Немцы «проспали» битву за Михайлов и попали в советский учебник по истреблению врага

Схема боя за Михайлов из сборника тактических примеров.

В эти декабрьские дни наша страна отмечает очередную годовщину начала контрнаступления под Москвой и очередную годовщину освобождения города Михайлова. Казалось бы, за минувшие десятилетия этой темы касались многократно и найти что-то новое в сражении за город на Проне уже нельзя. Пожалуй, так оно и было до поры до времени, пока исследователям не стали доступны немецкие архивы и некоторые рассекреченные советские документы. Сегодня наших читателей мы познакомим и с тем, и с другим.

РЕШИЛИСЬ НА АТАКУ БЕЗ ПОДКРЕПЛЕНИЯ

В апреле 1943 года военное издательство народного комиссариата обороны выпустило «Сборник тактических приемов по опыту Отечественной войны». В этом учебном пособии в качестве одного из образцово-показательных сражений рассматривался бой за Михайлов. Первоначально учебник был секретным и имел ограниченный круг хождения, но затем гриф сняли. Наше первое знакомство с ним состоялось еще десять лет назад, но тогда читатели «Комсомолки» лишь вскользь познакомились с главой о Михайлове. Теперь эту недоработку мы решили исправить.

«Бывают ситуации, когда противник не приспособил населенный пункт к прочной обороне. В этих условиях атака может протекать путем стремительного, а главное, внезапного удара по обороняющемуся. Одним из таких примеров является атака и захват Михайлова частями 330-й стрелковой дивизии в декабре 1941 года», - говорится в книге. Далее разбирается обстановка, сложившаяся на данном участке фронта за несколько дней до начала контрнаступления Красной армии.

Михайлов планировалось отбить силами двух советских дивизий - 330-й и 328-й. Соль заключалась в том, что в ночь с 4 на 5 декабря командир первой из них получил донесение о задержке второй дивизии с выходом на исходную позицию.

«Промедление и ожидание означало бездействие и возможность для противника сосредоточить дополнительные силы», - отмечают авторы пособия и поддерживают решение комдива Соколова атаковать немецкие позиции исключительно своими полками. Далее разбирается ход боя.

«Части дивизии сумели подойти к окраинам города скрытно. Для того чтобы обнаружить противника, немцы на северной окраине Михайлова подожгли крайние дома, а на восточной части - скирды соломы. В какой-то мере это, конечно, помогло. Наступающим подразделениям пришлось ползком преодолевать расстояние в несколько сотен метров под сильным пулеметным и минометным огнем».

БИТЬ ВРАГА ЕГО ЖЕ ОРУЖИЕМ

Однако продвижение советских войск было уже не остановить. Батальоны 1111-го стрелкового полка ворвались на окраину Михайлова. Большую помощь в этом оказала артиллерия, которая двигалась в боевых порядках и уничтожала огневые точки противника.

Внезапность удара сыграла еще одну положительную роль - противник не смог открыть артиллерийский огонь из опасения поразить свои войска. Среди немцев началась паника, которая переросла в настоящее бегство. Группы солдат самостоятельно грузились на автомашины и пытались прорваться на запад. В результате неразберихи значительная часть противника оказалась уничтожена. Только убитыми немцы потеряли до 250 солдат и офицеров. Красноармейцы, согласно документам 330-й стрелковой дивизии, захватили 160 грузовых машин, одну бронемашину и один танк, 18 орудий, 20 мотоциклов и 10 легковых машин.

Вот какие выводы делают авторы пособия на опыте боя за Михайлов. Первое - внезапность ошеломляет противника, парализует его волю и лишает возможности оказывать сопротивление. Именно это оружие - внезапность - в начала войны с таким успехом использовали солдаты вермахта, а вот теперь были им нещадно разбиты. Второй вывод - готовность взять на себя ответственность за смелое решение и настойчивое проведение его до конца являются основой действий всех командиров в бою.

На улицах Михайлова после ночного боя. Фото: Михайловский краеведческий музей.

КАТАСТРОФА ПОДКРАЛАСЬ НЕЗАМЕТНО

Что ж посмотрим, о чем пишут в эти дни представители немецкой армии. Ведь максимально правдивой картина может быть только после сравнения мнений обеих сторон. Перелистаем журнал боевых действий 10-й моторизированной пехотной дивизии вермахта - той самой, которая оккупировала Михайлов. Перевод немецких документов специально для нашего издания выполнил выпускник РГУ имени С. А. Есенина Дмитрий Тужиков.

