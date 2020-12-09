Что произошло после матча ХК "Рязань" и воронежского "Бурана"

Петр Кочетков не выручил команду - болельщики на него надеялись. Фото: Павел АВЕРИН

ХК "Рязань" проиграл - воронежский "Буран в кажущемся игровом преимуществе хозяев не только отыграл две шайбы, но и сумел вырвать победу в овертайме. Как же это произошло при мощной поддержке фанатов "горожан"?!

Коротко об антураже вокруг этого матча. Девчонки из группы поддержки в этот вечер стали еще краше - им пошили новые платьица на новогоднюю тематику; в первом, фанатском, секторе, грохотали два барабана; повсюду были развешаны плакаты с капитаном команды-хозяйки Владимиром Карповым - это был его трехсотый матч за "Рязань".

Эх, даже новенькие платья не помогли. Фото: Павел АВЕРИН

"Буран" тоже в долгу не остался: фанатов было меньше, но в шуме они мало чем уступали. Один из них, в отличие от рязанских ярых болельщиков, даже разделся по пояс: вероятно, градус он повысил больше, чем его соратники с берегов Оки. И воронежский барабан издавал необычные для ушей зрителей "трели", и располагались воронежцы как раз над выходом команд из раздевалок.

- Спасибо болельщикам - их было слышно, - скажет после игры и.о. главного тренера "Бурана" Михаил Бирюков.

Матч начался и... трибуны притихли. На 30 секунде в штраф-бокс отправился Полунин - или Фортуна улыбнулась хозяевам, или воронежцы еще не освоились, счет не был открыт. Затем "Рязань" реализовала большинство. Автор заброшенной шайбы Кирилл Лебедев был уже уверен в победе:

- Что будет делать "Буран" - это их проблемы. Мы будем гнуть свою линию.

В середине второго периода гости поиграли 5 на 3 (удалены были Сосунов и Полунин). И "ураганные" простили хозяевам их прегрешения - цифры на табло не изменились.

Рязанский штрафной бокс не пустовал. Фото: Павел АВЕРИН

А Станислав Кондратьев не отличился снисхождением к "ураганным", реализовав численное преимущество - 2:0:

- В Воронеже мы допустили много индивидуальных ошибок, и по дисциплине были проблемы. Сами сломали игру. "Буран" быстрая, хорошая команда - сейчас они также активно играют.

Сплоховал Петр Кочетков, откомандированный накануне из подольского "Витязя", клуба-партнера КХЛ . Бросок Андрея Демидова в ближнюю "девятку" был точен - 2:1. Затем у хозяев сразу два игрока, Лукин и Иванов, сели на скамью оштрафованных - и снова "горожанам" повезло. Но когда туда же отправился Громов, лимит везения был исчерпан. Демидов, сравняв счет, оформил дубль и отправил команды в овертайм. В котором Александр Чиглинцев установил статус-кво, увозя победу в столицу Черноземья - Кочетков не выручил.

Тренеры "Бурана" подстегивали игроков весь матч. Фото: Павел АВЕРИН

- Мне понравилась наша работа, мы практически безукоризненно выполняли игровое задание, не жалели себя, блокировали броски, - и. о. главного тренера "Бурана" был в приподнятом настроении. - Единственное, что не понравилось - не смогли забить в большинстве, пришлось вытаскивать игру с 0:2. А это всегда тяжело, тяжело догонять. Но я благодарен за эту победу.

Наставник "Рязани" Сергей Решетников был в диаметрально противоположном настроении:

- Опять удаляемся, опять индивидуальные ошибки одних и тех же игроков. Получается, люди просто возомнили себя на первых двух местах, а нам еще половину чемпионата играть. Может, это сейчас на эмоциях, но так играть нельзя!

Традиционной фотосессии тоже не получилось. Работники Дворца спорта, то ли по нерадивости, то ли специально, погасили свет на выходе из раздевалки в фойе, где игроков ждали болельщики. Лишь великан Олег Сосунов в свете от кофе-автомата пару раз сфотографировался. Не получился праздник и у Владимира Карпова. Партнеры не порадовали своего капитана победой. Переиначим известный хоккейный анекдот: они заранее купили ему галстук.