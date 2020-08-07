Колокольцев представил нового начальника рязанской полиции

Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

7 августа министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев представил личному составу нового начальника УМВД по Рязанской области Владимира Алая.

Колокольцев охарактеризовал его как боевого офицера и напомнил, что почти 40 лет своей жизни он посвятил службе в органах внутренних дел, пройдя путь от инспектора до компетентного руководителя.

Владимир Алай родился 5 декабря 1960 года в Белоруссии. Службу начал в 1981 году младшим инспектором оперативной группы ОМОН. Более 20 лет служил в подразделениях спецназа, пройдя путь до командира СОБР столичного ГУВД.

Указом президента России от 3 октября 2017 года назначен министром внутренних дел по республике Адыгея.

Напомним, о возможном назначении этого человека в Рязанскую область, стали говорить еще 23 июня. Тогда в администрацию президента РФ поступили его документы на подготовку Указа главы государства о назначении на должность.

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