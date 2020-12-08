Одно лечим, другое калечим: чем опасны препараты от Covid-19

Перед тем как купить лекарство, необходимо проконсультироваться с врачом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что проверенного лекарства от коронавируса по-прежнему нет, в Рязани смели с прилавков аптек целый ряд препаратов, применяемых при его лечении. Причем информация о методах, применяемых в терапии заболевания, находится в публичном доступе. А схемы лечения подробно расписаны в методичке «Временные рекомендации профилактики, диагностики и лечения Сovid-19», разработанной минздравом России.

ЭПИДЕМИЯ САМОЛЕЧЕНИЯ

Столкнувшись с очередями в поликлиниках и отсутствием мест в стационарах, горожане принялись самостоятельно защищать себя от заразной инфекции, для чего начали массово скупать (зачастую впрок) препараты, применяемые при лечении Сovid-19. Это привело к исчезновению из аптек востребованных лекарств и к так называемой «эпидемии самолечения». Дошло до того, что главе регионального минздрава Андрею Прилуцкому пришлось обратиться к рязанцам с призывом проявлять спокойствие и рассудительность.

- Не нужно сметать антибактериальные средства. Не всегда коронавирус лечится антибиотиками, даже наоборот, достаточно редко, если имеются показания, потому что есть схема лечения. Когда сегодня скупают все - это совершенно неправильно, - высказался Андрей Александрович на своей странице в соцсетях.

ВЗВЕСИТЬ ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ»

И действительно многие препараты, применяемые при лечении ковида, являются рецептурными, а их применение без назначения врача, может стать не только бессмысленным, но и опасным для здоровья. Поэтому, перед тем как назначить то, или иное лекарство каждый врач (а иногда и целая комиссия) тщательно взвешивает все «за» и «против». Коронавирус протекает у разных людей в очень разных формах, поэтому схемы лечения должны подбираться индивидуально. В качестве примера рассмотрим пять препаратов, попавших в методические рекомендации минздрава и допускаемых для лечения Сovid-19*.

Умифеновир

Что это такое? Умифеновир («Арбидол») одобрен для лечения гриппа только в России, странах СНГ и Китае. Минздрав допускает использовать умифеновир для лечения легких форм Covid-19.

Что не так? Многие специалисты, с которыми удалось поговорить «Комсомолке» считают, что эффективность Умифеновира при лечении Covid-19 мало изучена. А в список рекомендаций минздрава он попал исключительно потому, что течение легкой формы коронавируса, похоже на течение легкой формы гриппа.

Фавипиравир

Что это такое? Фавипиравир («Авиган», разработан корпорацией Fujifilm, Япония) используется при лечении гриппа. Из-за сильных побочных эффектов лекарство никогда не продавалось на рынке, однако правительство Японии держит его про запас на случай эпидемии гриппа в качестве препарата «последней надежды». В России зарегистрированы и продаются два его дженерика: «Коронавир» и «Арепливир».

Что не так? Согласно инструкции, препарат ни в коем случае нельзя применять при беременности. Исследования показали, что его прием может приводить к нарушениям эмбрионального развития.

Азитромицин

Что это такое? Антибиотик, который минздрав включил в последнюю версию рекомендации для терапии больных коронавирусом. Он используется для лечения различных заболеваний, в том числе при воспалении верхних дыхательных путей.

Что не так? Помимо того, что антибиотики должны применяться исключительно по назначению врача, исследования показали, что при приеме с другими препаратами азитромицин может вызвать СКАЗАНО инфаркт.

Ремдесивир

Что это такое? 14 октября Минздрав зарегистрировал в России импортный и отечественный Ремдесивир - от американской компании Gilead Sciences и российский дженерик-компании «Фарма- синтез». Лекарство изначально придумали для борьбы с лихорадкой Эбола.

Что не так? По мнению специалистов, этот препарат не предназначен для лечения дома, так как его надо принимать только под наблюдением врача. Любопытно, что в отличие от российского минздрава, Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала использовать Ремдесивир для лечения COVID-19, так как его эффективность не была доказана.

Гидроксихлорохин

Что это такое? Используется для лечении малярии, ревматоидного артрита и системной красной волчанки. «Гидроксихлорохин эффективен для лечения легкой и среднетяжелой форм Covid-19», - говорится в рекомендациях Минздрава.

Что не так? Считается, что Гидроксихлорохин обладает кардиотоксичностью. Он может плохо влиять на сердечнососудистую систему, снижать иммунитет и угнетать кровеносную систему.

*Обращаем внимание, что в данной статье описаны далеко не все противопоказания этих препаратов. На самом деле их значительно больше. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не применяйте лекарства без назначения врача. В противном случае это может быть опасно для вашей жизни!

СКАЗАНО

Министерство здравоохранения Рязанской области в ответе на официальный запрос «Комсомолки» сообщило следующее:

- Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе в отношении возбудителя Covid-19. Поэтому Covid-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является показанием для применения антибиотиков. Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой привести к жизнеугрожающим последствиям.

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