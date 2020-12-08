Накануне домашней серии в составе ХК "Рязань" произошли изменения

Никита Жульдиков теперь игрок подмосковного клуба. Фото: сайт ХК "Витязь".

Накануне домашней серии в составе ХК "Рязань" произошли немаловажные изменения. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Игрок линии обороны ХК «Рязань» Никита Жульдиков подписал контракт с клубом-партнером «Витязь», выступающим в КХЛ. Он прекрасно зарекомендовал себя в 27 играх, успев набрать 22 очка (8+14), 10 минут штрафа и заработать показатель полезности «+2». С такими результатами Жульдиков стал лучшим защитником-бомбардиром в ВХЛ, а болельщики «горожан» дважды - в октябре и ноябре - выбирали его лучшим игроком месяца.

Голкипер Даниил Чечелев и защитник Вячеслав Сараев также отправились в расположение подмосковной команды. Они примут участие в выездной серии подольского клуба.

А знакомый рязанским болельщикам Петр Кочетков, наоборот, из «Витязя» командирован в стан «горожан». Вполне вероятно, что он сыграет на рязанском льду уже 8 декабря против воронежского «Бурана».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!