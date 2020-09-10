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Политика

Татьяна Панфилова: Здоровье и качество жизни людей – на первом месте для «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Наша Партия сформировала программу на ближайшие 5 лет. Самая важная для всех нас тема – это здравоохранение. В первую очередь нужно обеспечить лечебные учреждения кадрами.
Источник:kp.ru
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ryazan.er.ru

ryazan.er.ru

У нас будет кому лечить, где лечить, чем лечить

В Рязанской области приняты законы, благодаря которым студенты могут обучаться в колледжах и вузах по целевому набору – с последующим направлением в конкретную больницу или поликлинику. Это позволит к 2024 году укомплектовать медицинские организации врачами и средним медицинским персоналом.

В регионе создаются межмуниципальные медицинские центры – это не прежние центральные районные больницы, а современные клиники, где люди получают высококвалифицированную помощь по кардиологии, онкологии, нефрологии и другим направлениям.

Особое внимание «ЕДИНОЙ РОССИИ» направлено на борьбу с онкологическими заболеваниями. Партийный проект «Здоровое будущее» предусматривает открытие в 2022 году нового главного лечебного корпуса областного онкологического диспансера.

Уже сейчас в регионе есть возможность перевозить тяжелых пациентов на вертолетах. Санитарная авиация будет развиваться дальше.

Чем раньше медики выявляют болезнь, тем успешнее ее лечение. Чтобы улучшить качество первичной медицинской помощи и увеличить охват людей профилактическими осмотрами, Партия настояла на включении в проекты строительства новых фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий.

Ради укрепления здоровья детей в наших планах – проконтролировать ремонт 17 детских поликлиник и поликлинических отделений, обеспечить приобретение для них нового оборудования.

Экология природы и человеческой души

Здоровье людей во многом зависит от состояния окружающей среды. Экологическая обстановка в Рязанской области требует постоянного контроля. В рамках партийного проекта «Чистая страна» мы будем внедрять практику регулярных экспертиз предприятий на предмет вредных выбросов.

Продвижение здорового образа жизни – это не только развитие сети центров здоровья при лечебных учреждениях области, но и строительство новых спортивных объектов. По партийному проекту «Детский спорт» до 2024 года планируется построить физкультурнооздоровительные комплексы

в р. п. Сараи и Милославское, 50метровый плавательный бассейн в Рязани и другие.

Социальное развитие – это не только медицина, но и образование, культура. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться строительства новых и ремонта действующих детских садов, школ. Партийный проект «Новая школа» предусматривает обновление материальнотехнической базы учебных учреждений, создание условий для развития программы наставничества, профориентации школьников.

В рамках проекта «Культура малой Родины» до 2024 года в Рязанской области планируется построить и капитально отремонтировать 8 дворцов и домов культуры, 2 здания – отреставрировать, 47 учреждений – оснастить современным оборудованием. В 2021 и 2023 годах мы ждем средства из федерального бюджета на приобретение музыкальных инструментов и учебных материалов не менее чем для 18 образовательных учреждений в сфере культуры.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия, для которой люди, их здоровье и качество жизни, культурное развитие всегда стоят на первом месте.

Татьяна Панфилова.

Татьяна Панфилова.

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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