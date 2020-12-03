Что произошло после матча НМХЛ "Рязань-ВДВ" - "СКА-ГУОР Карелия"

Момент атаки. Фото: Павел АВЕРИН

Мы рассказали о противостоянии "Рязань-ВДВ" и клуба из Кондопоги "СКА-ГУОР Карелия". Теперь подробности встречи в монологах игроков и тренеров.

После первого периода хозяева "летели" 0:1. И, несмотря на старания хозяев льда, цифры на табло не менялись.

- Не хватает завершения атаки, все время бросаем во вратаря, - нападающий "Рязани-ВДВ" Данила Волонцевич был самокритичен.

Хоккейные "танцы". Фото: Павел АВЕРИН

Во второй трети "десантники" чувствовали себя полноправными хозяевами - гости выглядели слегка растерянными. Но госпожа Удача была на их стороне. При этом несколько раз соперники пытались затеять потасовки, но арбитры эти помышления пресекали на корню. До конца второй двадцатиминутки счет так и не изменился.

Судьи удержали нити игры в своих руках. Фото: Павел АВЕРИН

- Сейчас будет решающий период, будем забивать, - заверил в своем интервью капитан команды "десантников" Леон Замбахидзе.

И, надо отдать должное - "мужик сказал, мужик сделал", слово свое сдержал, оформив дубль в заключительной игровой трети. А Никита Саламатов, несколько по-пижонски отправив шайбу в опустевшие ворота, ведь гости пытались затеять штурм, поставил победную точку 3:1.

Наставник рязанской команды Алексей Храмцов так подытожил противостояние 2 декабря:

- Опять не забиваем, снова начались удаления. Еще в первом периоде могли решить исход игры: забей два гола, и было бы легче играть.

После этой встречи "десантники" занимают второе место в табели о рангах НМХЛ, по-прежнему отставая от лидера, пензенского "Дизелиста", на два очка. В пятницу, 4 декабря, "Рязань-ВДВ" встретится с "Динамо-Юниор" из Санкт-Петербурга.