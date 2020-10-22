Почему поезда из Рязани до Москвы ходят почти со скоростью паровозов?

В прошлом веке старшие братья этого красавца умудрялись довозить пассажиров из Рязани в Москву быстрее, чем некоторые современные скорые поезда.

В рязанском краеведческом музее в зале исторического развития губернии рубежа 19 и 20 веков висит интересный документ – расписание поездов рязанского железнодорожного узла, датированное 1912 годом.

- Ну и что особенного? - скажет обычный посетитель. - Такие расписания сейчас висят на любом вокзале, только поездов стало гораздо больше. И увы, он будет неправ. Ведь если посмотреть внимательнее, то там указано расписание прибытия и отправления поездов не только из Рязани и столиц соседних губерний, с коими имелось непосредственное железнодорожное сообщение - Москвы и... Владимира. А также для уездных центров, в том числе, отторгнутых от Рязанщины после прихода к власти большевиков - Егорьевска, Зарайска, Раненбурга (ныне Чаплыгина), Данкова. А уж если совсем присмотреться, то можно подсчитать, сколько времени занимал в те годы путь от Рязани до Москвы.

Самый быстрый поезд №7 доезжал до Первопрестольной за 3 часа 37 минут, то есть всего на 12 минут медленнее, чем знакомая старшему поколению «Березка», курсировавшая до середины 90-х и довозившая рязанцев до столицы за 3 часа 25 минут. Как такое могло быть?

Наш паровоз, вперед лети, но остановки - обязательны!

Паровозы на железной дороге уже не используют, и найти людей, работавших на них, оказалось не так просто. Паровозное движение в Рязани прекратилось в 60-е годы, а значит, самому молодому машинисту или помощнику сейчас должно быть около 80 лет! Но есть у нас небольшой участок дороги, где эти машины использовались несколько дольше - вплоть до начала 80-х. Это Горьковская ЖД, а именно, станция Тумская на севере Рязанской области. В окрестных деревнях мы и нашли живых паровозников.

- Конечно, сравнивать паровозы царских времен и последние советские не совсем корректно, но принципы и особенности работы машин почти не поменялись, - говорит бывший помощник машиниста паровоза депо ст. Тумская Владимир Теплов. - Главное, чтобы были в нужном количестве топливо (уголь или мазут), смазка и вода. А воды расходуется немало! На пассажирских поездах, более легких, нам хватало воды на все 112 километров пути до Владимира, но все равно, в Гусе, где была стоянка 10 минут, доливали 2-3 кубометра.

- А сколько вообще времени занимала заправка водой?

- Если тендер (емкость для хранения топлива и воды, находящаяся сзади локомотива - Ред.) почти пустой, то на заправку уходит 30-40 минут.

- Можно ли на одной заправке водой доехать от Рязани до Москвы, то есть 200 километров?

- Можно, но впритык. Поэтому раньше, когда ездили на большие расстояния, могли прицепить два тендера, но я с этим не сталкивался.

- Какая скорость была у паровозов?

- Из-за состояния путей и особенно мостов, на нашем участке средняя скорость была около 40 километров в час, а так пассажирские паровозы могли ехать и 60, и 80.

- Получается, поезд тех времен мог реально доехать до Москвы часа за три, если ему хватало воды.

- Даже если воды достаточно, паровозу нужно периодически останавливаться для профилактики работающих узлов, - говорит машинист Александр Кленушкин, - ведь в таких локомотивах металл трется о металл, а игольчатые подшипники пошли уже на позднесоветских машинах.

Поэтому каждые 60-70, максимум 90 километров, необходимо останавливаться и промазывать все подверженные трению узлы. На это уходит 10-15 минут. Поэтому на пути от Рязани до Москвы надо было делать минимум две остановки, а в царское время, думаю, даже больше. Как раз во время таких остановок и происходила дозаправка водой.

Паровоз царских времен в музее железнодорожных дорог России в Санкт-Петербурге. Фото: Константин МОГИЛИН

Не стоит забывать, что паровоз - машина тяжелая, а значит, имеет большую инерционность. Поэтому он начинает сбрасывать скорость задолго до станции и трогается очень медленно. Из-за чего при остановках теряется дополнительное время. Так, пассажирский поезд, прообраз будущей электрички, останавливавшийся на всех станциях, шел до Москвы почти в два раза дольше - 6 часов 40 минут, потому что не успевал как следует разогнаться. То есть получается, при царе локомотивы скорых и курьерских поездов использовали на полную мощность!

