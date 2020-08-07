Мягкий, но жесткий: что нужно знать о новом начальнике рязанского УМВД Владимире Алае

Министр внутренних дел России представил личному составу нового начальника УМВД по Рязанской области Владимира Алая. Фото: УМВД по Республике Адыгея.

7 августа министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД по Рязанской области Владимира Алая. Министр охарактеризовал главного рязанского полицейского, как боевого офицера, напомнив, что он почти 40 лет жизни посвятил службе в органах внутренних дел, пройдя путь от инспектора до компетентного руководителя.

Генерал-майор Владимир Алай – личность непубличная. За время службы на руководящих должностях – от комендатуры ГУ МВД России до МВД Республики Адыгея – он дал пару более или менее развернутых интервью. Скучные отчеты о состоянии преступности и дежурные вопросы-ответы ко Дню полиции считать не будем — типичные речи чиновника в мундире. «Комсомолка» просмотрела все материалы, которые когда-либо выходили о нем, и выбрала самое интересное. Знакомьтесь, новый начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай.

О СЕБЕ, КАК РУКОВОДИТЕЛЕ

«Я мягкий человек, но жесткий руководитель. Это необходимость. Я не выношу обмана и предательства. Самое плохое, когда тебя предают, но едва ли не хуже, если тебя обманывают и пытаются это скрыть».

Боевой генерал Владимир Алай. Фото: УМВД по Республике Адыгея.

ОБ УЧАСТКОВЫХ

«Участковый должен очень хорошо знать свой участок, людей, которые там живут. Как Анискин в «Деревенском детективе». Такой участковый был у меня в молодости. Я помню, что он приходил в клуб, когда там собиралась молодежь. Но был ненавязчив и в селе как бы незаметен.

Что касается своего участкового в Майкопе, пока с ним не знаком… Я приезжаю домой поздно вечером, уезжаю рано утром. Не приходить же ему ко мне ночью! Будет время, я к нему обязательно сам зайду. Приду в пункт охраны правопорядка, пусть расскажет мне, чем занят».

«Это нормально, люди должны их знать [о портретах участковых в магазинах]. Я считаю, что все должны видеть — что случись, есть защита. Под каждой фотографией участкового указан номер телефона, который всем не мешает записать, просто чтобы был. Когда-то в былые времена в шаговой доступности стояли специальные будки милиции, из которых можно было позвонить участковому или в отдел. Но времена менялись, милиции стало меньше. А участковый остался, он работает, как прежде. И это правильно».

О ЖЕНЩИНАХ-ПОЛИЦЕЙСКИХ

«Женщины более терпеливы, принципиальны и ответственны. По большей части наши сотрудники [Отдел милиции на объектах ГУВД по Москве, который возглавлял тогда еще полковник Владимир Алай] — люди, пришедшие на службу в начале 90-х годов. Поэтому порой мужчины могут позволить себе расслабиться, а женщины выполняют свои обязанности с надлежащим рвением. Как ни странно, но они в некоторых ситуациях ведут себя намного мужественнее, а главное - женщинам не свойственна боязнь перед высокими чинами. Для них не существует разницы между проходящим в здание главка простым гражданином и генералом, требования для всех одинаковые».

Владимир Алай на встрече со старейшинами Адыгеи. Фото: УМВД по Республике Адыгея.

О «ДУРНЫХ» ОФИЦЕРАХ

«К сожалению, дурные примеры нашей молодежи показывают даже старшие офицеры. Часты случаи, когда сотрудники Петровки, 38, ежедневно приходящие на рабочее место, уверены, что их должны запоминать в лицо. При этом просьба показать свое удостоверение становится для них настоящим оскорблением».

О БЕЗОПАСНОСТИ

С мая 2015 по октябрь 2017 года Владимир Алай возглавлял временную оперативную группировку ОВД и подразделений МВД России (ВОГОиП МВД РФ). За время его руководства число сотрудников, пострадавших во время несения службы, существенно уменьшилось.

