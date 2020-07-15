В РНПК выбрали «Лучших по профессии»

Вот уже на протяжении почти двух десятилетий Рязанская нефтеперерабатывающая компания организует смотр-конкурс «Лучший по профессии». В 2020 году из более чем 1000 участников жюри отобрало 69 человек, которые боролись за призовые места в 8 номинациях: оператор технологических установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, приборист, машинист компрессорных установок, слесарь по ремонту технологических установок, лаборант химического анализа.

ПОДГОТОВКА ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

За время своего существования смотр-конкурс стал важнейшим элементом корпоративной культуры предприятия. Его главная миссия - профессиональное развитие работников и обмен передовым опытом в коллективе.

Как во время цеховых испытаний, так и на заводском этапе участники выполняли теоретические и практические задания. Многие из них впервые конкурировали с коллегами и сходу показали уверенные практические навыки работы и высокий уровень теоретических знаний. Кроме того, особое внимание при подведении итогов уделялось знаниям в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда.

Победители смотра-конкурса получили дипломы, памятные подарки и солидные денежные премии. Первые в своих номинациях теперь представят РНПК на конкурсе дочерних обществ НК «Роснефть». Один из тех, кого признали «Лучшим по профессии», - оператор товарный (старший) участка №4 товарно-сырьевого цеха Сергей Курепин рассказал о своем участии в конкурсе и карьере на предприятии:

- На заводе я с 1997 года. За эти годы ни разу не пожалел о выбранном пути, достиг максимального (шестого) разряда, стал заместителем начальника участка и наставником для молодых специалистов - передаю свой опыт и развиваюсь сам, а также участвую в профсоюзной деятельности. Словом, чувствую себя настоящим нефтяником. В смотре-конкурсе участвую уже пятый раз: четыре раза побеждал и один раз занял второе место. Буду ли готовиться к корпоративному этапу? Конечно! Ради этого в Учебном центре РНПК для нас организуют специальные занятия. Плюс ко всему непосредственно на участке меня будет готовить начальник участка и заместитель начальника цеха. В общем, подготовка идет по всем фронтам! – говорит Сергей Владимирович.

ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Нельзя не отметить, что смотр-конкурс «Лучший по профессии» - это очередная иллюстрация того, как РНПК заботится о кадровом потенциале и предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Одним из проявлений данного направления деятельности как раз является упомянутая нашим героем программа наставничества, когда более опытный работник берет шефство над менее опытным, передает ему свои знания, умения и навыки.

В коллектив предприятия ежегодно вливаются около 20 молодых заводчан, и каждый из новичков на себе чувствует преимущества системной работы по их адаптации на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций.

Для тех, кто на заводе уже не первый год, предусмотрены программы повышения квалификации на базе Учебного центра РНПК. При успешном прохождении тестирования и по итогам экзамена специалистам присваиваются новые разряды.

Кадры для нефтезавода куются в сотрудничестве с 10 вузами и ссузами страны, в том числе рязанскими. Инвестируются средства в развитие организаций среднего профессионального образования, для студентов проводится практика – ознакомительная и производственная. Все это РНПК делает не только ради укрепления кадрового потенциала, но и ради повышения престижа рабочих специальностей как таковых.