Век электричества не стал веком скоростей

В середине 50-х годов на железной дороге началась большая реконструкция.

- В 1956-1958 годах была реализована идея бесстыкового или бархатного пути, - сообщили нам в управлении Московской железной дороги. - Все грузонапряженные линии были переведены на щебеночное основание, устанавливались тяжелые стрелочные переводы. Все это позволило увеличить скорость поездов и повысить безопасность движения. Перевод поездов с паровозной на электровозную тягу на участке от Москвы до Рязани произошел в 1957 году. Однако некоторые пригородные поезда и грузовые составы, следовавшие от Москвы до Воскресенска, и пассажирские поезда от Рязани в направлении Юго-Восточной железной дороги продолжали использовать паровозную тягу вплоть до 1965 года. Первый поезд на электровозной тяге от Рязани до Мичуринска отправился в декабре 1965 года.

Электровозы имели уже другую максимальную скорость - до 170 километров в час, электрички - до 130. К тому же распределение тяги на весь состав в пригородных поездах позволило убрать одну из паровозных проблем - долгий разгон и торможение. Это позволило сократить время в пути - электрички до Москвы в 70-е годы стали идти около 4,5 часа, средняя скорость поездов дальнего следования была 3 часа 20 минут, то есть время в пути сократилось, но незначительно. Увы, но до сих пор современные и быстрые электровозы, в отличие от паровозов времен Империи, не используются по максимуму своих возможностей. Хотя пути ремонтируют и усовершенствуют регулярно.

Что мешает ускорить ход?

Не секрет, что пассажирские перевозки не приносят особой прибыли, несмотря на регулярное повышение цен. В то же время комфортность поездок повышается - на междугородние рейсы выводят новые вагоны, в которых есть все необходимое в современной жизни - от кондиционера до туалета.

Основной же доход железная дорога получает от грузовых перевозок. И вот тут получается своеобразная внутренняя конкуренция. Грузовые поезда тоже должны идти, и у них есть свой график, а скорость доставки груза регламентирована заказчиком - опоздаешь, будешь платить неустойку.

- Вообще довести пассажирский поезд от Рязани до Москвы если не за час, то за час с небольшим - вполне посильная задача, - говорит железнодорожник на пенсии Игорь Рогачев. - Пути это позволяют сделать. Но при таких скоростях нужно давать составу «зеленую улицу», убирая с его пути другие поезда. А тут получается как: в Рыбном сходятся потоки с двух направлений - с юга и востока. Потом часть из них отправляется по однопутной ветке на Узуново, а бОльшая часть идет на Воскресенск. После Голутвина добавляются электрички каждые полчаса. Движение очень интенсивное. И если ради нескольких сверхскоростных поездов его останавливать… А останавливать придется минимум на полчаса. Кто ж это позволит? Ведь убыток от задержки груза, если такое случится, не покроет даже повышенная стоимость билетов на скоростной поезд.

Выход здесь может быть только один - строительство дополнительного, третьего пути на участке Рыбное - Воскресенск, чтобы по нему пускать часть поездов. Такое решение уже опробовали на дороге Москва - Петербург после запуска «Сапсанов». И весьма кстати пришелся там дополнительный путь.

Идея о строительстве третьего пути была озвучена руководством РЖД еще в 2013 году. Но последующие события уже на мировой арене отодвинули эти планы под сукно.

ВОТ ЭТО ДА!

Как старый паровоз решал извечную летнюю проблему

Главная традиция лета в любом российском городе - отключение горячей воды. Ведь проводить профилактический ремонт необходимо везде - от огромной ТЭЦ до маленькой котельной. А в локомотивном депо работа идет круглосуточно, и грязи там много…

В 80-90-е годы, по рассказам местных железнодорожников, для обеспечения работников депо ст. Тумская горячей водой использовали… паровоз. Он стоял на пути между корпусами депо и подавал горячую воду в душевые комнаты. Такая вот котельная на колесах. Но с наступлением «нулевых» сначала паровозы отправили на металлолом, а потом и депо свернуло свою деятельность…

Время в пути поездов от Рязани до Москвы в разное время.

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