«6 декабря 1941 года. Ночь прошла без происшествий. Мороз еще сильнее, чем вчера. 6:30. Противник атакует охранение 10-го разведывательного батальона превосходящими силами при артиллерийской поддержке».

Несмотря на приказ оставаться на позициях, силы охранения все-таки отступили в Михайлов. В ответ на действия Красной армии немцы выпустили 24 снаряда из тяжелых боевых гаубиц, причем далее следует довольно интересная и не характерная для немецкой педантичности формулировка «вероятно, нанеся противнику значительные потери».

В 18:50 в журнале боевых действий появляется следующая запись:

«Противник производит разведку боем с востока, севера и запада на Михайлов. На основе добытых данных о противнике майор Плагеманн оценивает силы врага так: уже упоминавшийся батальон курсантов, а также один новый полк и одна танковая бригада. Оборона большого Михайлова, где плохо просматривается местность, представляется чрезвычайно сложной».

Здесь нужно отметить и даже подчеркнуть главную ошибку немецкого майора. Дело в том, что несколькими днями ранее (29-30 ноября) наступление на Михайлов вели две советские разведгруппы, состоявшие из числа бойцов 17-й танковой бригады, бойцов рязанского рабочего полка и владимирских курсантов. Позже их усилили тремя танками Т-34 и еще 136 курсантами Владимирского пехотного училища. Это наступление пришлось остановить из-за срочной передислокации 17-й танковой бригады под Москву. Эвакуацию танков немцы приняли за паническое бегство. Мнимый успех притупил их бдительность, что впоследствии сыграло с ними злую шутку. Словосочетание «уже упоминавшийся батальон курсантов» - как раз и относится к этому ноябрьскому бою. Вечером 6 декабря руководство вермахта совершенно не имело понятия о том, с какой силой они только что столкнулись.

ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ НЕПОЛНОЦЕННЫМИ

А вот что немцы пишут о небезызвестных морозах, вмешавшихся в ход войны.

«В Михайлове в настоящий момент не более трети транспорта находится в рабочем состоянии (попытки не заглушать моторы не принесли результатов, поскольку ночью при температуре ниже -40 градусов замерзает коробка передач). Из-за обморожений уже 30 человек в 10-м разведывательном батальоне и 10 человек в 40-м мотоциклетном батальоне небоеспособны».

В 20:45 того же дня в журнал боевых действий вносится следующая запись:

«Противник в районе Печерниковских Выселок (юго-восточнее Михайлова) атакует силами до двух взводов в белых маскхалатах. Появление русских в белых маскхалатах оказало сильное психологическое влияние на солдат, поскольку мы абсолютно не были готовы к зимней войне и впервые испытали нечто вроде чувства неполноценности».

Если даже в официальных документах немцы позволяют себе подобные формулировки, можно только представить, насколько панические настроения царили в частях.

Примерно в это же время поступает известие о подходе частей РККА севернее Михайлова - боевое охранение вытеснено из Лобановских Выселок. А еще через десять минут приходит и понимание произошедшей катастрофы.

«20:55. 6 декабря 1941 года. Звонок майора Плагеманна: город атакуют с трех сторон. Артиллерия окружена. Майор запрашивает немедленных инструкций. Решение командира дивизии: если противник действительно обладает намного превосходящими силами, то возможно отступить на запад. Артиллерию вывезти, если невозможно, то подорвать. Майор Плагеманн отвечает, что противник большими силами прорвался в северную часть города, потери установить невозможно…».

В час ночи 7 декабря приходит сообщение, что 40-й мотоциклетный батальон окружен. В это время немецкие части хаотично отходят из Михайлова, попадая под все новые и новые удары красноармейцев. В 4:45 появляется запись о «доблести» лейтенанта Блума из 422-го дивизиона тяжелой артиллерии. Он сообщает о катастрофическом положении дел в Михайлове, но сам при этом уже уехал оттуда, вместо того чтобы руководить своей батареей.

Правда, к этому моменту исход битвы за город на Проне был уже решен.

В ТЕМУ

Город Михайлов был оккупирован 24 ноября 1941 года частями 2-й танковой армии вермахта. Освобожден в результате боя в ночь с 6 на 7 декабря 1941 года красноармейцами 330-й стрелковой дивизии. 10 декабря 1941 года Рязанская область была полностью освобождена от захватчиков.

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