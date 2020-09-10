Татьяна Панфилова: Здоровье и качество жизни людей – на первом месте для «ЕДИНОЙ РОССИИ»

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У нас будет кому лечить, где лечить, чем лечить

В Рязанской области приняты законы, благодаря которым студенты могут обучаться в колледжах и вузах по целевому набору – с последующим направлением в конкретную больницу или поликлинику. Это позволит к 2024 году укомплектовать медицинские организации врачами и средним медицинским персоналом.

В регионе создаются межмуниципальные медицинские центры – это не прежние центральные районные больницы, а современные клиники, где люди получают высококвалифицированную помощь по кардиологии, онкологии, нефрологии и другим направлениям.

Особое внимание «ЕДИНОЙ РОССИИ» направлено на борьбу с онкологическими заболеваниями. Партийный проект «Здоровое будущее» предусматривает открытие в 2022 году нового главного лечебного корпуса областного онкологического диспансера.

Уже сейчас в регионе есть возможность перевозить тяжелых пациентов на вертолетах. Санитарная авиация будет развиваться дальше.

Чем раньше медики выявляют болезнь, тем успешнее ее лечение. Чтобы улучшить качество первичной медицинской помощи и увеличить охват людей профилактическими осмотрами, Партия настояла на включении в проекты строительства новых фельдшерскоакушерских пунктов (ФАП) и амбулаторий.

Ради укрепления здоровья детей в наших планах – проконтролировать ремонт 17 детских поликлиник и поликлинических отделений, обеспечить приобретение для них нового оборудования.

Экология природы и человеческой души

Здоровье людей во многом зависит от состояния окружающей среды. Экологическая обстановка в Рязанской области требует постоянного контроля. В рамках партийного проекта «Чистая страна» мы будем внедрять практику регулярных экспертиз предприятий на предмет вредных выбросов.

Продвижение здорового образа жизни – это не только развитие сети центров здоровья при лечебных учреждениях области, но и строительство новых спортивных объектов. По партийному проекту «Детский спорт» до 2024 года планируется построить физкультурнооздоровительные комплексы

в р. п. Сараи и Милославское, 50метровый плавательный бассейн в Рязани и другие.

Социальное развитие – это не только медицина, но и образование, культура. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться строительства новых и ремонта действующих детских садов, школ. Партийный проект «Новая школа» предусматривает обновление материальнотехнической базы учебных учреждений, создание условий для развития программы наставничества, профориентации школьников.

В рамках проекта «Культура малой Родины» до 2024 года в Рязанской области планируется построить и капитально отремонтировать 8 дворцов и домов культуры, 2 здания – отреставрировать, 47 учреждений – оснастить современным оборудованием. В 2021 и 2023 годах мы ждем средства из федерального бюджета на приобретение музыкальных инструментов и учебных материалов не менее чем для 18 образовательных учреждений в сфере культуры.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия, для которой люди, их здоровье и качество жизни, культурное развитие всегда стоят на первом месте.

Татьяна Панфилова.

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».