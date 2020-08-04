Главное дело жизни – Шиловский район

Василий Михайлович Фомин.

Это было в марте 2013 года… Той весной «Комсомольская правда» отправилась в Шиловский район, чтобы подготовить материал о рязанских корнях знаменитого поэта Николая Гумилева. Довольно неожиданно из местного краеведческого музея мы переместились в кабинет главы администрации района. Оказалось, что Василий Михайлович Фомин лично сделал (и продолжал на тот момент делать) многое для популяризации творчества и сохранения культурного наследия этого замечательного автора. А еще оказалось, что у Василия Михайловича особые, теплые отношения с «Комсомольской правдой».

- Сегодня я второй раз в жизни встречаюсь с журналистами «Комсомолки», - рассказывал он тогда. - Первый раз был очень давно - еще в советское время…

В молодости трудовые успехи Василия Фомина привели к нему корреспондентов всесоюзной молодежной газеты. И его имя, напечатанное в одном из номеров, разлетелось по всем уголкам необъятного Союза. Василий Михайлович рассказывал о теме публикации, о своем первом общении с журналистами, но нас больше интересовал Гумилев, и детали разговора за минувшие семь лет совершенно позабылись. А вот небольшой подарок (сувенир) - сдвоенные керамические колокольчики с изображением достопримечательностей Шилова, - преподнесенный Василием Михайловичем, все эти годы напоминал о той поездке. Вот уже и Василия Михайловича не стало, а эти скромные колокольчики все также висят на стене в комнате…

Василий Михайлович Фомин ушел 30 июля. О невосполнимой утрате утром того дня рассказал сын Аркадий Фомин. А еще чуть позже Аркадий Васильевич написал:

- Мой отец - Василий Михайлович Фомин - делал свое дело добросовестно, честно, с душой. Ему были присущи такие качества как справедливость, ответственность, доброта, твердость. Более 30 лет главным делом жизни был Шиловский район. Дело состояло из сотен тысяч малых дел, которые он делал вместе со своими коллегами, вместе со своими друзьями, вместе со своими земляками. Вместе создавали приют для детей, вместе открывали храмы, вместе поддерживали талантливых ребят, вместе оказывали помощь нуждающимся, строили детские сады, школы. Делали все, чтобы родной район развивался. Я благодарен всем, кто от души почтил память Василия Михайловича. Всем, кто позвонил, написал, вспомнил его и те дела, которые за эти годы были сделаны. Благодарю всех, кто сегодня и сейчас на своем месте продолжает делать свое дело.

Прощание с Василием Михайловичем состоялось 1 августа на его родной Шиловской земле. Здесь же на погосте села Мосолова его тело предали земле.

Василий Фомин вместе с главой МЧС РФ Владимиром Пучковым проверяют работу зимних переправ.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ОТ ЗЕМЛЯКОВ

- Скорбим о смерти мудрого руководителя, нашего настоящего друга и помощника во всех музейных делах - Василия Михайловича Фомина, человека разносторонних интересов и необычайной работоспособности.

Более тридцати лет руководил он районом. Ему было дело до всего, и он вникал в каждую мелочь. Спорил, доказывал, увлекал окружающих своими идеями и превратил наш район в красивый и самый уютный уголок на Рязанщине.

А еще он гордился прошлым Шиловской земли и хотел, чтобы историческое наследие не было достоянием небольшой группы ученых, а принадлежало всему народу.

Он искренне радовался открытиям и находкам археологов и этнографов, сам работал в экспедиции. Гордился тем, что краеведческая работа в школах Шиловского района поставлена на высокий уровень, и уделял ей самое пристальное внимание. Его главным детищем стал, конечно, районный краеведческий музей, превратившийся из общественного в уникальный музейный историко-культурный комплекс, известный далеко за пределами области.

«Делайте все, чтобы о нашей Шиловской земле знали люди и чтобы живущие здесь гордились своей Родиной», - наставлял он. Именно по его инициативе в 1988 году в районе был проведен исторический праздник - 600-летний юбилей первого упоминания в летописях Шилова, а затем было открытие первого в России памятника Евпатию Коловрату, юбилей Измаила Срезневского, открытие бюста поэту серебряного века Николаю Гумилеву на Шиловской земле.

Светлую память о настоящем хозяине земли Шиловской мы сохраним в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким.

Коллектив МУК «Музейный историко-культурный комплекс».

- Мне хотелось бы отразить те моменты из моей трудовой деятельности, где мне пришлось очень близко контактировать с Василием Михайловичем Фоминым по вопросам, которые, как я считаю, наиболее полно характеризуют его не только как руководителя района, но и особенно - как человека.

В начале девяностых я работал заместителем начальника Шиловского РОВД. При создании отделения милиции в селе Ерахтур потребовалась помощь властей. С этим вопросом мы обратились к Василию Михайловичу и, к нашему приятному удивлению, вся ситуация решилась практически в его кабинете посредством нескольких телефонных звонков. В то довольно сумбурное и мутное для нашей страны время он умел выделить главное и принять самые необходимые меры, в том числе обеспечить уверенность граждан района в своей безопасности.

Уже тогда, на самом начальном отрезке его работы по руководству районом, я для себя пришел к выводу, что именно из таких людей и получаются руководители большого масштаба, инициативные, не боящиеся брать на себя ответственность ради общего дела.

Председатель Шиловской районной общественной организации ветеранов, ветеран труда, подполковник милиции в отставке Владимир Анатольевич Смазнов.

- С Василием Михайловичем совместно проработали 40 лет - с того дня, когда в 1980 году он пришел на должность заместителя председателя Шиловского райисполкома.

Важное качество - это его забота о кадрах, особенно социальной сферы, сельского хозяйства. «Надо создавать условия, чтобы в район ехали работать врачи, учителя, работники культуры, социальной сферы, специалисты сельского хозяйства. Заботиться о молодых специалистах, помогать им во всем», - говорил Василий Михайлович.

Он знал всех врачей района, многих средних медработников, водителей скорой помощи. Знал их проблемы и помогал решать эти неурядицы. Василий Михайлович единственный глава района, награжденный знаком «Отличник здравоохранения». Он никогда не боялся брать ответственность на себя.

В августе 1997 года в скором поезде №4 Ташкент - Москва на территории Мордовии выявили пассажира с подозрением на холеру, его сняли с поезда и госпитализировали, но контактными оказались пассажиры еще трех вагонов, и их необходимо было изолировать. Было принято решение отцепить вагоны на шиловской станции Новая Пустынь и поместить 150 пассажиров на карантин в Лесновскую больницу. Василий Михайлович лично возглавил штаб по проведению карантинных мероприятий.

Людей доставили в больницу и изолировали, предоставив при этом им все необходимое и обеспечив комфортные условия для проживания. К счастью, диагноз холера не подтвердился и спустя двое суток все смогли продолжить свой путь. Федеральные специалисты - гражданские и военные - дали высокую оценку проведенным карантинным мероприятиям.

Василий Михайлович для меня как старший товарищ, руководитель, и я горжусь тем, что мне довелось 40 лет работать вместе с этим прекрасным человеком. Светлая ему память!

Александр Георгиевич Торжков, заслуженный врач РФ, главный врач Шиловской ЦРБ с 1990 по 2011 годы.