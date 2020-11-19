Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий: Мы уже закупаем лекарства, которые выдадут бесплатно амбулаторным пациентам с COVID-19

Ассортимент лекарств в рязанских аптеках значительно уменьшился. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние недели, с ростом коронавирусной эпидемии, в рязанцы все чаще сталкиваются с отсутствием тех или иных лекарств в аптеках. По незнанию люди связывают это с бездействием регионального минздрава, хотя проблема дефицита носит общероссийский характер.

«COVID-19 ВЫЗВАЛ ИСКУССТВЕННЫЙ АЖИОТАЖ»

Чтобы прояснить ситуацию, мы попросили министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого ответить на несколько вопросов.

– Сразу хочу пояснить, что ФЗ-933 от 5 апреля 2016 года передал лицензионный контроль в здравоохранении, будь то медицинская или фармацевтическая деятельность, Росздравнадзору, – с ходу проинформировал нас Андрей Александрович. – Региональный минздрав не имеет возможности контролировать коммерческие медцентры или аптечные сети, за исключением подведомственных поликлиник и больниц. Наша задача – обеспечивать необходимыми лекарствами стационары и осуществлять льготное лекарственное обеспечение. Что мы и делаем в силу существующего финансирования.

– Причиной нехватки лекарств явилась их обязательная маркировка, закон о которой был принят летом этого года?

– В конце октября-начале ноября сложилась непростая ситуация с обеспечением лекарствами аптек практически во всех регионах страны, в том числе и в Рязанской области. С 1 июля лекарства должны быть маркированы – закон принят для того, чтобы исключить поступление в оборот фальсифицированных средств. Сейчас на федеральном уровне временно снят ряд требований по маркировке. Надеемся, это позволит ускорить их выход на рынок и улучшить фармацевтическое обеспечение.

– Недостаток каких лекарств в Рязани особенно критичен?

– В большинстве своем это антибактериальные и противовирусные препараты. Также есть сложности с группой препаратов, оказывающих антитоксическое, противошоковое, иммунодепрессивное и противовоспалительное действия.

– Обращались ли представители аптечных сетей с просьбами помочь им наладить поставки дефицитных лекарств?

– В правительстве обсуждали вопросы обеспечения лекарствами. Совещание провел зампред Роман Петрович Петряев с руководителями аптечных сетей. Одна из основных проблем – нет необходимых объемов препаратов у производителей и дистрибьютеров.

– Обращались ли вы в федеральный Минздрав с сигналами о трудной ситуации?

– Безусловно, обращались, и не только в Минздрав, но и в Министерство промышленности и торговли. Понимание проблемы есть, имеется и ряд предложений по выходу из сложившейся ситуации. С федеральным центром мы постоянно на связи.

– Как обстоит дело с обеспечением лекарствами, вдруг ставшими дефицитными, рязанских больниц и поликлиник?

– Существуют некоторые задержки. Но это не влияет на качество оказания медпомощи. При необходимости медики используют взаимозаменяемые аналоги, имеющие одно фармацевтическое действие, но разные торговые названия. Сейчас мы заключаем контракты, закупаем лекарства, которые выдадут бесплатно пациентам, имеющим подтвержденный диагноз COVID-19 и получающим лечение на дому.

«ВВЕДЕНИЕ МАРКИРОВКИ БЫЛО СДЕЛАНО НЕ ВОВРЕМЯ»

Мы побеседовали на тему дефицита лекарств с руководителем одной из известных аптек Рязани. Разговаривать он согласился только на условиях анонимности.

– Так почему же возник дефицит лекарств, причем – резко и лавинообразно?

– Здесь два фактора: введение маркировки лекарственных средств, которое было сделано, я считаю, не вовремя; плюс пресловутый человеческий фактор, порожденный нелепыми слухами и сплетнями. Сейчас как: производитель маркирует лекарство и отправляет его в систему учета, дистрибьютор делает то же самое. И тот, и другой ждут, когда система даст ответ. А она тормозит: представляете, сколько производителей и дистрибьютеров в стране? Начались задержки с поставками, народ заволновался, и по советской привычке – (а потребители лекарственных средств – люди старшего поколения) – начал сметать все с аптечных полок, что породило еще больший дефицит. Лавинообразный эффект.

По словам нашего собеседника, появился слух, что действенной профилактической мерой против COVID-19 является комплексный прием антибиотиков вкупе с препаратами, предназначенными для ВИЧ-инфицированных. Их тоже стали закупать пачками. А те, кому они действительно необходимы, сейчас балансируют на грани жизни и смерти.

ВАЖНО!

В Росздравнадзоре по Рязанской области открыта горячая линия по наличию лекарственных препаратов в аптеках. Информацию можно получить по номеру телефона: 8 (4912) 27-25-50 с 9:00 до 18:00 по будням.