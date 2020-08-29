Роман Павлюченко забил и… проиграл: ФК «Рязань» одержал четвертую победу подряд

Когда-то Роман Павлюченко забивал за сборную России, а сейчас за ФК «Знамя» из Ногинска. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

29 августа ФК «Рязань» одержал четвертую подряд победу во Второй лиге ПФЛ. На этот раз без очков остался ФК «Знамя» из подмосковного Ногинска. Клуб, по звездности состава – Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Александр Шешуков и Александр Самедов - занимающий первое место во всей Профессиональной футбольной лиге, проиграл лидеру по игре. И проиграл по делу.

Счет в матче открыл Георгий Журавлев в тот момент, когда диктор на стадионе только закончил объявлять стартовые составы. После передачи Александра Баркова лучший бомбардир нашего клуба рванул в штрафную, оказавшись расторопнее защитников, и точно пробил в дальний угол. Диктору тут же пришлось снова взять микрофон и объявить: «Первый мяч в ворота команды «Знамя» на обновленном стадионе забил Георгий Журавлев №23».

Через несколько минут Журавлев мог стать первым игроком, сделавшим дубль на обновленном стадионе, но мяч после его удара головой попал в перекладину.

Георгий Журавлев за четыре тура забил четыре мяча. Фото: пресс-служба ФК «Рязань»

Тем временем хозяева стали наращивать преимущество, пробив несколько угловых ударов, один из которых чуть на закончился голом. Павлюченко остался без опеки и с двух метров пустил головой мяч в наши ворота. Только чудо-реакция Сергея Правкина спасла команду от пропущенного гола.

Незадолго до конца первого тайма все тот же Журавлев заработал пенальти, и Влад Фасхутдинов удвоил результат.

После перерыва ногинские футболисты бросились отыгрываться, но кроме гола Романа Павлюченко, который в очередной попытке, все-таки пробил нашего вратаря, ничего придумать не смогли. Нагнетали, владели преимуществом – не более. Итог – 1:2 в пользу «Рязани».

Следующий матч наша команда проведет дома 6 сентября против белгородского «Салюта». Это будет первая игра, на которую разрешен вход болельщикам (читать подробнее об условиях посещения матча).

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