Болельщикам разрешили посещать домашние матчи ФК «Рязань». Фото: пресс-служба ФК "Рязань".

С 6 сентября болельщики вновь могут посещать домашние матчи ФК «Рязань», сообщает клубная пресс-служба. Однако, определенные ограничения останутся:

- во-первых, допустят зрителей только на 10% мест от вместимости стадиона (максимально разрешенное количество зрителей на трибунах будет меняться в зависимости от рекомендаций Роспотребнадзора);

- проходить на стадион можно будет строго в защитных масках;

- на трибунах необходимо будет соблюдать социальную дистанцию.

6 сентября ФК «Рязань» примет на своем поле ФК «Салют Белгород».

Билеты можно будет купить в день игры в кассе, стоимость - 100 рублей.

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