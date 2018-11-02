Автосалон «Рязань Лада» приглашает на презентацию LADA XRAY Cross

СЕГОДНЯ 17:10 2018-11-02T17:14:27+03:00

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В середине октября на заводе в Тольятти стартовало серийное производство нового флагмана семейства XRAY – LADA XRAY Cross. Уже совсем скоро продажи автомобиля начнутся и в Рязани. Чтобы более детально познакомиться с возможностями кроссовера, а, самое главное, оценить насколько он отвечает вашим предпочтениям, рязанцев приглашают на большую праздничную презентацию, которая состоится 3 ноября в автосалоне «Рязань Лада» (улица Бирюзова, 1г).

Новое красивое и стильное здание автосалона «Рязань Лада» – официального дилера LADA в нашем городе, наверное, не раз уже обращало внимание автолюбителей, проезжавших по улице Бирюзова. А теперь есть замечательный повод заглянуть на чашечку кофе к гостеприимным хозяевам.

ВЫПЕЧКА В ГОРОДЕ, ХАСКИ В ЛЕСУ

Сотрудники дилерского центра специального для наших читателей раскрыли некоторые секреты предстоящей грандиозной презентации.

Шоу-рум дилерского центра будет поделен на две зоны, отождествляющие собой две стихии, которые с легкостью покорит этот автомобиль – городскую и лесную. Граница зон пройдет точно через центр LADA XRAY Cross: шаг в одну сторону, и вы на диком бездорожье, шаг в другую, и вы в центре оживленно мегаполиса.

В лесной зоне, оформленной с помощью искусственных и живых растений, бревен и прочих декораций разместятся настоящие животные – добрые и красивые собаки хаски, которых можно будет и погладить, и сфотографироваться с ними. Также именно в лесной зоне будет расположена детская площадка, где досугом девчонок и мальчишек займутся профессиональные аниматоры.

Городская зона погрузит гостей в яркую и насыщенную жизнь классической пешеходной улицы. Здесь можно будет послушать живую музыку – коллектив уличных музыкантов исполнит кавер-версии известных во всем мире композиций, а также посидеть в уютном уличном кафе и выпить чашечку кофе с ароматной свежей выпечкой.

Конечно, запланированы и розыгрыши множества подарков от автосалона «Рязань Лада» и его партнеров.

ПОПРОБОВАТЬ СВОИМИ РУКАМИ

Ах, да – совсем забыли! В рамках презентации LADA XRAY Cross в автосалоне «Рязань Лада» можно будет изучить автомобиль детально как снаружи, так и изнутри. Собственными руками попробовать качество отделки салона, почувствовать руль и познакомиться с обновленной графикой приборной панели.

Первое, что бросится в глаза потенциальным покупателям – пластиковый обвес по кругу. Он выполняет не столько декоративную функцию, сколько функцию защиты лакокрасочного покрытия кузова. С такой защитой и с таким дорожным просветом (на XRAY Cross он составляет 215 мм) и 17-дюймовыми колесами можно позволить себе не слишком задумываться о качестве дорог.

Под капотом XRAY Cross скрывается двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы, что обеспечивает возможность динамичного разгона абсолютно в любой дорожной ситуации. Автомобиль соответствует нормам Евро-5. Его стоимость начинается от 729 900 рублей (комплекция Classic). За эти деньги покупатель уже получит довольно внушительный пакет опций. В первую очередь, это две подушки безопасности (водителя и переднего пассажира), антиблокировочная система ABS, система вспомогательного торможения BAS, система электронного контроля курсовой устойчивости ESC, дисковые задние тормоза и многое другое.

Описывать все преимущества LADA XRAY Cross нет никакого смысла – лучше увидеть своими глазами. Начало презентации намечено на 11:30. Не пропустите!

На правах рекламы.