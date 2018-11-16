Тяжелые травмы, полученные рязанским юношей на «боксе», оказались неспортивными

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-16T15:50:32+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что Следственный комитет России начал проверку обстоятельств получения 16-летним учащимся педагогического колледжа тяжелых травм. Первоначально предполагалось, что юноша был травмирован во время тренировки по боксу, но в ходе проверки следователи выявили иные обстоятельства.

На данный момент известно, что 23 октября 2018 года около десяти часов вечера бригада скорой помощи из общежития на улице Пушкина доставила в детскую ОКБ молодого человека 2002 года рождения. Его товарищи сказали, что пострадавший жаловался на головную боль после тренировки.

Однако 12 ноября, изучив сообщения в социальных сетях о том, что парень пострадал из-за противоправных действий третьих лиц, следователи следственного комитета РФ изъяли материалы по данному делу из полиции и начали собственную проверку.

Выявленные обстоятельства послужили основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью человека». Подробности пока не разглашаются. Дело ведут следователи Железнодорожного МСО Рязани СКР по Рязанской области.