2018-11-20T11:02:28+03:00
Общество

Студент рязанского педколледжа, пострадавший во время боксерского поединка, вышел из комы

Парень узнает родных и вскоре сможет рассказать все обстоятельства приключившегося с ним несчастья
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что 24 октября 2018 года первокурсник рязанского педагогического колледжа был госпитализирован с тяжелой травмой головы. Приехавшая на вызов в общежитие на улице Пугачева бригада скорой помощи диагностировала у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму. Медики вызвали реанимационную бригаду, поскольку парень был нетранспортабелен.

По дороге в детскую ОКБ молодой человек 2002 года рождения впал в кому. В СКР по Рязанской области уточнили, что в настоящее время парень пришел в себя, он узнает родных. Его лечение протекает под контролем Министерства здравоохранения Рязанской области.

По данному факту следователями допрошено более девяти десятков свидетелей. Основная версия случившегося – ребята продолжили тренировку по боксу в одной из комнат общежития без тренера. Поединок проходил в перчатках, о чем свидетельствует характер травм.

Информация, распространенная в сети интернет, о жестоком избиении студента неадекватной компанией, следователями не подтверждается. Впрочем, расследование уголовного дела продолжается. Вышедший из комы студент вскоре сам расскажет обстоятельства произошедшего с ним несчастья.

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