«Мы же не отправляем сотрудников на задание в одиночку, все работают группами. Любая колонна идет с сопровождением, выбиваться из строя нельзя. Каждый сотрудник должен сознавать: если ты с оружием, значит, на боевом задании. Нужно смотреть в оба — ты прикрываешь своего товарища, он прикрывает тебя. Мы проводим постоянные инструктажи. Да, это надоедает, создает напряжение. Но мы методично контролировали дисциплину и постепенно приучили людей соблюдать безопасность».

О ДОСТОИНСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

«В чем достоинство руководителя? Если его нет [на месте], механизм действий не разладился, и все по-прежнему идет хорошо. Я считаю, раз начальник любого подразделения наладил работу так, что в его отсутствие показатели работы, профилактики не снизились, значит, отдел на хорошем счету».

О НОЧНЫХ ГОНКАХ И ГИБДД

«Гоняют на машинах не школьники и не старики, а молодежь. Она [молодежь], ясно, пытается как-то отличиться друг перед другом. Такой авантюрный скоростной режим поведения - это самоутверждение, свойственное молодости.

Каждое утро мне докладывает обстановку по всем эпизодам. Так вот, мы все вместе должны работать над решением этой проблемы. Это происходит не только в Адыгее, но во всех регионах и в Москве. Уж как в Чеченской Республике строго относятся к этим вопросам, и все равно хоть не каждую неделю, но в течение двух недель случается тяжелая авария с погибшими молодыми людьми.

Владимир Алай в сводном отряде полиции в Чеченской Республике. Фото: УМВД по Республике Адыгея.

Сейчас по ночам патрульный автомобиль ГИБДД может двигаться только с включенными проблесковыми маяками для того, чтобы его видели издалека. Ведь аварии случаются в основном в вечернее и ночное время, когда начинаются «автогонки» — до 3 часов утра. Завидев «патрульку», даже лихачи снижают скорость и стараются быть повежливее друг к другу. Но мы не сможем обязать всех сотрудников ГИБДД каждый день ездить по кругу - личного состава и бензина не хватит. По жалобам граждан мы выставляем дополнительные посты в тех местах, где происшествия случаются или наиболее вероятны».

О ЛИЧНОМ

«Мама довольна, что у нее сын - генерал. А супруга… Терпения у нее не отнять. Помните, как говорил в «Офицерах» герой Георгия Юматова: «Я бы половину своих орденов Любе отдал». Вот я тоже так думаю, что награды жена заслужила даже больше, чем я. У руководителя вырабатывается характер, подстроиться под который не всегда легко. А у нее муж - руководитель. Всем супругам наших сотрудников надо молоко за вредность давать, причем каждый день».

ЧУЖОЙ КАРМАН

Сведения о доходах Владимира Алая за период с 1 января по 31 декабря 20108 года (возглавлял МВД Адыгеи):

- объекты недвижимости, находящиеся в пользовании квартира - 77,5 кв. метров.

В собственности:

- два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство - 1200 кв. метров и 300 кв. метров;

- жилой дом - 439 кв. метров;

- автомобиль Toyota Camry, 2006 года.

За год заработал - 2 090 475,59 рублей (согласно отчету за 2017 год, заработал - 3 167 089,60 рублей).

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Анатольевич Алай родился 5 декабря 1960 года в Белоруссии.

Три высших образования:

- в 1996 году окончил Институт современного бизнеса;

- в 2000 году - Юридический институт МВД России;

- в 2005 году - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.

Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году младшим инспектором оперативной группы отряда милиции особого назначения.

Более 20 лет служил в подразделениях специального назначения, пройдя путь до командира СОБРа ГУВД города Москвы.

Занимал руководящие должности в оперативном управлении и комендантской службе ГУ МВД России по Москве. Затем был назначен на должность замначальника Центра специального назначения вневедомственной охраны МВД России – командира специального полка полиции.

С 2015 ПО 2017 годы — заместитель начальника ГУ МВД РФ по СКФО – руководитель ВОГОиП МВД России.

С 3 октября 2017 года - министром внутренних дел по Республике Адыгея.

Награды:

- орден «За личное мужество»;

- медаль «За отвагу» (Россия);

- медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По материалам сайтов «Петровка, 38» и УМВД по Республике Адыгея (автор Елена Космачева).

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