ХК "Рязань" уступил воронежскому "Бурану" в овертайме

"Горожане" яростно атаковали - оборона "Бурана" была начеку.
Фото: Павел АВЕРИН
ХК "Рязань" начал домашнюю серию с неудачи. Подопечные Сергея Решетникова недооценили соперника - воронежский "Буран". И, как следствие, поражение. Пятое подряд.
- Могу сказать одно: в команде будет чистка. Не останусь я – останутся они. Не останутся они – останусь я, - после матча главный тренер "горожан" был резок.
Уже через 29 секунд место в штраф-боксе занял Полунин: на первый раз обошлось. А Кирилл Лебедев наказал гостей за их нарушение - 1:0. Так же поступил в середине второго периода и Станислав Кондратьев - 2:0. А после этого хозяева льда... посчитали дело сделанным.
Вторая шайба в воротах гостей. На этот раз Исаев бессилен.
Фото: Павел АВЕРИН
Воронежцы считали иначе: Андрей Демидов сократил отставание, а затем, также в большинстве, перевел противостояние в овертайм - 2:2. При этом соперники нанесли за 60 минут по 27 бросков в створ ворот.
Через мгновение счет станет 2:2.
Фото: Павел АВЕРИН
Экс -игрок "Рязани" Александр Чиглинцев поставил точку. Примечательно, что это был единственный бросок в створ ворот Кочеткова - Даниил Исаев отразил шесть в течение дополнительного времени.
Напомним, что накануне домашней серии в ХК "Рязань" произошли кадровые перестановки не по воле руководства команды.
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