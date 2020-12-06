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Общество

Повысить туристическую привлекательность Рязанской области поможет узкоколейка

«Комсомолка» попыталась собрать по сусекам железнодорожный состав и разработать для него хороший туристический маршрут
Евгений АЛЕКСАНДРОВ
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Паровозик на рязанской узкоколейке. Фото из архива Виктора Касаткина.

Паровозик на рязанской узкоколейке. Фото из архива Виктора Касаткина.

Огромный спрос на внутренний туризм в минувшем сезоне в очередной раз заставил задуматься, что же такого особенного может предложить россиянам Рязанская земля помимо традиционных есенинских маршрутов и экскурсий по кремлю.

Одно из первых, что пришло на ум – узкоколейная железная дорога, которая проходила в свое время от Рязани до Тумы через мещерские леса, пересекая болота, ручьи и канавы.

- Скорость поездов была небольшая - 12- 13 километров в час, - рассказывала нам в прошлом году председатель Совета ветеранов станции и депо «Тумская» Вера Леонидовна Голубева. - Пассажирский состав от Тумы до пристани на Оке (Шумашь) шел шесть часов!

Конечно, после того, как в шестидесятых появилась асфальтовая дорога от Рязани до Спас-Клепиков и далее до Касимова, автотранспорт стал оказывать серьезную конкуренцию узкоколейке. Значимость железной дороги постепенно сошла на нет. Именно поэтому возрождение узкоколейки может носить в первую очередь туристическую составляющую, и лишь во вторую - транспортную.

Идея воссоздания мещерской железной дороги не нова - еще один из старейших рязанских краеведов Николай Аграмаков мечтал о подобном маршруте в своей книге «Рязань - Тума - Владимир. Узкоколейка». Вместе с тем, маршрут кажется настолько хорошим, что хочется ратовать за него снова и снова.

Этот плакат - единственное, что сегодня напоминает туристам в Солотче о существовавшей здесь железной дороге.

Этот плакат - единственное, что сегодня напоминает туристам в Солотче о существовавшей здесь железной дороге.

ПО СТАРЫМ ЧЕРТЕЖАМ?

Что нужно для возрождения узкоколейной железной дороги? С одной стороны, рельсы, подвижной состав (паровоз или тепловоз и пассажирские вагончики), депо и наличие нескольких станций. С другой – огромное желание властей.

Что касается первого пункта, то в Рязанской области еще можно найти некоторые артефакты той узкоколейной эпохи и придать им вторую жизнь. К примеру, на территории станции «Тумская» (Клепиковский район) одноименного поселка сложены штабелями узкоколейные рельсы.

Узкоколейные рельсы на станции "Тумская".

Узкоколейные рельсы на станции "Тумская".

В поселке Болонь Клепиковского района на торфо-перерабатывающем предприятии сохранились и рельсы, и часть подвижного состава (если, конечно, его еще не порезали на лом). В свое время именно оттуда администрацией Рыбновского района при непосредственном участии «Комсомольской правды» был доставлен узкоколейный пассажирский вагончик для баграмовского музея «Обороны и тыла». Кстати, музей находится в подчинении районной администрации, и в случае заинтересованности проектом со стороны правительства Рязанской области договориться о его передаче не составит труда.

Если делать ставку на то, что пассажирские вагончики должен тянуть за собой не тепловоз, а паровоз (что более привлекательно для туристов), можно обратиться в Переславский железнодорожный музей, где собраны уникальнейшие экспонаты узкоколейной железной дороги. В том числе есть шесть (!) узкоколейных паровозов: три восстановлены до рабочего состояния, один - в процессе восстановления и два не восстановленных. Кстати, делали в первой половине двадцатого столетия подобную технику на расположенном неподалеку от Рязани Коломенском заводе - еще один вариант, создать паровоз с нуля на заводе по старым чертежам!

ОТ РАЗВИЛКИ ДОРОГ ДО СОЛОТЧИ

На первоначальном этапе вполне реально восстановить узкоколейку на маршруте от развилки дорог (Солотчинская Окружная дорога и старое солотчинское шоссе) до центра поселка Солотча (пересечение улиц Железнодорожная и Сосновая). На этом отрезке железнодорожная линия не будет пересекать автомобильную дорогу, и потому это заметно упростит задачу. Единственное препятствие - договориться с собственником ресторанно-гостиничного комплекса «Гнездо», ныне владеющим земельным участком, по которому некогда проходила узкоколейка.

Но, конечно, хотелось бы, чтобы возрожденная узкоколейка приносила пользу и непосредственно местным жителям, выполняя транспортную функцию. Поэтому в последующем маршрут целесообразно продлить до Рязани. Сделать это проще всего опять-таки по старой локации восточнее автодороги Рязань - Спас-Клепики. В идеальном варианте узкоколейку можно перекинуть по новому мосту через Оку, строительство которого запланировано на ближайшее будущее, на рязанский берег.

Таким образом, новая узкоколейная дорога получила бы хороший козырь - такой, какого никогда не было у старой узкоколейки - прямая связь Рязани и курортного поселка Солотча. Напомним, что старая железная дорога начиналась на противоположном берегу Оки у села Шумашь. Но главное – Рязанская область обрела бы уникальный транспортно-туристический аттракцион сопоставимый разве что с воздушными шарами.

Предлагаемая схема возрождения узкоколейки.

Предлагаемая схема возрождения узкоколейки.

В ТЕМУ

От развязки дорог (Солотчинская Окружная дорога и старое Солотчинское шоссе до центра Солотчи) протяженность узкоколейки составила бы чуть более 5 километров, до села Шумашь более 15 километров. Расстояние до Рязани зависит от того, где именно проектировщики перекинут мост через Оку. Вполне логично может выглядеть конечная станция в районе гипермаркета «Глобус».

А КАК У НИХ?

В качестве похожего примера вспоминается канатная дорога в Нижнем Новгороде, которая связывает областной центр с городом Бор, расположенным на противоположном берегу Волги. Нижегородская канатка заняла не только важнейшее место в транспортной системе миллионного города, но и стала одним из обязательных для посещения туристами мест. Билет в одну сторону стоит 100 рублей (столько же нужно будет заплатить, чтобы вернуться обратно), зато с высоты птичьего полета вам откроются потрясающие виды на Волгу, на Нижний Новгород и ближайшие окрестности.

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