня дал поручение региональному министерству труда и соцзащиты выделить материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией на первичную послеоперационную реабилитацию, а минздраву — оказать максимум внимания этой семье. Если возникнет необходимость, будем помогать с последующей реабилитацией с помощью московских специалистов. По ситуации также работаем в постоянном контакте с правоохранителями.