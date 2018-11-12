После тренировки по боксу юный рязанец впал в кому

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-12T13:08:50+03:00

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16-летний учащийся Рязанского политехнического колледжа впал в кому после тренировки по боксу. Следственный комитет организовал по этому факту проверку, инициировав передачу материалов из полиции.

- 24 октября, юноша, вернувшись в общежитие после тренировки по боксу, пожаловался на головную боль, в связи с чем ему была вызвана бригада скорой медицинской помощи, - говорится в релизе.

Была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Уже в машине рязанец потерял сознание, а очнулся только 8 ноября в Областной детской клинической больнице. Теперь медики считают, что его жизни ничего не угрожает, однако состояние пациента остается тяжелым, а транспортировка ему противопоказана.

Следователи проверят, в том числе, круг общения потерпевшего, психологическую атмосферу в учебном заведении, условия проведения спортивных тренировок и дадут оценку действиям руководства боксерской секции. Кроме того, будет проверена информация из соцсетей о том, что подросток пострадал от других воспитанников (один из них якобы тоже был госпитализирован – с травмой лица.

СУ СКР по Рязанской области обратился с просьбой ко всем, кто обладает информацией о происшествии, звонить по телефонам(4912) 28-04-69 и +7 (910) 906-11-41.